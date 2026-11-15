Абонирай се
Свят

Лондон събира коалиция от десет северноевропейски държави за следене на руските подводници в Ламанша и Северния Атлантик

/Поглед.инфо/ Великобритания инициира създаването на десетчленна морска коалиция за противодействие на руските подводници в Северния Атлантик, Ламанша и Балтийско море. Докато Лондон привлича държави като Исландия и балтийските републики, китайски и руски военни анализатори посочват остър разрив между тези амбиции и реалното състояние на Кралския флот. Според оценките техническите повреди, липсата на собствена противоракетна защита и зависимостта от САЩ правят проекта трудно изпълним.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 24172 прочитания
Лондон събира коалиция от десет северноевропейски държави за следене на руските подводници в Ламанша и Северния Атлантик
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на „Свободная пресса“ и китайското издание „Соху“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Структурният дефицит на британския военноморски капацитет

Заявката на Лондон да оглави многонационална коалиция за проследяване и неутрализиране на руски подводници в акваторията на Ламанша, Северния Атлантик и Балтийско море влиза в пряко противоречие с актуалното техническо състояние на Кралския военноморски флот. По данни, цитирани от редица военни наблюдатели, Великобритания изпитва хронични затруднения при поддържането на собствения си подводен компонент в оперативна готовност. Вместо демонстрация на самостоятелна морска сила, търсенето на формат от десет държави (сред които Дания, Нидерландия, Норвегия, Финландия, Швеция, Исландия, Латвия, Литва и Естония) изглежда по-скоро като опит за компенсиране на остри собствени дефицити чрез регионално разпределение на тежестта.

Исторически погледнато, британската морска доктрина винаги се е опирала на контрола върху ключовите морски проливи и особено върху така наречения проход ГИУК (линията между Гренландия, Исландия и Обединеното кралство). По време на Студената война тази географска бариера служеше като основен филтър за засичане на съветските подводници, излизащи от базите на Колския полуостров към Атлантика. Днес обаче икономическата и индустриалната база на Великобритания не позволява поддържането на флота в мащабите от миналия век. Корабостроителниците в Бароу ин Фърнес работят на предела на капацитета си, а сроковете за поддръжка и модернизация на наличните плавателни съдове се удължават с години.

По оценка на китайски военни анализатори, публикувана в изданието „Соху“, официалната статистика на британския флот изглежда приемливо единствено на хартия. Формално Лондон разполага с два самолетоносача (клас „Кралица Елизабет“), около десет подводници от различни класове и над тридесет надводни бойни кораба, допълнени от спомагателни съдове. Реалната картина обаче се определя от коефициента на техническа изправност. Значителна част от този състав прекарва продължителни периоди в сухите докове за отстраняване на конструктивни и експлоатационни неизправности, което рязко свива броя на единиците, способни да изпълняват реални бойни патрули в открито море.

Асиметрията на съюзническия принос в Северна Европа

Подборът на партньорите в новата инициатива на Лондон поражда основателни въпроси относно реалната бойна стойност на подобно обединение. Според коментатори в Пекин привличането на балтийските републики (Латвия, Литва и Естония) и Исландия има по-скоро политическо и географско измерение, отколкото реално военноморско покритие. Военноморските сили на трите балтийски държави се състоят предимно от леки патрулни катери и миночистачи, чиито задачи са ограничени до крайбрежната зона и обезвреждането на стари боеприпаси в плитководното Балтийско море. Исландия от своя страна изобщо не поддържа редовна армия и военноморски флот, като разполага единствено с брегова охрана и няколко патрулни кораба за контрол на риболова и спасителни операции.

В тази конфигурация истинската стойност на Исландия не е в бойните плавателни съдове, а в нейната територия, която позволява разполагането на брегови хидроакустични станции и летища за морска патрулна авиация (като самолетите „Посейдон“). Скандинавските държави в списъка (Норвегия, Швеция и Дания) притежават значително по-сериозен опит и специализирана техника за работа в сложните хидроложки условия на северните морета, но техните флотилии са проектирани за отбрана на собствените фиорди и проливи, а не за мащабни океански операции срещу ядрени ракетоносци.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Това е. Няма да има ракети. Пентагонът блокира решението за Киев.
Америка

Това е. Няма да има ракети. Пентагонът блокира решението за Киев.

/Поглед.инфо/ Лицензът за производство на ракети „Пейтриът“ за Украйна остава блокиран в Пентагона на ниво заместник-министър по придобиванията Майкъл Дъфи, въпреки твърденията за постигнато през октомври съгласие между Марко Рубио и Пит Хегсет. Докато Киев алармира за остър недостиг заради пренасочване на прехващачи към Близкия изток, европейските столици са изправени пред сметката за евентуални заводи, а край Доброполие се съобщава за тежки загуби и редки танкови боеве.

