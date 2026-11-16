Генерали в Кремъл смятат ответните удари по украинската енергетика за изчерпани и искат елиминиране на елита в Киев

По публикации на руски Телеграм канали и коментатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Парадоксът на неприкосновеността в четвъртата година на войната
В съвременните войни на изтощение държавните ръководители седят на върха на командната верига, но физически остават недосегаеми, докато около тях горят рафинерии, подстанции и мостове. Точно този неписан имунитет отново попадна под обстрел в руското информационно пространство.
Според непотвърдени публикации в руския Телеграм канал „Дневник на разузнавача“ (в оригинал „Дневник разведчика“), представители на руските силови структури са се обърнали към президента Владимир Путин с искане да бъде отменена негласната забрана за физическо елиминиране на украинския държавен глава Володимир Зеленски и на висшето ръководство на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна. Твърди се, че въпросът е бил повдигнат на закрито заседание на Съвета за сигурност на Руската федерация.
Официално потвърждение от Кремъл, от пресслужбата на Дмитрий Песков или от Министерството на отбраната на Русия няма. В информационната среда около конфликта анонимните Телеграм канали отдавна функционират като сива зона — в тях реални настроения от коридорите на властта се смесват с контролирани изтичания, слухове и откровена дезинформация.
Самото появяване на подобен сюжет обаче не е случайно. То съвпада с момент, в който класическата размяна на удари по тиловата инфраструктура започва да показва отчетливи граници на ефективност и за двете воюващи страни.
Уст-Луга и географията на новата уязвимост
Като непосредствен повод за твърдяното недоволство сред руските генерали в публикацията се посочват редовните украински атаки срещу руската износна инфраструктура в Балтийско море и конкретно десетият удар по пристанищния комплекс Уст-Луга.
Уст-Луга в Ленинградска област (на брега на Лужкия залив във Финския залив) не е второстепенен обект с чисто символичен ефект. След налагането на европейското ембарго върху руския суров петрол по море и взривовете по газопроводите „Северен поток“ през септември 2022 г., този пристанищен възел се превърна в една от главните артерии за руския бюджет — през него минават петролът от Балтийската тръбопроводна система-2 (БТС-2), газовият кондензат от комплекса за фракциониране на компанията „Новатек“, въглища и минерални торове.
Разстоянието от северната граница на Украйна до Уст-Луга е около 850–900 километра по права линия. За да достигнат тази цел, украинските безпилотни апарати — като далекобойните дронове „Лютий“ или преоборудваните леки самолети тип „Аеропракт А-22“ — трябва да пресекат въздушното пространство над Псковска, Новгородска и Ленинградска област, наситено с радари и зенитно-ракетни комплекси С-300 и С-400.
Всеки пробив до Финския залив удря едновременно по два нерва на Москва: приходите от енергиен износ и усещането за пълна защита на северозападния стратегически фланг (на десетки километри от границата с Естония, държава членка на НАТО). Дали точно тези пробиви са накарали силовия блок да поиска промяна в правилата на играта, или някой просто използва раздразнението от тях за вътрешноапаратни игри?