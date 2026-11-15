/Поглед.инфо/ На 16 ноември списание „Циушъ“ ще публикува статия на председател на КНР Си Дзинпин, озаглавена „Заедно да изградим общност на споделена съдба в Азиатско-тихоокеанския регион“. Тя съдържа подбрани негови изказвания от октомври 2013 г. до ноември 2025 г.

В статията Си Дзинпин подчертава, че икономиките в Азиатско-тихоокеанския регион са тясно свързани и споделят общо бъдеще. Той определя АТИС като важна платформа за насърчаване на регионалния икономически растеж и призовава за изграждането на отворена, приобщаваща и взаимосвързана общност, основана на иновации и взаимноизгодно сътрудничество.

Китайският лидер посочва, че регионът трябва да продължи да бъде двигател на глобализацията, като укрепва мира и стабилността, защитава многостранната търговска система, задълбочава икономическата интеграция и насърчава приобщаващото развитие.

Си Дзинпин заявява, че Китай ще продължи да допринася за развитието на региона и е готов да работи с всички страни за задълбочаване на сътрудничеството в областта на свободната търговия, свързаността, цифровата икономика и изкуствения интелект, за да насърчи общия просперитет.