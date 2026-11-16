Изпълнителният директор на секретариата на АТИС Едуардо Педроса заяви, че Китай продължава да допринася за нарастващия просперитет както в Азиатско-тихоокеанския регион, така и в световен мащаб. Той изрази надежда, че на срещата лидерите ще обсъдят как чрез отвореност да разширят възможностите за развитие, чрез иновации да стимулират икономическия растеж и чрез сътрудничество да насърчат приобщаващото развитие.
Различните гледни точки помагат да се разбере защо срещата на АТИС в Шънджън привлича толкова голямо международно внимание.
От гледна точка на международната обстановка геополитическите конфликти се задълбочават, едностранчивостта и протекционизмът набират сила, а международният икономически и търговски ред е изправен пред сериозни предизвикателства. В същото време новата вълна на технологичната революция и индустриалната трансформация се задълбочава и създава нови двигатели на икономическия растеж. Както гласи една традиционна китайска поговорка: „Колкото по-бурно е морето, толкова по-важно е да сме заедно в една лодка.“
През ноември Шънджън ще бъде домакин на среща, на която Китай и икономиките членки на АТИС ще търсят общи решения за запазване на първоначалната мисия на организацията – насърчаване на икономическия растеж и подобряване на благосъстоянието на хората. Очаква се те да обсъдят изграждането на по-отворени икономически структури, създаването на благоприятна среда за иновации и разширяването на възможностите за сътрудничество. Всичко това ще допринесе за изграждането на Азиатско-тихоокеанска общност и за стимулирането на световния икономически растеж.