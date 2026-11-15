Абонирай се
Свят

По публикации в европейския и руския печат: Спорът за единен преговарящ блокира дневния ред на срещата на ЕС на 13 ноември

/Поглед.инфо/ Срещата в Абу Даби между специалните пратеници на САЩ Стив Виткоф и Джаред Кушнер и руското ръководство предизвика остри институционални трусове в Европейския съюз. Вместо обща стратегия за Украйна, неформалният форум на европейските лидери на 13 ноември се превърна в сблъсък за лидерство между Брюксел, Берлин и Париж, докато в медиите изтекоха параметри за бъдещата архитектура на сигурността от Прибалтика до Черно море.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 16131 прочитания
По публикации в европейския и руския печат: Спорът за единен преговарящ блокира дневния ред на срещата на ЕС на 13 ноември
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на международни медии и германското издание „Билд“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Парадоксът на руското съгласие и парализата на 13 ноември

В дипломатическата практика най-ефективният начин да блокираш една коалиция не е да отхвърлиш нейното участие, а да поставиш условие, което тя не може да изпълни заради вътрешните си противоречия. Според информациите от кръга на преговорите в Абу Даби, специалните представители на американската администрация Стив Виткоф и Джаред Кушнер са повдигнали пред руското ръководство въпроса за допускането на европейски представител в бъдещите формати. Москва не е наложила вето. Твърди се, че руската страна е приела по принцип идеята за единно европейско представителство, но тази привидно отстъпчива позиция веднага пренесе напрежението директно в заседателните зали на Брюксел.

Неформалната среща на върха на Европейския съюз на 13 ноември показа реалните граници на европейската интеграция в сферата на отбраната и външната политика. Вместо да постигнат съгласие по планираните точки (нови икономически ограничения срещу Руската федерация и финансови механизми за Киев), държавните и правителствените ръководители влязоха в спор кой има правото да говори от името на континента. Липсата на ясно разписан механизъм в Договора от Лисабон за водене на мирни преговори от такъв мащаб превърна формулата „първи сред равни“ в инструмент за взаимно блокиране.

Дали тази институционална бъркотия е случайна, или е пряко следствие от начина, по който беше изградена европейската архитектура през последните три десетилетия? Когато решенията изискват единодушие на двадесет и седем държави с коренно различни географски и икономически интереси, всяко външно предизвикателство разкрива крехкостта на общата външна политика.

Три лагера, три различни визии за легитимност

Разделението в Европейския съюз по въпроса за преговарящия се оформи по три отчетливи линии, всяка от които почива на различна правна и политическа логика. Първият кръг държави настоява мандатът да бъде възложен на председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Аргументът тук е строго формален: по силата на член 15 от Договора за Европейския съюз именно председателят на Съвета осигурява външното представителство на Съюза на ниво държавни и правителствени ръководители. Поддръжниците на този вариант изтъкват неговата активност в подкрепа на Киев и способността му да балансира между различните национални столици, без да влиза в открити идеологически сблъсъци.

Вторият лагер лансира кандидатурата на върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. За редица наблюдатели подобен избор би означавал предварително обречен преговорен процес. Бившият естонски министър-председател е известна с крайно твърдите си позиции спрямо Москва, което я прави приемлива за държавите от Източния фланг, но напълно неприемлива като медиатор за руската страна. Издигането на нейната кандидатура се възприема от критиците като опит на определени кръгове в Брюксел да запазят досегашната линия на конфронтация под прикритието на дипломатически формат.

Третият лагер обаче поставя под въпрос самата идея брюкселската бюрокрация да води разговори за сигурността на континента. Германия и Франция (ядрото на така наречената „коалиция на желаещите“) отказват да отстъпят терена на европейските институции. В Берлин и Париж съществува обосновано опасение, че при пряк сблъсък с прагматичния подход на Вашингтон и твърдата позиция на Москва, назначените в Брюксел висши чиновници няма да разполагат с необходимата политическа тежест и суверенен ресурс.

