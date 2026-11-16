Китайското външно министерство обяви среща на върха между Си Дзинпин, Путин и Тръмп на 19 ноември в Шънджън

/Поглед.инфо/ На 19 ноември в китайския технологичен център Шънджън ще се проведе безпрецедентна тристранна среща между Си Дзинпин, Владимир Путин и Доналд Тръмп в рамките на форума на АТИС. Официалното потвърждение от Пекин и Москва слага край на месеците дипломатически спекулации, но отваря далеч по-сложни въпроси за съдбата на Украйна, вакуума след изтичането на договора СНВ-3, митническите войни и разплащанията извън долара. Кой всъщност диктува дневния ред в триъгълника на големите сили?

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Официалното съобщение на китайското Министерство на външните работи от 16 ноември не съдържа нито една излишна дума, но преобръща целия дипломатически протокол на последните четири години. На 19 ноември в Шънджън, в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), Си Дзинпин ще бъде домакин на тристранни разговори с Владимир Путин и Доналд Тръмп. В събота говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди датата, а президентският помощник Юрий Ушаков формулира очакванията на Москва с обичайната за руската дипломация предпазливост – надежда за „положително влияние върху цялостната международна обстановка“.

От Вашингтон засега липсва подробен разчет на дневния ред. Американският Държавен департамент пази типичното за втория мандат на Тръмп мълчание, при което официалните брифинги изостават от директните сондажи на специалните пратеници на Белия дом.

Самият факт, че тримата лидери сядат в една зала, вече е пробив на многополюсната реалност през европейските барикади. Форумът на АТИС по устав е икономическа организация, създадена през 1989 г. за улесняване на търговията и инвестициите в Тихоокеанския басейн. Превръщането му в платформа за тристранна среща по въпросите на глобалната сигурност означава само едно – старите канали за комуникация (Съветът за сигурност на ООН, ОССЕ, двустранните механизми между Вашингтон и Москва) са напълно блокирани или изпразнени от съдържание.

Защо обаче Пекин настоява това да се случи именно в Шънджън, а не в Женева, Виена, Истанбул или Рияд?

Географията на натиска в делтата на Перлената река

Изборът на Шънджън не е протоколна случайност. Градът в провинция Гуандун, който преди четири десетилетия беше рибарско селище срещу британския Хонконг, днес е физическото доказателство за провала на американската политика на технологично сдържане. Тук са централите на Huawei, BYD, Tencent и DJI – същите компании, които от 2018 г. насам са обект на най-тежките санкционни списъци на Министерството на търговията на САЩ (Entity List), забрани за достъп до нидерландските литографски машини на ASML и наказателни мита.

Когато Доналд Тръмп кацне в Шънджън на 18 или 19 ноември, американската делегация ще преговаря в сърцето на китайската високотехнологична индустрия. За Си Дзинпин това е визуален аргумент без нужда от преводач. Китайската икономика преживя сериозни турбуленции в сектора на недвижимите имоти и вътрешното потребление през 2024 и 2025 г., но успя да пренасочи капиталовите си потоци към производство с висока добавена стойност, електромобили, батерии и собствена полупроводникова архитектура.

За Владимир Путин Шънджън има съвсем друго, прагматично измерение. През последните години южнокитайските пристанища и регионалните финансови институции в Гуандун се превърнаха в основен логистичен и разплащателен шлюз за руската икономика. Когато западните санкции отрязаха големите руски банки от системата SWIFT, именно търговските коридори през Китай – обслужвани в рубли и юани чрез китайската система CIPS – осигуриха доставката на металообработващи машини с цифрово-програмно управление (ЦПУ), микроелектроника, лагери и индустриално оборудване, без които руският военно-промишлен комплекс би закъсал.

И все пак би било наивно да се смята, че Си Дзинпин държи всички козове. Домакинството на подобна среща носи огромен репутационен риск за китайското ръководство. Ако разговорите между Тръмп и Путин завършат с публичен сблъсък или демонстративно напускане на залата – сценарий, който при американския президент никога не може да бъде изключен напълно – Пекин ще понесе имиджови щети точно в момента, в който се опитва да стабилизира отношенията си с европейските и азиатските търговски партньори.