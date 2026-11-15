Абонирай се
Свят

Отломки от ракета на НАТО паднаха край Биржай при неуспешен опит за сваляне на неидентифициран дрон

/Поглед.инфо/ Поредица от инциденти с неидентифицирани безпилотни летателни апарати в началото на ноември 2026 година постави под въпрос ефективността на противовъздушната отбрана в Литва, Латвия и Естония. Въпреки вдигането на съюзнически изтребители и използването на специализирани прехващачи, въздушни обекти прекосиха границите на трите държави, а край литовския град Биржай бяха открити отломки от изстреляна ракета. Разминаванията в оценките за произхода на апаратите и бавната междудържавна координация очертават сериозни оперативни и политически дефицити по източния фланг на НАТО.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 23590 прочитания
Отломки от ракета на НАТО паднаха край Биржай при неуспешен опит за сваляне на неидентифициран дрон
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на BaltNews и официални съобщения на кризисните центрове в региона. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Техническите и икономическите граници на въздушния щит

Когато един малогабаритен безпилотен апарат успее да прелети последователно през въздушното пространство на три държави от Европейския съюз и НАТО, без да бъде свален, проблемът вече не е само тактически. Случаите от първата десетдневка на ноември 2026 година в Литва, Латвия и Естония извадиха на повърхността фундаментално несъответствие между архитектурата на традиционната противовъздушна отбрана и реалностите на съвременната безпилотна война.

По данни на Националния център за управление на кризи в Литва в нощта на 11 ноември неидентифициран дрон е навлязъл от територията на Беларус, след като преди това в съседното въздушно пространство са били наблюдавани още три апарата. Вдигнатите във въздуха съюзнически изтребители от мисията за въздушно патрулиране на Балтийско море са предприели два опита за унищожаване на целта. Резултатът от тази намеса, според предварителните данни, цитирани от литовския премиер Миндаугас Синкявичюс, се свежда до открити отломки от ракета в района на град Биржай, докато самият апарат е продължил полета си на север.

Тук се сблъскват две логики: военната и финансовата. Използването на реактивна бойна авиация и управляеми ракети клас „въздух-въздух“, чиято единична стойност често надхвърля стотици хиляди долари, срещу обекти с ниска радарна забележимост и минимална себестойност, води до бързо изтощаване на ресурсите. Малките размери, ниската височина на полета и използването на композитни материали правят подобни цели трудни за захващане от бордовите радари на стандартните изтребители, проектирани да прехващат бойни самолети или крилати ракети.

Хронология на ноемврийските инциденти и въпросите около произхода

Поредицата от нарушения не е изолиран епизод, а натрупване на сходни случаи в рамките на по-малко от две седмици. Още на 1 ноември латвийските военни регистрираха навлизане на безпилотен апарат, за чието прехващане беше задействан специализиран дрон. Според последващите изявления на Рига, направени след консултации с украински специалисти, обектът най-вероятно е бил от типа „Геран“, но не бе потвърдено дали е носил бойна глава, тъй като е напуснал територията на страната в посока Русия.

Само два дни по-късно, в нощта на 3 ноември, в латвийските райони Балви и Лудза бе засечен нов обект. Този път Латвийските национални въоръжени сили посочиха, че апаратът визуално наподобява модели, използвани от украинските въоръжени сили. По неофициални оценки той се е разбил в района на Балви, а в издирването му се включиха подразделения на националната гвардия Земесардзе. Дали става дума за загуба на управление вследствие на средства за радиоелектронна борба, или за навигационна грешка, остава без категоричен официален отговор.

Кулминацията настъпи на 10 срещу 11 ноември. След преминаването през Литва обектът навлезе в Латвия, където според говорителя на въоръжените сили Селджис Грасманис е прелетял над пет региона, съпровождан от изтребители на Алианса, преди да достигне Естония. Естонските власти разпространиха предупреждения до жителите на окръзите Тарту, Въру и Ида-Виру, след което контактът с целта бе изгубен. По същото време в руската Ленинградска област, включително в района на пристанище Уст-Луга, бяха отчетени действия на противовъздушната отбрана и пожари, като местният губернатор съобщи за 146 унищожени украински дрона през нощта.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Това е. Няма да има ракети. Пентагонът блокира решението за Киев.
Америка

Това е. Няма да има ракети. Пентагонът блокира решението за Киев.

/Поглед.инфо/ Лицензът за производство на ракети „Пейтриът“ за Украйна остава блокиран в Пентагона на ниво заместник-министър по придобиванията Майкъл Дъфи, въпреки твърденията за постигнато през октомври съгласие между Марко Рубио и Пит Хегсет. Докато Киев алармира за остър недостиг заради пренасочване на прехващачи към Близкия изток, европейските столици са изправени пред сметката за евентуални заводи, а край Доброполие се съобщава за тежки загуби и редки танкови боеве.