Националният интерес срещу наддържавната бюрокрация

Позицията на германския канцлер Фридрих Мерц внася допълнителна яснота за това как големите европейски сили виждат реалното разпределение на отговорностите. По думите му вече съществува работещ механизъм в лицето на форматите с участието на Германия, Франция и Обединеното кралство, към които в определени моменти се присъединяват Италия и Полша. Логиката на Берлин е проста: държавите, които носят основната финансова и военна тежест, не могат да делегират правата си на институции без собствени армии и без пряк демократичен мандат от избирателите.

В същата посока, макар и с различни лични мотиви, действа и френският президент Еманюел Макрон. Още в навечерието на срещата на 13 ноември той лансира идеята за съвместно представителство, в което самият той да заеме ключово място. По оценка на политически коментатори тази инициатива е пряко свързана с вътрешнополитическия календар на Франция. С наближаването на края на президентския му мандат през пролетта, Париж търси начин да запази статута си на незаобиколим фактор в европейската сигурност, а самият Макрон очевидно очертава поле за бъдещата си международна роля извън Елисейския дворец.

Междувременно италианският министър-председател Джорджия Мелони и ирландският премиер Майкъл Мартин настояват за формула, която излиза извън рамките на Европейския съюз. Мелони акцентира върху нуждата от координация с държави като Великобритания и Норвегия, позовавайки се на скорошни контакти на скандинавски политици в Москва. Мартин стигна още по-далеч, включвайки и Канада в уравнението на единната западна позиция. Това разширяване на кръга обаче не решава проблема, а само умножава броя на участниците, които трябва да постигнат съгласие преди изобщо да седнат срещу руската делегация.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Това е. Няма да има ракети. Пентагонът блокира решението за Киев.
Америка

Това е. Няма да има ракети. Пентагонът блокира решението за Киев.

/Поглед.инфо/ Лицензът за производство на ракети „Пейтриът“ за Украйна остава блокиран в Пентагона на ниво заместник-министър по придобиванията Майкъл Дъфи, въпреки твърденията за постигнато през октомври съгласие между Марко Рубио и Пит Хегсет. Докато Киев алармира за остър недостиг заради пренасочване на прехващачи към Близкия изток, европейските столици са изправени пред сметката за евентуални заводи, а край Доброполие се съобщава за тежки загуби и редки танкови боеве.

16.11.2026 06:56
Генерали в Кремъл смятат ответните удари по украинската енергетика за изчерпани и искат елиминиране на елита в Киев
Русия

Генерали в Кремъл смятат ответните удари по украинската енергетика за изчерпани и искат елиминиране на елита в Киев

/Поглед.инфо/ Руски Телеграм канали разпространиха непотвърдени твърдения, че силови структури са поискали от Кремъл отмяна на негласната забрана за физическо отстраняване на украинския президент Володимир Зеленски. Повод за слуховете стават системните удари по балтийския терминал Уст-Луга. Зад информационния шум обаче прозират по-дълбоки въпроси: променя ли Москва доктрината си за водене на войната, или става дума за психологически натиск, вътрешна пропаганда и подготовка за преговорни пазарлъци.

16.11.2026 06:43
Разследване на NZZ разкри доставки на швейцарски боеприпаси за Русия през Словения и Киргизстан
Европа

Разследване на NZZ разкри доставки на швейцарски боеприпаси за Русия през Словения и Киргизстан

/Поглед.инфо/ Докато Берн демонстративно спира реекспорта на швейцарски боеприпаси за Украйна в името на свещения неутралитет, десетки хиляди високоточни патрони от конфедерацията са открили път към Русия. Разследване на влиятелния вестник Neue Zürcher Zeitung разкрива схемата, действала от 2014 до поне 2023 година. Чрез посредници в Словения и Киргизстан продукцията на Ruag Ammotec заобикаля ембаргото, превръщайки европейския санкционен контрол в обикновена счетоводна фикция.

