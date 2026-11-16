/Поглед.инфо/ Защо предстоящата среща на азиатско-тихоокеанските бизнес лидери разкрива дълбоките промени в световната икономика и нарастващото значение на Китай в изграждането на новите международни отношения Предстоящият форум на АТИС в Шънджън поставя въпроси, чиито отговори ще определят икономическите отношения през следващите десетилетия. Може ли световната търговия да запази своята цялост, когато геополитическото съперничество се превръща в инструмент за икономически натиск? Какво означава възходът на Китай за досегашната международна йерархия и какво място заема Русия в новите евразийски отношения? Зад дипломатическите формулировки се очертава историческа промяна, която засяга не само разпределението на световното богатство, но и самите механизми на икономическата власт.

Шънджън събира света, който отказва да се раздели

На 17 и 18 ноември китайският град Шънджън ще посрещне повече от 2000 представители на международния бизнес, държавните институции и обществените организации за срещата на върха на бизнес лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество — АТИС. Ще бъдат представени всички 21 икономики, участващи в организацията, както и големи компании от европейски държави, които не членуват в нея. Сред заявилите интерес към форума са Google, Boeing, UBS и други международни корпорации. Според китайските организатори американските компании са най-многобройната чуждестранна корпоративна група сред участниците от икономиките на АТИС. Това е обстоятелство, което заслужава много повече внимание от обичайното протоколно отразяване на международните икономически форуми.

Срещата се провежда в исторически момент, когато световната икономика преживява дълбоко преразпределение на производствената, технологичната и финансовата мощ. Политическите отношения между големите държави стават все по-напрегнати, международната търговия се сблъсква с нови ограничения, а икономическата взаимозависимост все по-често се разглежда през призмата на националната сигурност. На този фон Китай предлага на международния бизнес разговор за разширяване на сътрудничеството, технологично развитие и общ икономически просперитет. Предложението не е лишено от собствен национален интерес, но неговата привлекателност произтича от реалното място, което китайската икономика вече заема в световното производство.

През последните десетилетия Китай се превърна от голяма развиваща се държава в един от основните индустриални и технологични центрове на планетата. Това преобразуване промени не само китайското общество, но и условията, при които функционира международната икономическа система. Огромни производствени вериги, изграждани с участието на американски, европейски, японски и други капитали, постепенно се превърнаха в основа за развитието на самостоятелен китайски индустриален потенциал. Държавата, която първоначално беше разглеждана предимно като производствена база на международните корпорации, днес е техен партньор, пазар и все по-силен конкурент.

Предстоящата среща в Шънджън ще покаже как световният бизнес се приспособява към тази историческа промяна. Нарастващото геополитическо напрежение не е премахнало икономическата необходимост от взаимодействие с Китай. Напротив, сложността на международните производствени отношения прави подобно взаимодействие неизбежна част от стратегиите на множество големи компании. Политическите ограничения могат да променят формите на сътрудничество, да увеличат разходите и да пренасочат инвестициите, но не могат с едно решение да заличат натрупаните през десетилетията индустриални и технологични зависимости.

Китайското домакинство на АТИС през 2026 година има и по-широк политически смисъл. Пекин се стреми да укрепи представата за Азиатско-тихоокеанския регион като пространство на икономическо развитие, което не трябва да бъде подчинявано на блоково противопоставяне. В тази позиция се срещат китайските национални интереси и интересите на редица държави, които желаят да запазят възможностите си за сътрудничество с различните центрове на световната икономика. Китай не може да определя едностранно политиката на АТИС, но като домакин получава възможност да постави в центъра на международния разговор въпросите, които смята за решаващи за бъдещето на региона.

От икономическата лаборатория на Дън Сяопин до световен технологичен център

Изборът на Шънджън за домакин на срещата има значение, което далеч надхвърля неговата съвременна икономическа тежест. Историята на този град е неразделна част от историята на китайските реформи и от превръщането на Китай в една от водещите световни икономически сили. През 1980 година Шънджън получава статут на специална икономическа зона и става едно от основните пространства, в които китайското ръководство започва да осъществява новата политика на реформи и отваряне към света.

Реформаторската стратегия, свързана с Дън Сяопин, не представлява механично възприемане на западния икономически модел. Китайското ръководство използва пазарните механизми, международните инвестиции и технологичния обмен като средства за ускоряване на националното развитие, като същевременно запазва политическата роля на Комунистическата партия и възможностите на държавата да определя стратегическите направления на икономическата модернизация. Този подход позволи на Китай да използва преимуществата на международната специализация, без да се отказва от собствените си институционални особености.