16.11.2026 06:56
Генерали в Кремъл смятат ответните удари по украинската енергетика за изчерпани и искат елиминиране на елита в Киев
Русия

Генерали в Кремъл смятат ответните удари по украинската енергетика за изчерпани и искат елиминиране на елита в Киев

/Поглед.инфо/ Руски Телеграм канали разпространиха непотвърдени твърдения, че силови структури са поискали от Кремъл отмяна на негласната забрана за физическо отстраняване на украинския президент Володимир Зеленски. Повод за слуховете стават системните удари по балтийския терминал Уст-Луга. Зад информационния шум обаче прозират по-дълбоки въпроси: променя ли Москва доктрината си за водене на войната, или става дума за психологически натиск, вътрешна пропаганда и подготовка за преговорни пазарлъци.

16.11.2026 06:43
Разследване на NZZ разкри доставки на швейцарски боеприпаси за Русия през Словения и Киргизстан
Европа

Разследване на NZZ разкри доставки на швейцарски боеприпаси за Русия през Словения и Киргизстан

/Поглед.инфо/ Докато Берн демонстративно спира реекспорта на швейцарски боеприпаси за Украйна в името на свещения неутралитет, десетки хиляди високоточни патрони от конфедерацията са открили път към Русия. Разследване на влиятелния вестник Neue Zürcher Zeitung разкрива схемата, действала от 2014 до поне 2023 година. Чрез посредници в Словения и Киргизстан продукцията на Ruag Ammotec заобикаля ембаргото, превръщайки европейския санкционен контрол в обикновена счетоводна фикция.

16.11.2026 06:33
Брюксел отстрани Кая Калас от преговорите за Украйна след неочакван дипломатически ход на Путин в Москва
Украйна

Брюксел отстрани Кая Калас от преговорите за Украйна след неочакван дипломатически ход на Путин в Москва

/Поглед.инфо/ Тристранните преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби оставиха европейските делегации пред затворените врати на залата. Според публикации в китайския портал Baijiahao, неочакваната гъвкавост на Владимир Путин към евентуално европейско участие е изненадала дори Пекин и е предизвикала смут в Брюксел, завършил с тихото отстраняване на Кая Калас от ролята на едноличен преговарящ в полза на съвместна дипломатическа група.

16.11.2026 06:25
САЩ, Русия и Китай подготвят съвместно ограничение за изкуствения интелект в ядрените арсенали заради риск от грешен първи удар
Свят

САЩ, Русия и Китай подготвят съвместно ограничение за изкуствения интелект в ядрените арсенали заради риск от грешен първи удар

/Поглед.инфо/ Докато преговорите за Украйна и Корейския полуостров тъпчат на място, Вашингтон, Москва и Пекин търсят спешен консенсус по неочаквана тема – ограничаването на изкуствения интелект в ядрените командни системи. Новите математически модели, автономните кодинг агенти и военни платформи като Maven създават опасна илюзия за гарантиран първи удар. Защо алгоритмите връщат света на ръба на ядрената грешка и каква е цената на „пристрастието към автоматизацията“ в щабовете?

16.11.2026 06:12
Няма нужда от пътища? Русия връща дирижаблите
Русия

Няма нужда от пътища? Русия връща дирижаблите

/Поглед.инфо/ От 1 февруари 2027 г. в Русия влиза в сила държавният стандарт ГОСТ Р 71967.7-2026 за дирижаблите, одобрен от Росстандарт. Документът цели да отвори регулаторен коридор за тежки товарни платформи в Арктика, където стотици селища и находища нямат целогодишни пътища. Зад инженерните проекти на Ростех и частните бюра обаче стоят сметки за десетки милиарди рубли, липса на реални поръчки, дефицит на кадри и остър сблъсък с паричната политика и китайската конкуренция.

16.11.2026 06:04
Преговорите в Абу Даби изключиха замразяването на фронта, а ГУР отчете 700 балистични ракети в руския арсенал
Украйна

Преговорите в Абу Даби изключиха замразяването на фронта, а ГУР отчете 700 балистични ракети в руския арсенал

/Поглед.инфо/ Двудневните преговори в Абу Даби преобърнаха логиката на украинския конфликт, измествайки фокуса от временно примирие по фронтовата линия към нова глобална архитектура на сигурността. Докато дипломатите пренареждат дневния ред без европейско участие, данни на украинското военно разузнаване разкриват тревожни темпове на руското ракетно производство и модернизацията на „Искандер-М“, а срив в сателитната система Starshield поставя противовъздушната отбрана на Киев в критична зависимост.

16.11.2026 05:54
Германските газохранилища са запълнени едва на 61 процента при задължителен норматив от 80 процента, а борсовата цена надхвърли 100 евро за мегаватчас
Свят

Германските газохранилища са запълнени едва на 61 процента при задължителен норматив от 80 процента, а борсовата цена надхвърли 100 евро за мегаватчас

/Поглед.инфо/ Германската икономика навлиза в зимния отоплителен сезон с газохранилища, запълнени едва на 61-62 процента, което е с близо 19 процентни пункта под законово заложения праг. На фона на скока на борсовите котировки над 100 евро за мегаватчас за първи път от края на 2022 година, енергийният сектор на страната е изправен пред реален риск от режим на електрозахранването и принудително свиване на индустриалното производство.

15.11.2026 22:00