16.11.2026 06:33
Брюксел отстрани Кая Калас от преговорите за Украйна след неочакван дипломатически ход на Путин в Москва
Украйна

Брюксел отстрани Кая Калас от преговорите за Украйна след неочакван дипломатически ход на Путин в Москва

/Поглед.инфо/ Тристранните преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби оставиха европейските делегации пред затворените врати на залата. Според публикации в китайския портал Baijiahao, неочакваната гъвкавост на Владимир Путин към евентуално европейско участие е изненадала дори Пекин и е предизвикала смут в Брюксел, завършил с тихото отстраняване на Кая Калас от ролята на едноличен преговарящ в полза на съвместна дипломатическа група.

16.11.2026 06:25
САЩ, Русия и Китай подготвят съвместно ограничение за изкуствения интелект в ядрените арсенали заради риск от грешен първи удар
Свят

САЩ, Русия и Китай подготвят съвместно ограничение за изкуствения интелект в ядрените арсенали заради риск от грешен първи удар

/Поглед.инфо/ Докато преговорите за Украйна и Корейския полуостров тъпчат на място, Вашингтон, Москва и Пекин търсят спешен консенсус по неочаквана тема – ограничаването на изкуствения интелект в ядрените командни системи. Новите математически модели, автономните кодинг агенти и военни платформи като Maven създават опасна илюзия за гарантиран първи удар. Защо алгоритмите връщат света на ръба на ядрената грешка и каква е цената на „пристрастието към автоматизацията“ в щабовете?

16.11.2026 06:12
Няма нужда от пътища? Русия връща дирижаблите
Русия

Няма нужда от пътища? Русия връща дирижаблите

/Поглед.инфо/ От 1 февруари 2027 г. в Русия влиза в сила държавният стандарт ГОСТ Р 71967.7-2026 за дирижаблите, одобрен от Росстандарт. Документът цели да отвори регулаторен коридор за тежки товарни платформи в Арктика, където стотици селища и находища нямат целогодишни пътища. Зад инженерните проекти на Ростех и частните бюра обаче стоят сметки за десетки милиарди рубли, липса на реални поръчки, дефицит на кадри и остър сблъсък с паричната политика и китайската конкуренция.

16.11.2026 06:04
Преговорите в Абу Даби изключиха замразяването на фронта, а ГУР отчете 700 балистични ракети в руския арсенал
Украйна

Преговорите в Абу Даби изключиха замразяването на фронта, а ГУР отчете 700 балистични ракети в руския арсенал

/Поглед.инфо/ Двудневните преговори в Абу Даби преобърнаха логиката на украинския конфликт, измествайки фокуса от временно примирие по фронтовата линия към нова глобална архитектура на сигурността. Докато дипломатите пренареждат дневния ред без европейско участие, данни на украинското военно разузнаване разкриват тревожни темпове на руското ракетно производство и модернизацията на „Искандер-М“, а срив в сателитната система Starshield поставя противовъздушната отбрана на Киев в критична зависимост.

16.11.2026 05:54
Германските газохранилища са запълнени едва на 61 процента при задължителен норматив от 80 процента, а борсовата цена надхвърли 100 евро за мегаватчас
Свят

Германските газохранилища са запълнени едва на 61 процента при задължителен норматив от 80 процента, а борсовата цена надхвърли 100 евро за мегаватчас

/Поглед.инфо/ Германската икономика навлиза в зимния отоплителен сезон с газохранилища, запълнени едва на 61-62 процента, което е с близо 19 процентни пункта под законово заложения праг. На фона на скока на борсовите котировки над 100 евро за мегаватчас за първи път от края на 2022 година, енергийният сектор на страната е изправен пред реален риск от режим на електрозахранването и принудително свиване на индустриалното производство.

15.11.2026 22:00