Историческото значение на китайските реформи се състои и в способността постепенно да се променя самият характер на икономическото участие на страната в международното разделение на труда. Първоначалното привличане на производства с относително ниска добавена стойност създаде условия за натрупване на капитал, изграждане на инфраструктура и усвояване на технологичен опит. Впоследствие китайските предприятия започнаха да развиват собствени научноизследователски възможности, производствени технологии и международни търговски марки. Шънджън се превърна в един от най-ярките резултати от този продължителен процес.

Днес градът е свързан с развитието на телекомуникациите, електрониката, електромобилите, роботиката и цифровите технологии. Той е част от огромния икономически комплекс на Големия залив Гуандун–Хонконг–Макао, където индустриалното производство, научните изследвания, финансовите услуги и международната търговия образуват взаимно допълваща се система. Концентрацията на предприятия, инженери, доставчици и технологични центрове създава условия за бързо внедряване на нови решения и за непрекъснато усъвършенстване на производствените процеси.

Китайската модернизация не е лишена от противоречия. Проблемите в сектора на недвижимите имоти, задлъжнялостта на част от местните власти, демографските промени и необходимостта от укрепване на вътрешното потребление поставят сериозни задачи пред икономическото управление. Същевременно индустриалната и технологичната основа, изградена през последните десетилетия, предоставя на страната възможности, които не могат да бъдат оценявани единствено чрез текущите показатели за икономически растеж.

Шънджън олицетворява точно тази дългосрочна трансформация. Градът, който някога привличаше чуждестранни предприятия с възможностите за евтино производство, днес предлага на международния бизнес достъп до високотехнологична среда, квалифицирани специалисти и огромни индустриални мрежи. Китай избира да посрещне участниците в АТИС там, където резултатите от неговата икономическа политика могат да бъдат видени непосредствено.

Американско-китайските отношения и противоречието между политиката и икономическата необходимост

Особено внимание заслужава участието на американския бизнес в предстоящата среща. През последните години икономическите отношения между Вашингтон и Пекин все по-силно се определят от стратегическото съперничество. Американските администрации използват митнически ограничения, експортен контрол и мерки за защита на определени технологични отрасли, за да ограничат рисковете от нарастващата китайска конкурентоспособност. Китай отговаря чрез развитие на собствените си производствени възможности, укрепване на технологичната самостоятелност и разширяване на международните икономически партньорства.

Това съперничество има обективна икономическа основа. След десетилетия, през които Съединените щати притежаваха значително технологично и финансово преимущество, Китай постепенно започна да оспорва американските позиции в редица стратегически отрасли. Американската политика се стреми да запази националното технологично лидерство и да намали зависимостите, които могат да се превърнат в уязвимости при международна криза. Китайската стратегия е насочена към преодоляване на външните ограничения и към създаване на собствена технологична база, способна да осигурява дългосрочно развитие.

Но международните корпорации действат в икономическа среда, която не съвпада напълно с политическите разделителни линии. Американските компании имат интерес от китайския пазар, от неговата индустриална инфраструктура и от възможностите за технологично и производствено сътрудничество. Част от тях едновременно подкрепят определени мерки за защита на американските стратегически интереси и настояват за запазване на предвидими търговски отношения с Китай. Тяхното поведение отразява сложността на съвременния капитализъм, в който националната принадлежност на капитала не премахва неговата международна организация.

Присъствието на големи американски компании в Шънджън не трябва да се тълкува като противопоставяне на американския бизнес срещу собственото му правителство. Подобно обяснение би било политически привлекателно, но икономически неточно. Корпорациите се стремят да запазят възможностите си за развитие в условията на променяща се държавна политика. Те оценяват китайския пазар, съществуващите производствени връзки и перспективите за бъдещи инвестиции, като едновременно с това отчитат регулаторните ограничения и геополитическите рискове.

Китайската икономика вече притежава такава производствена и технологична тежест, че пълното прекъсване на отношенията с нея би създало значителни разходи за самите западни компании. Пренасочването на определени производства към други държави е възможно и вече се осъществява, но изграждането на нови индустриални системи изисква инфраструктура, квалифицирана работна сила, технологични знания и време. Нито един от тези фактори не може да бъде заместен единствено чрез политическо решение.

