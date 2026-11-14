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Поглед към Китай

Китай ще насърчи развитието на нови видове системи за съхранение на енергия през периода 2026–2030 г.

/Поглед.инфо/ Китай ще ускори развитието на нови видове системи за съхранение на енергия през периода на 15-ия петгодишен план (2026–2030 г.), за да подкрепи изграждането на нова електроенергийна система, става ясно от план, издаден от Националната комисия за развитие и реформи и Националната енергийна администрация.

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Китай ще насърчи развитието на нови видове системи за съхранение на енергия през периода 2026–2030 г.
Източник: 38picres.cgtn.com
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В плана се поставя цел за 300 милиона киловата инсталирана мощност от нови видове съхранение на енергия до 2030 г., със средна продължителност на съхранение от около три часа. Той също така има за цел да преориентира сектора от мащабно разширяване към растеж, движен от пазара.

Под „нови видове съхранение на енергия“ се разбират технологии за съхранение на енергия, различни от помпено-акумулиращите водноелектрически централи, включващи главно електрохимично съхранение, съхранение със сгъстен въздух и гравитационно съхранение.

Планът призовава новите видове съхранение на енергия да участват на равноправна основа на пазарите на електроенергия и насърчава мегабазите за възобновяема енергия, оборудвани със съоръжения за съхранение, да се присъединят към междупровинциалните пазари на електроенергия като едно цяло.

Китай е световен лидер в областта на новите видове съхранение на енергия, като инсталираният капацитет съставлява около 40% от общия световен капацитет. Към края на 2025 г. Китай е изградил и пуснал в експлоатация 136 милиона киловата нови видове съхранение на енергия, като средната продължителност на съхранение достига 2,58 часа – с 0,3 часа повече в сравнение с края на 2024 г.

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