Срещата е важна част от програмата на АТИС 2026. В нея ще участват председателят на КНР Си Дзинпин, както и лидерите на Австралия, Канада, Чили, Хонконг (Китай), Индонезия, Южна Корея, Малайзия, Мексико, Русия, Тайланд и Виетнам. Те ще произнесат речи, ще отправят приветствия или ще участват в тематични дискусии.
Лидери на 12 икономики от АТИС ще участват в бизнес срещата на върха на форума
/Поглед.инфо/ Лидери на 12 икономики от АТИС ще участват в бизнес срещата на върха на форума, която ще се проведе на 17 и 18 ноември в Шънджън. Това съобщи на 15 ноември заместник-председателят на Китайския съвет за насърчаване на международната търговия Ли Циншуан.
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Това е. Няма да има ракети. Пентагонът блокира решението за Киев.
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Генерали в Кремъл смятат ответните удари по украинската енергетика за изчерпани и искат елиминиране на елита в Киев
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