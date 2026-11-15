Отломки от ракета на НАТО паднаха край Биржай при неуспешен опит за сваляне на неидентифициран дрон

/Поглед.инфо/ Поредица от инциденти с неидентифицирани безпилотни летателни апарати в началото на ноември 2026 година постави под въпрос ефективността на противовъздушната отбрана в Литва, Латвия и Естония. Въпреки вдигането на съюзнически изтребители и използването на специализирани прехващачи, въздушни обекти прекосиха границите на трите държави, а край литовския град Биржай бяха открити отломки от изстреляна ракета. Разминаванията в оценките за произхода на апаратите и бавната междудържавна координация очертават сериозни оперативни и политически дефицити по източния фланг на НАТО.

По публикации на BaltNews и официални съобщения на кризисните центрове в региона. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Техническите и икономическите граници на въздушния щит

Когато един малогабаритен безпилотен апарат успее да прелети последователно през въздушното пространство на три държави от Европейския съюз и НАТО, без да бъде свален, проблемът вече не е само тактически. Случаите от първата десетдневка на ноември 2026 година в Литва, Латвия и Естония извадиха на повърхността фундаментално несъответствие между архитектурата на традиционната противовъздушна отбрана и реалностите на съвременната безпилотна война.

По данни на Националния център за управление на кризи в Литва в нощта на 11 ноември неидентифициран дрон е навлязъл от територията на Беларус, след като преди това в съседното въздушно пространство са били наблюдавани още три апарата. Вдигнатите във въздуха съюзнически изтребители от мисията за въздушно патрулиране на Балтийско море са предприели два опита за унищожаване на целта. Резултатът от тази намеса, според предварителните данни, цитирани от литовския премиер Миндаугас Синкявичюс, се свежда до открити отломки от ракета в района на град Биржай, докато самият апарат е продължил полета си на север.

Тук се сблъскват две логики: военната и финансовата. Използването на реактивна бойна авиация и управляеми ракети клас „въздух-въздух“, чиято единична стойност често надхвърля стотици хиляди долари, срещу обекти с ниска радарна забележимост и минимална себестойност, води до бързо изтощаване на ресурсите. Малките размери, ниската височина на полета и използването на композитни материали правят подобни цели трудни за захващане от бордовите радари на стандартните изтребители, проектирани да прехващат бойни самолети или крилати ракети.

Хронология на ноемврийските инциденти и въпросите около произхода

Поредицата от нарушения не е изолиран епизод, а натрупване на сходни случаи в рамките на по-малко от две седмици. Още на 1 ноември латвийските военни регистрираха навлизане на безпилотен апарат, за чието прехващане беше задействан специализиран дрон. Според последващите изявления на Рига, направени след консултации с украински специалисти, обектът най-вероятно е бил от типа „Геран“, но не бе потвърдено дали е носил бойна глава, тъй като е напуснал територията на страната в посока Русия.

Само два дни по-късно, в нощта на 3 ноември, в латвийските райони Балви и Лудза бе засечен нов обект. Този път Латвийските национални въоръжени сили посочиха, че апаратът визуално наподобява модели, използвани от украинските въоръжени сили. По неофициални оценки той се е разбил в района на Балви, а в издирването му се включиха подразделения на националната гвардия Земесардзе. Дали става дума за загуба на управление вследствие на средства за радиоелектронна борба, или за навигационна грешка, остава без категоричен официален отговор.

Кулминацията настъпи на 10 срещу 11 ноември. След преминаването през Литва обектът навлезе в Латвия, където според говорителя на въоръжените сили Селджис Грасманис е прелетял над пет региона, съпровождан от изтребители на Алианса, преди да достигне Естония. Естонските власти разпространиха предупреждения до жителите на окръзите Тарту, Въру и Ида-Виру, след което контактът с целта бе изгубен. По същото време в руската Ленинградска област, включително в района на пристанище Уст-Луга, бяха отчетени действия на противовъздушната отбрана и пожари, като местният губернатор съобщи за 146 унищожени украински дрона през нощта.