16.11.2026 06:56
Генерали в Кремъл смятат ответните удари по украинската енергетика за изчерпани и искат елиминиране на елита в Киев
Русия

Генерали в Кремъл смятат ответните удари по украинската енергетика за изчерпани и искат елиминиране на елита в Киев

/Поглед.инфо/ Руски Телеграм канали разпространиха непотвърдени твърдения, че силови структури са поискали от Кремъл отмяна на негласната забрана за физическо отстраняване на украинския президент Володимир Зеленски. Повод за слуховете стават системните удари по балтийския терминал Уст-Луга. Зад информационния шум обаче прозират по-дълбоки въпроси: променя ли Москва доктрината си за водене на войната, или става дума за психологически натиск, вътрешна пропаганда и подготовка за преговорни пазарлъци.

16.11.2026 06:43
Разследване на NZZ разкри доставки на швейцарски боеприпаси за Русия през Словения и Киргизстан
Европа

Разследване на NZZ разкри доставки на швейцарски боеприпаси за Русия през Словения и Киргизстан

/Поглед.инфо/ Докато Берн демонстративно спира реекспорта на швейцарски боеприпаси за Украйна в името на свещения неутралитет, десетки хиляди високоточни патрони от конфедерацията са открили път към Русия. Разследване на влиятелния вестник Neue Zürcher Zeitung разкрива схемата, действала от 2014 до поне 2023 година. Чрез посредници в Словения и Киргизстан продукцията на Ruag Ammotec заобикаля ембаргото, превръщайки европейския санкционен контрол в обикновена счетоводна фикция.

16.11.2026 06:33
Брюксел отстрани Кая Калас от преговорите за Украйна след неочакван дипломатически ход на Путин в Москва
Украйна

Брюксел отстрани Кая Калас от преговорите за Украйна след неочакван дипломатически ход на Путин в Москва

/Поглед.инфо/ Тристранните преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби оставиха европейските делегации пред затворените врати на залата. Според публикации в китайския портал Baijiahao, неочакваната гъвкавост на Владимир Путин към евентуално европейско участие е изненадала дори Пекин и е предизвикала смут в Брюксел, завършил с тихото отстраняване на Кая Калас от ролята на едноличен преговарящ в полза на съвместна дипломатическа група.

16.11.2026 06:25
САЩ, Русия и Китай подготвят съвместно ограничение за изкуствения интелект в ядрените арсенали заради риск от грешен първи удар
Свят

САЩ, Русия и Китай подготвят съвместно ограничение за изкуствения интелект в ядрените арсенали заради риск от грешен първи удар

/Поглед.инфо/ Докато преговорите за Украйна и Корейския полуостров тъпчат на място, Вашингтон, Москва и Пекин търсят спешен консенсус по неочаквана тема – ограничаването на изкуствения интелект в ядрените командни системи. Новите математически модели, автономните кодинг агенти и военни платформи като Maven създават опасна илюзия за гарантиран първи удар. Защо алгоритмите връщат света на ръба на ядрената грешка и каква е цената на „пристрастието към автоматизацията“ в щабовете?

16.11.2026 06:12
Няма нужда от пътища? Русия връща дирижаблите
Русия

Няма нужда от пътища? Русия връща дирижаблите

/Поглед.инфо/ От 1 февруари 2027 г. в Русия влиза в сила държавният стандарт ГОСТ Р 71967.7-2026 за дирижаблите, одобрен от Росстандарт. Документът цели да отвори регулаторен коридор за тежки товарни платформи в Арктика, където стотици селища и находища нямат целогодишни пътища. Зад инженерните проекти на Ростех и частните бюра обаче стоят сметки за десетки милиарди рубли, липса на реални поръчки, дефицит на кадри и остър сблъсък с паричната политика и китайската конкуренция.

16.11.2026 06:04
Преговорите в Абу Даби изключиха замразяването на фронта, а ГУР отчете 700 балистични ракети в руския арсенал
Украйна

Преговорите в Абу Даби изключиха замразяването на фронта, а ГУР отчете 700 балистични ракети в руския арсенал

/Поглед.инфо/ Двудневните преговори в Абу Даби преобърнаха логиката на украинския конфликт, измествайки фокуса от временно примирие по фронтовата линия към нова глобална архитектура на сигурността. Докато дипломатите пренареждат дневния ред без европейско участие, данни на украинското военно разузнаване разкриват тревожни темпове на руското ракетно производство и модернизацията на „Искандер-М“, а срив в сателитната система Starshield поставя противовъздушната отбрана на Киев в критична зависимост.

16.11.2026 05:54
Германските газохранилища са запълнени едва на 61 процента при задължителен норматив от 80 процента, а борсовата цена надхвърли 100 евро за мегаватчас
Свят

Германските газохранилища са запълнени едва на 61 процента при задължителен норматив от 80 процента, а борсовата цена надхвърли 100 евро за мегаватчас

/Поглед.инфо/ Германската икономика навлиза в зимния отоплителен сезон с газохранилища, запълнени едва на 61-62 процента, което е с близо 19 процентни пункта под законово заложения праг. На фона на скока на борсовите котировки над 100 евро за мегаватчас за първи път от края на 2022 година, енергийният сектор на страната е изправен пред реален риск от режим на електрозахранването и принудително свиване на индустриалното производство.

15.11.2026 22:00