Американско-китайското съперничество постепенно променя и отношението към самата глобализация. В продължение на десетилетия западните държави защитаваха разширяването на международната търговия като основен принцип на световното икономическо развитие. Днес националната сигурност и технологичният суверенитет все по-често се използват като основания за ограничаване на определени форми на международна икономическа дейност. Китай, който извлече огромни ползи от интеграцията в световните пазари, защитава запазването на отворената търговска система, като същевременно развива собствени механизми за защита на стратегическите отрасли.

В Шънджън това противоречие ще присъства във всички разговори за свободна търговия, инвестиции и технологично сътрудничество. Международният бизнес ще търси предвидимост в отношенията между държави, чиито политически стратегии все по-често се основават върху ограничаване на определени икономически зависимости. Китай ще се стреми да покаже, че неговото развитие създава възможности за международно сътрудничество, а не предполага неизбежно изтласкване на останалите участници от световните пазари.

Русия в АТИС и значението на евразийското икономическо пространство

Участието на Русия в АТИС заслужава самостоятелно внимание, защото често остава встрани от анализите, които свеждат развитието на Азиатско-тихоокеанския регион до отношенията между Китай и Съединените щати. Русия е една от големите евразийски държави, чиито икономически, транспортни и енергийни интереси са непосредствено свързани с развитието на Азия. Нейното географско положение, природни ресурси, научно-технологичен потенциал и транспортна инфраструктура ѝ предоставят специфично място в регионалното икономическо сътрудничество.

През последните години отношенията между Русия и Китай придобиха още по-голямо значение. Разширяването на енергийното сътрудничество, търговията, транспортните връзки и използването на национални валути в двустранните разплащания отразява стремежа на двете държави да развиват икономически отношения, които са по-малко уязвими от външен политически натиск. Западните санкции срещу Русия ускориха преориентирането на значителна част от руските външноикономически връзки към азиатските пазари, макар този процес да е свързан и с нови зависимости и практически затруднения.

Руско-китайското партньорство не може да бъде обяснено единствено като реакция срещу политиката на Запада. То има собствена икономическа логика, произтичаща от взаимното допълване на определени производствени и ресурсни възможности. Русия е голям производител на енергийни ресурси, суровини и редица промишлени продукти, докато Китай разполага с огромна производствена база и развит пазар за индустриално оборудване, транспортни средства и потребителски стоки. Географската близост създава предпоставки за развитие на транспортни и инфраструктурни проекти, които могат да укрепят икономическата свързаност на евразийското пространство.

Това партньорство обаче не означава пълно съвпадение на икономическите интереси. Китайската икономика е значително по-голяма и по-диверсифицирана, а различията в мащаба на производството и международната търговия създават определена асиметрия. За Русия е важно разширяването на отношенията с Китай да бъде съпроводено с развитие на собствената индустриална и технологична база, така че сътрудничеството да не се ограничава предимно до износ на суровини и внос на готови изделия.

АТИС предоставя на Русия възможност да развива отношения не само с Китай, но и с други азиатско-тихоокеански икономики. Държавите от Югоизточна Азия представляват перспективни партньори в енергетиката, селското стопанство, транспорта и определени технологични отрасли. Развитието на руския Далечен изток, модернизацията на транспортните коридори и разширяването на пристанищната инфраструктура са свързани с перспективите за по-активно участие в икономическия живот на региона.

Политическите противоречия между Русия и редица западни държави неизбежно ограничават възможностите за определени форми на сътрудничество. Но членството на Русия в АТИС показва, че организацията обединява икономики с различни международни позиции и не е изградена върху принадлежността към един политически лагер. В този смисъл тя запазва значение като пространство, в което икономическите въпроси могат да бъдат обсъждани дори при сериозни разногласия между участниците.

За Китай сътрудничеството с Русия е важна част от по-широката политика за развитие на отношенията с евразийските държави. За Русия икономическите връзки с Китай и останалите азиатски партньори създават възможности за диверсификация на международната търговия и за развитие на източните региони на страната. И двете държави имат интерес от международна икономическа среда, в която достъпът до пазари, транспортни маршрути и финансови механизми не се определя изключително от политическите решения на ограничен кръг западни държави.

