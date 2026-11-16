Генерали в Кремъл смятат ответните удари по украинската енергетика за изчерпани и искат елиминиране на елита в Киев

/Поглед.инфо/ Руски Телеграм канали разпространиха непотвърдени твърдения, че силови структури са поискали от Кремъл отмяна на негласната забрана за физическо отстраняване на украинския президент Володимир Зеленски. Повод за слуховете стават системните удари по балтийския терминал Уст-Луга. Зад информационния шум обаче прозират по-дълбоки въпроси: променя ли Москва доктрината си за водене на войната, или става дума за психологически натиск, вътрешна пропаганда и подготовка за преговорни пазарлъци.

По публикации на руски Телеграм канали и коментатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Парадоксът на неприкосновеността в четвъртата година на войната

В съвременните войни на изтощение държавните ръководители седят на върха на командната верига, но физически остават недосегаеми, докато около тях горят рафинерии, подстанции и мостове. Точно този неписан имунитет отново попадна под обстрел в руското информационно пространство.

Според непотвърдени публикации в руския Телеграм канал „Дневник на разузнавача“ (в оригинал „Дневник разведчика“), представители на руските силови структури са се обърнали към президента Владимир Путин с искане да бъде отменена негласната забрана за физическо елиминиране на украинския държавен глава Володимир Зеленски и на висшето ръководство на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна. Твърди се, че въпросът е бил повдигнат на закрито заседание на Съвета за сигурност на Руската федерация.

Официално потвърждение от Кремъл, от пресслужбата на Дмитрий Песков или от Министерството на отбраната на Русия няма. В информационната среда около конфликта анонимните Телеграм канали отдавна функционират като сива зона — в тях реални настроения от коридорите на властта се смесват с контролирани изтичания, слухове и откровена дезинформация.

Самото появяване на подобен сюжет обаче не е случайно. То съвпада с момент, в който класическата размяна на удари по тиловата инфраструктура започва да показва отчетливи граници на ефективност и за двете воюващи страни.

Уст-Луга и географията на новата уязвимост

Като непосредствен повод за твърдяното недоволство сред руските генерали в публикацията се посочват редовните украински атаки срещу руската износна инфраструктура в Балтийско море и конкретно десетият удар по пристанищния комплекс Уст-Луга.

Уст-Луга в Ленинградска област (на брега на Лужкия залив във Финския залив) не е второстепенен обект с чисто символичен ефект. След налагането на европейското ембарго върху руския суров петрол по море и взривовете по газопроводите „Северен поток“ през септември 2022 г., този пристанищен възел се превърна в една от главните артерии за руския бюджет — през него минават петролът от Балтийската тръбопроводна система-2 (БТС-2), газовият кондензат от комплекса за фракциониране на компанията „Новатек“, въглища и минерални торове.

Разстоянието от северната граница на Украйна до Уст-Луга е около 850–900 километра по права линия. За да достигнат тази цел, украинските безпилотни апарати — като далекобойните дронове „Лютий“ или преоборудваните леки самолети тип „Аеропракт А-22“ — трябва да пресекат въздушното пространство над Псковска, Новгородска и Ленинградска област, наситено с радари и зенитно-ракетни комплекси С-300 и С-400.

Всеки пробив до Финския залив удря едновременно по два нерва на Москва: приходите от енергиен износ и усещането за пълна защита на северозападния стратегически фланг (на десетки километри от границата с Естония, държава членка на НАТО). Дали точно тези пробиви са накарали силовия блок да поиска промяна в правилата на играта, или някой просто използва раздразнението от тях за вътрешноапаратни игри?