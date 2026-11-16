/Поглед.инфо/ На 18 и 19 ноември в Шънджън, Китай, ще се проведе 33-тата неформална среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Форумът привлича значително внимание от страна на международната общност.

Изпълнителният директор на секретариата на АТИС Едуардо Педроса заяви, че Китай продължава да допринася за нарастващия просперитет както в Азиатско-тихоокеанския регион, така и в световен мащаб. Той изрази надежда, че на срещата лидерите ще обсъдят как чрез отвореност да разширят възможностите за развитие, чрез иновации да стимулират икономическия растеж и чрез сътрудничество да насърчат приобщаващото развитие.

Различните гледни точки помагат да се разбере защо срещата на АТИС в Шънджън привлича толкова голямо международно внимание.

От гледна точка на международната обстановка геополитическите конфликти се задълбочават, едностранчивостта и протекционизмът набират сила, а международният икономически и търговски ред е изправен пред сериозни предизвикателства. В същото време новата вълна на технологичната революция и индустриалната трансформация се задълбочава и създава нови двигатели на икономическия растеж. Както гласи една традиционна китайска поговорка: „Колкото по-бурно е морето, толкова по-важно е да сме заедно в една лодка.“

През ноември Шънджън ще бъде домакин на среща, на която Китай и икономиките членки на АТИС ще търсят общи решения за запазване на първоначалната мисия на организацията – насърчаване на икономическия растеж и подобряване на благосъстоянието на хората. Очаква се те да обсъдят изграждането на по-отворени икономически структури, създаването на благоприятна среда за иновации и разширяването на възможностите за сътрудничество. Всичко това ще допринесе за изграждането на Азиатско-тихоокеанска общност и за стимулирането на световния икономически растеж.