АТИС и променящото се съотношение на световните икономически сили

АТИС обединява икономики, които формират над половината от световното производство и значителна част от международната търговия. В организацията участват както големи индустриални държави, така и развиващи се икономики с различни политически системи и равнища на технологично развитие. Това разнообразие определя и специфичния характер на сътрудничеството. За разлика от организации, изградени върху по-тясна политическа или институционална интеграция, АТИС функционира чрез доброволни ангажименти, консенсус и постепенно сближаване на икономическите политики.

Този модел има своите ограничения, но същевременно позволява участие на държави, между които съществуват сериозни стратегически противоречия. САЩ, Китай и Русия могат да обсъждат общи икономически въпроси в рамките на организацията, без това да предполага съгласие по международните конфликти или по устройството на световния ред. За много от останалите участници подобна възможност е особено ценна, защото тяхното икономическо развитие зависи от поддържането на отношения с различните центрове на международна мощ.

Държавите от Югоизточна Азия имат особено значение за бъдещето на АТИС. Индонезия, Виетнам, Малайзия, Тайланд, Филипините и Сингапур участват в регионални производствени и търговски системи, които са тясно свързани както с Китай, така и с други големи икономики. Част от тези държави привличат инвестиции, пренасочвани от китайския пазар, но същевременно увеличават собствената си зависимост от китайски компоненти, оборудване и суровини. Промените в географията на производството не водят непременно до отслабване на регионалната икономическа взаимозависимост. В редица случаи те създават нови форми на специализация между съседни икономики.

Тези процеси постепенно променят представата за международната икономическа йерархия. През голяма част от следвоенния период Съединените щати и Западна Европа определяха основните направления на технологичното развитие и международните финансови отношения. Япония, а впоследствие Южна Корея и други азиатски икономики, постепенно укрепиха своите индустриални позиции. Възходът на Китай придаде на тази промяна нов мащаб, защото за първи път държава с толкова голямо население и толкова значителна производствена база се превърна в самостоятелен център на технологична и икономическа мощ.

Азиатско-тихоокеанският регион не представлява единно икономическо или политическо пространство. В него съществуват противоречия, териториални спорове, различни съюзнически отношения и конкуриращи се национални стратегии. Но неговата икономическа тежест постепенно променя условията, при които се вземат решенията за международната търговия, инвестициите и технологичните стандарти. Все повече държави трябва да съобразяват своите икономически стратегии с развитието на азиатските пазари и производствени системи.

Предстоящата среща в Шънджън ще се проведе точно в тази променяща се среда. Китай ще бъде домакин на форум, в който участват както неговите най-важни икономически партньори, така и държави, с които има сериозни стратегически разногласия. Успехът на китайското председателство няма да се измерва единствено с броя на участниците или с мащаба на международното представителство. От значение ще бъде способността на Пекин да съдейства за практически решения, които отговарят на интересите на достатъчно широк кръг икономики.

Китайският петгодишен план и новият етап на индустриалната модернизация

Срещата на АТИС съвпада с началото на изпълнението на петнадесетия петгодишен план на Китай за периода 2026–2030 година. Това придава на форума допълнително икономическо значение, защото международните компании ще оценяват възможностите, които произтичат от новите приоритети на китайското развитие. Технологичната самостоятелност, модернизацията на производството, цифровизацията и развитието на нови индустриални направления заемат важно място в китайската икономическа стратегия.

Китайското ръководство се стреми да премине към модел на растеж, при който повишаването на производителността и технологичната сложност на производството ще имат все по-голямо значение. Тази промяна е свързана с ограниченията на предишния модел, основан върху мащабни инфраструктурни инвестиции, строителство и експортно ориентирана индустриализация. Постепенното изчерпване на част от неговите възможности налага по-голямо внимание към ефективността на инвестициите, вътрешното потребление и качеството на икономическия растеж.

В този процес държавата продължава да играе съществена роля. Китайската икономическа политика съчетава пазарната конкуренция с дългосрочно определяне на стратегически приоритети, насочване на финансови ресурси и подкрепа за научноизследователската дейност. Подобна система предоставя възможности за концентрация на усилията в определени технологични направления, но създава и рискове от неефективни инвестиции, свръхкапацитет и недостатъчно съобразяване с реалното търсене.

Китайският опит представлява интерес и защото поставя под съмнение дълго господствалото убеждение, че държавното участие в икономиката непременно възпрепятства технологичните иновации. В действителност съвременната история на индустриалното развитие показва различни форми на взаимодействие между държавата и частния капитал. Американските технологични отрасли също са се развивали с участието на значителни публични инвестиции, особено в научните изследвания, отбраната и инфраструктурата. Различията между икономическите модели се проявяват в институционалната организация, мащаба и механизмите на държавната намеса.

