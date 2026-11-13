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Поглед към Китай

Световната интернет конференция в Уджън отваря прозорец към бъдеще на интеграция, отвореност и взаимна изгода

/Поглед.инфо/ Изкуственият интелект вече не е просто инструмент за технологичните компании. Новата технология вече намира практическо приложение и в земеделието, включително в отдалечени региони на света. Един пример идва от Уганда, където китайска разработка помага на местните фермери да вземат по-информирани решения. Там AI асистентът Sunflower напътства земеделците на повече от 30 местни езика. Той им помага да преценяват метеорологичните условия и да прилагат научни методи в обработката на земята. В основата му обаче не стои американските Claude или ChatGPT, а китайският голям езиков модел Qwen. Разработка, започнала в китайската провинция Джъдзян, прекосява планини и морета, за да намери приложение в Кампала. Това е показателен пример как китайските технологии излизат извън националните граници и се превръщат в достъпни решения за глобалния пазар.

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Световната интернет конференция в Уджън отваря прозорец към бъдеще на интеграция, отвореност и взаимна изгода
Източник: bulgarian.cgtn.com
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Именно подобни практически решения, намиращи приложения в практиката, бяха сред акцентите на Световната интернет конференция 2026, която се проведе от 2 до 5 ноември в Уджън, провинция Джъдзян. Под мотото „Отворен код, отвореност, съвместно изграждане и споделяне – заедно да изградим общност на споделена съдба в киберпространството“ срещата очерта три основни посоки за развитието на дигиталния свят – технологична интеграция, отвореност и взаимна изгода.

На преден план като начало излиза дълбочината на технологичната интеграция. Един от основните акценти на тазгодишната среща в Уджън беше преходът на цифровите технологии от лабораториите и изложбените зали към реалното производство. Изкуственият интелект и интелигентните системи все по-активно навлизат в промишлеността, енергетиката и земеделието. Един работещ пример е Schneider Electric, която представи готови решения за автоматизирана инспекция при производството на полупроводници и батерии за нови енергийни автомобили. Освен това роботът за шиене на Aitu демонстрира как физическият изкуствен интелект може да изпълнява сложни и прецизни операции с висока гъвкавост. Hygon Information пък показа произведен в Китай процесор за индустриално управление, предназначен за работа в сложни производствени условия.

Дигитализацията вече достига и до земеделието. Китайските сливи и домати също получават своя своеобразна електронна визитка. В интелигентните оранжерии системи събират и предават в облачни платформи данни за осветеността, влажността и съдържанието на захар в плодовете. Така за всяка реколта може да се изготви подробен цифров профил, който проследява условията на отглеждане и качеството на продукцията.

Общата тенденция е ясна. Колкото и напреднали да са цифровите технологии, тяхната реална стойност се измерва с резултатите в икономиката и ежедневието. Когато изкуственият интелект започне да управлява машини, а интелигентните системи станат част от производствените процеси, границата между цифровата и реалната икономика постепенно се заличава. Именно в това Уджън вижда една от следващите възможности за икономически растеж.

Не по-малко важна е и широтата на технологичната отвореност. В навечерието на конференцията китайската компания DeepSeek обяви, че ще отвори допълнителни компоненти от своята инфраструктура за работа на големи AI модели, включително цялата вътрешна рамка за инференция и компонентите за кодиране и декодиране. Това е поредна стъпка в развитието на отворения код и споделянето на технологични ресурси. По време на срещата професорът от Единбургския университет Робин Уилямс заяви пред китайската медия „Санлихъ“, че надпреварата за господство в областта на изкуствения интелект може да навреди както на технологичния напредък, така и на благосъстоянието на човечеството. Според него отвореността и споделянето винаги са били съществена част от развитието на технологиите.

На този фон Китай поставя акцент върху международното сътрудничество, трансфера на технологии и достъпа до знания. Практическите резултати вече са видими. Отвореното семейство модели Tongyi Qianwen е натрупало над 4 милиарда изтегляния в световен мащаб и разполага с най-голямата екосистема от производни модели в света. Платформата за разработчици Gitee обединява 18 милиона потребители и е втората по големина платформа за хостинг на програмен код в света. Междувременно ZTE, Alibaba Cloud и други китайски компании изграждат локални системи за публични облачни услуги в редица африкански държави. Така те подпомагат развитието на местната цифрова инфраструктура и изчислителните мощности. Тези примери показват, че отворените иновации могат да ускорят разпространението на технологиите и да направят ползите от тях достъпни за повече държави и компании.

Не трябва да забравяме и значението на международното сътрудничество в тази новоразвиваща се индустрия. С навлизането на света в ерата на изкуствения интелект връзките между държавите стават все по-тесни. Интелигентните машини вече придобиват способности, които променят начина, по който работим, произвеждаме и общуваме. Наред с новите възможности обаче възникват и общи предизвикателства. Нито една държава не може да се справи с тях изолирано или да се развива, без да отчита останалия свят. Затова международният обмен, споделянето на знания и съвместните иновации придобиват все по-голямо значение.

Трите основни посоки, в които вървяха обсъжданията по време на срещата на върха в Уджън, очертават три взаимно свързани посоки за развитието на глобалната дигитална икономика – технологична интеграция, отвореност и сътрудничество с взаимна изгода. Посланието на Китай е, че технологичният напредък не трябва да се ограничава в националните граници. Напротив, развитието на собствените възможности може да върви ръка за ръка с отварянето към света и споделянето на резултатите от иновациите.

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