/Поглед.инфо/ Общият дълг на американските домакинства достигна 19,1 трилиона долара през третото тримесечие на 2026 година, показват данните на Федералния резерв на Ню Йорк. На фона на федерални задължения от 40 трилиона долара и срив на жилищните продажби до нивата от 2010 година, кредитният модел на Съединените щати навлиза в опасна фаза. Анализатори предупреждават, че 63 процента от гражданите живеят без спестявания, а скъпите заеми задушават потреблението и социалната стабилност.

По публикации на Майкъл Снайдер и данни на Федералния резерв на Ню Йорк. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Математиката на невъзможното погасяване

В сряда, край бреговете на Флорида, в мътните води на Мексиканския залив, беше умишлено потопен историческият океански лайнер „Юнайтед Стейтс“. Корабът, по-дълъг от „Титаник“ и прекосил Атлантика над осемстотин пъти като символ на следвоенната индустриална мощ, легна на дъното, за да се превърне в изкуствен риф. Потапянето продължи с часове под ниските облаци, докато стоманеният корпус бавно изчезваше под водата. Точно в същата седмица Федералният резерв на Ню Йорк публикува своя тримесечен доклад за състоянието на кредитите и задълженията на домакинствата, който фиксира сумата от 19,1 трилиона долара.

Ако някой реши да изплаща тази сума с темпо от един милион долара всеки божи ден, без да начислява нито цент лихва и без да добавя нови заеми, операцията ще отнеме точно 52 293 години. Числото е абсурдно, защото то не описва реална счетоводна процедура, а структурна безизходица. Само през третото тримесечие на 2026 година американските семейства са добавили нови 334 милиарда долара към общия си пасив. Според анализатора Майкъл Снайдер тези цифри показват, че кредитната машина в Съединените щати вече не служи за финансиране на растежа, а за поддържане на елементарното физическо оцеляване на домакинствата.

Тук обаче възниква един резонен въпрос, който западните икономисти често подминават: дали тези 19,1 трилиона са признак за предстоящ фалит, или са просто нормалното гориво на икономика, чийто брутен вътрешен продукт също расте номинално? Погледнато през сухата статистика на Уолстрийт, съотношението между дълга и разполагаемия доход изглежда управляемо на хартия, докато лихвените плащания не преминат критичния праг. Реалността на терен, извън климатизираните офиси в Манхатън, обаче показва съвсем различна картина.

Кредитната карта като заместител на заплатата

Най-тревожният индикатор в доклада на Федералния резерв на Ню Йорк от 10 ноември не е общата сума, а структурата на новото задлъжняване. Дългът по кредитни карти е нараснал с 22 милиарда долара само за три месеца, достигайки 1,29 трилиона долара. Това представлява скок от 1,7 процента спрямо предходното тримесечие и 4,2 процента на годишна база. По данни на специализираното издание „Кънсюмър Афеърс“ и анализ на „Американ Банкер“, за последните пет години обемът на тези задължения е скочил с приблизително 61 процента, преминавайки психологическата граница от един трилион още през 2023 година.

Кредитната карта в американската финансова система е най-скъпият и най-хищнически инструмент за краткосрочно финансиране, където годишните лихвени проценти често надхвърлят 20 или 25 процента. Когато домакинствата масово трупат салда по тези карти, те не купуват яхти или луксозни имоти. По оценка на икономически коментатори тези пари отиват за покриване на сметки за електричество, хранителни продукти и гориво.

Статистическите сондажи, цитирани в публикацията на Снайдер, твърдят, че приблизително 63 процента от пълнолетните американци живеят от заплата до заплата, без да разполагат със спестявания за извънредни ситуации. Още по-показателно е твърдението, че 44 процента от населението изпитва затруднения при покриването на най-базовите си ежедневни нужди. В такава среда всяка повреда на автомобила или посещение в спешното отделение превръща човека в доживотен длъжник. Системата е конструирана така, че да засмуква индивида още на входа на зрелия му живот.

Образователната и медицинската примка

За да разберем защо поколението под 40 години в Съединените щати демонстрира нарастваща социална агресия и политически радикализъм, трябва да погледнем към стартовата линия на техния трудов път. Салдата по студентски заеми са нараснали с нови 5 милиарда долара през последното тримесечие и вече възлизат на 1,66 трилиона долара. Висшето образование в Америка отдавна е престанало да бъде социален асансьор и се е превърнало във финансов филтър, който обременява младия специалист с десетки хиляди долари пасив, преди да е подписал първия си трудов договор.

Веднага след дипломирането се задейства вторият механизъм на задлъжняването, свързан с мобилността. В страна без развит обществен транспорт извън няколко големи мегаполиса, липсата на личен автомобил означава невъзможност за работа. Според доклад на компанията „Кокс Аутомотив“, базиран на данните от „Кели Блу Бук“, средната цена на нов автомобил в САЩ е достигнала рекордните 51 109 долара. За да направят месечните вноски поносими при високите лихвени нива, банките и дилърите са разтегнали средния срок на автокредитите до 69 месеца.

Общият обем на автомобилните заеми се е увеличил с 21 милиарда долара до 1,73 трилиона долара. Когато към вноската по колата се добавят задължителната застраховка, поддръжката и горивото, притежанието на превозно средство се превръща в лукс, недостъпен за огромна част от работническата класа. Дори пазарът на употребявани автомобили остава затворен за хората с ниски доходи заради високата цена на заемния капитал. Медицинският дълг, който в американската система е основна причина за лични фалити, допълва тази картина на пълна финансова уязвимост, при която гражданинът започва всеки месец с отрицателен баланс.