В условията на засилваща се международна конкуренция способността за дългосрочно технологично планиране придобива особено значение. Развитието на полупроводниците, изкуствения интелект, роботиката и новите енергийни технологии изисква огромни инвестиции, квалифицирани специалисти и продължителна научноизследователска работа. Китай се стреми да използва мащаба на своята индустриална система, за да ускорява внедряването на технологични решения и да намалява зависимостта си от външни доставчици.

За международния бизнес тази стратегия създава едновременно възможности и предизвикателства. Новите китайски инвестиции могат да разширят търсенето на оборудване, услуги и технологични решения, но развитието на местните предприятия увеличава конкуренцията в редица отрасли. Компаниите, които участват в срещата в Шънджън, ще трябва да оценяват китайския пазар не само като пространство за продажби, но и като среда, в която се формират нови технологични стандарти и производствени възможности.

Международната търговия между отвореността и новите ограничения

Една от основните теми на срещата ще бъде перспективата за изграждане на зона за свободна търговия в Азиатско-тихоокеанския регион. Тази идея присъства от години в дневния ред на АТИС, но нейното практическо осъществяване се сблъсква с различията между икономическите интереси и политическите стратегии на участниците. Развитието на регионалната интеграция се осъществява чрез множество търговски споразумения, които обхващат различни групи държави и създават сложна система от правила.

Китай има интерес от разширяване на регионалната търговия, защото неговата икономика е тясно свързана с международните производствени вериги. Същевременно останалите участници се стремят да запазят достъпа до китайския пазар и да използват възможностите за участие в регионалното производство. Въпросът за свободната търговия обаче не се изчерпва с премахването на митата. Все по-голямо значение придобиват техническите стандарти, цифровите услуги, инвестиционните правила и условията за достъп до стратегически технологии.

Световната икономика постепенно навлиза в период, в който държавите се стремят да съчетават икономическата отвореност със защита на националните си производствени възможности. Това противоречие не е ново в историята на капитализма, но днес придобива особена острота заради дълбочината на международната производствена интеграция. Ограничаването на вноса в един отрасъл може да увеличи разходите на предприятията в друг, а стремежът към национална технологична независимост често изисква достъп до международни знания, оборудване и суровини.

Китайската позиция в подкрепа на международната икономическа отвореност съответства на неговото място в световното производство. Страната разполага с огромен индустриален потенциал и има интерес от стабилни пазари и предвидими търговски отношения. За останалите държави сътрудничеството с Китай може да създава значителни възможности, но също така поставя въпроси за конкурентоспособността на местните предприятия и за необходимостта от развитие на собствена индустриална база.

Затова бъдещето на АТИС ще зависи от способността на участниците да създават условия за икономическо сътрудничество, които отчитат различията в равнището на развитие и националните интереси. Пълното премахване на противоречията е невъзможно, но тяхното регулиране чрез международни механизми може да ограничи риска от разрушителни търговски конфликти.

Какво действително ще бъде решено в Шънджън

Организаторите предвиждат срещата да завърши с представяне на инициатива от Шънджън, която ще отразява позициите и предложенията на бизнес общността за развитие на регионалното сътрудничество. Преди форума, от 14 до 16 ноември, ще заседава и Консултативният съвет на бизнеса към АТИС. Неговата работа през годината е насочена към въпросите на регионалната интеграция, свързаността, устойчивото развитие и цифровите иновации. Подготвените предложения ще бъдат част от основата за разговорите между политическите ръководители и представителите на международните компании.

Тези инициативи не трябва предварително да бъдат представяни като решения, които ще преобразят международната икономическа система. АТИС функционира чрез доброволно сътрудничество и не разполага с правомощия да налага задължителни икономически политики на своите участници. Практическото значение на срещата ще зависи от конкретните ангажименти, които държавите и компаниите ще бъдат готови да поемат, както и от последващото им изпълнение.

Но международните икономически форуми имат значение и като пространства, в които се формират дългосрочни отношения и се уточняват стратегически интереси. В условията на нарастващо геополитическо напрежение възможността представители на различни държави и корпорации да обсъждат общи икономически проблеми придобива допълнителна стойност. Подобни срещи не могат да заместят политическите преговори, но могат да създават предпоставки за ограничаване на икономическите последици от международните конфликти.

Китайското домакинство ще бъде оценявано и през способността на Пекин да представи собствената си стратегия за развитие като част от по-широка перспектива за регионално сътрудничество. Китайската икономика вече е достатъчно голяма, за да влияе непосредствено върху развитието на останалите държави в региона. Това влияние създава възможности за съвместен растеж, но поражда и необходимост от съобразяване с интересите на партньорите.

Възможно е срещата да потвърди съществуващите различия между политическите стратегии на големите сили, без да доведе до съществени промени в тях. Възможно е също да бъдат постигнати конкретни договорености в областта на търговските процедури, технологичните стандарти или инвестиционното сътрудничество. Оценката за действителните резултати ще може да бъде направена едва след приключването на форума и публикуването на неговите документи.

Китай и историческата промяна в световния икономически ред

Значението на предстоящата среща на АТИС не се изчерпва с нейния дневен ред. Тя се провежда в период, когато международната икономическа система постепенно се приспособява към съществуването на няколко големи центъра на производствена и технологична мощ. Съединените щати продължават да притежават изключително силни позиции във финансите, научните изследвания и водещи технологични отрасли. Китай разполага с огромна индустриална база и все по-развити собствени технологични възможности. Русия запазва значението си като голяма евразийска държава с важни енергийни, ресурсни и научно-технически възможности, докато редица други азиатски икономики увеличават своето участие в международното производство.

Тази промяна не означава, че светът се движи към нова система на равнопоставени икономически центрове, между които противоречията постепенно ще изчезнат. Различията в производствената мощ, финансовите възможности и технологичното развитие продължават да бъдат значителни. Големите държави ще се стремят да укрепват собствените си позиции, а конкуренцията за пазари, ресурси и технологии ще остане важна характеристика на международните отношения.

Но възможностите на отделна държава да определя едностранно правилата на световната икономика стават все по-ограничени. Развитието на Китай, укрепването на азиатските производствени системи и стремежът на множество държави към по-голяма икономическа самостоятелност постепенно променят условията, при които се осъществява международното сътрудничество. Дори най-мощните икономики трябва да съобразяват своите решения с производствените и технологичните възможности на останалите участници.

Китайската стратегия за развитие на Азиатско-тихоокеанския регион отразява стремежа на Пекин да използва тази промяна за укрепване на международните икономически отношения. Идеята за общ просперитет предполага разширяване на сътрудничеството между държави с различни политически системи и икономически интереси. Нейното действително съдържание ще зависи от конкретните условия, при които се осъществяват търговията, инвестициите и технологичният обмен, както и от възможността участниците да извличат устойчиви ползи от общото развитие.

Шънджън предоставя подходящ исторически контекст за подобен разговор. Преди няколко десетилетия градът беше един от символите на отварянето на Китай към международната икономика. Днес той е сред местата, където се създават технологии и производствени решения, които влияят върху развитието на световната индустрия. Преобразуването на Шънджън показва колко дълбоко може да се промени международното положение на една държава, когато икономическата модернизация се превърне в последователна национална стратегия.

Представителите на международния бизнес, които ще пристигнат в града, ще се срещнат с Китай, различен от онзи, към който западните корпорации се насочваха в началото на реформите. Китайската икономика вече не е само голям пазар и производствена база за чуждестранни предприятия. Тя е самостоятелен източник на технологични решения, индустриална конкуренция и международни инвестиционни инициативи. Това ново положение определя както привлекателността на сътрудничеството с Китай, така и остротата на съперничеството между него и останалите големи икономически сили.

Предстоящата среща на АТИС ще се проведе сред противоречия, които не могат да бъдат разрешени с общи декларации за свободна търговия и взаимна изгода. Международната икономика продължава да се нуждае от сътрудничество, докато политическите отношения между големите държави все по-често създават препятствия пред него. Китай предлага своята визия за развитието на региона, опирайки се на икономическата мощ, изградена през последните десетилетия. Останалите участници ще преценяват тази визия през собствените си национални интереси, производствени възможности и стратегически приоритети.

Преди четиридесет години Шънджън беше място, където Китай започваше да усвоява възможностите на международната икономика. През ноември 2026 година същият град ще посрещне представители на световния бизнес, които трябва да се съобразяват с Китай като една от силите, определящи бъдещето на тази икономика. Между тези два исторически момента стои преобразуването на цяла държава, чиито последици вече се усещат във всички големи центрове на световното производство и търговия.



