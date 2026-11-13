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Свят

По публикации на европейски медии: Фридрих Мерц заплаши да блокира бюджета на ЕС заради 70 милиарда евро за Украйна

/Поглед.инфо/ Неформалната среща на лидерите на Европейския съюз в Дъблин, замислена първоначално като форум за регулацията на изкуствения интелект, се измести към остър финансов и политически сблъсък заради Украйна. Германският канцлер Фридрих Мерц обвърза приемането на европейския бюджет с ангажиментите към Киев на фона на тежък дефицит в самата Германия. Проучвания на Техническия университет в Дрезден и реакциите в Прага, Братислава и Копенхаген очертават дълбоко разделение в Европа.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 12871 прочитания
По публикации на европейски медии: Фридрих Мерц заплаши да блокира бюджета на ЕС заради 70 милиарда евро за Украйна
Снимката е генерирана с ИИ
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По публикации на РИА Новости, германски и европейски медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Бюджетната аритметика на Берлин като двигател на ултиматума

Разбирането на острия тон, който германският канцлер Фридрих Мерц демонстрира на съвместната пресконференция с унгарския премиер Петер Мадяр, не може да се търси само в дипломатическата реторика. Коренът на проблема лежи в счетоводните таблици на германското федерално министерство на финансите. Според публикации в германския печат, включително изданието „Билд“, проектобюджетът на Федерална република Германия за следващата година предвижда нетни заеми в размер на близо 120 милиарда евро. За сравнение, през 2023 г. този показател е възлизал на 27 милиарда евро, а по-високи нива на задлъжнялост са регистрирани единствено в пика на ограниченията около пандемията от коронавирус.

В тази финансова рамка Европейският съюз се изправя пред необходимостта да осигури допълнителни 70 милиарда евро за поддръжка на украинската държава и армия през следващата календарна година. По разчети, цитирани в анализа на Владимир Корнилов, 45 милиарда евро от тази сума трябва да бъдат поети директно от европейските данъкоплатци, докато за останалите 25 милиарда евро все още липсва уточнен източник на финансиране. Като най-голям нетен вносител в общата европейска хазна, Берлин осъзнава, че без принудително разпределение на тежестта между всички 27 държави членки, основният дял ще легне върху германския бюджет.

Това обяснява и публичното послание на Мерц към председателя на Европейския съвет Антонио Коста. Германският канцлер заплаши да блокира бюджета на Европейския съюз, ако отделни столици откажат да изпълнят финансовите си ангажименти към Киев, и настоя темата да бъде включена извънредно в дневния ред на неформалната среща в Дъблин. По оценка на наблюдатели, подобен ход представлява опит за прехвърляне на вътрешнополитическото напрежение в Германия на общоевропейско ниво, особено на фона на социологическите данни, които показват исторически спад в одобрението за канцлера до нива, доближаващи едноцифрени стойности.

Институционалният капан на единодушието и отговорът от Централна Европа

Заплахата на Берлин с бюджетно вето обаче веднага активира огледален механизъм в институционалната архитектура на Европейския съюз. Съгласно действащите договори на общността, многогодишната финансова рамка и ключовите бюджетни корекции изискват пълно единодушие. Този правен факт дава на всяка отделна държава членка, независимо от нейния икономически мащаб или население, точно същата блокираща квота, каквато притежава и Германия.

Реакцията от Централна Европа не закъсня. На съвместна пресконференция министър-председателите на Чехия и Словакия напомниха на Берлин за собствения си национален суверенитет и за правото си да наложат вето върху европейския бюджет. Докато в миналото подобна съпротива се асоциираше предимно с управлението в Будапеща, днес коалицията на несъгласните с безусловното финансиране на конфликта придобива по-широки регионални очертания. Дали обаче Прага и Братислава ще удържат тази позиция при закритите врата в Дъблин, или ще търсят двустранни финансови компенсации от европейските фондове, остава открит въпрос.

Срещата в ирландската столица в петък, 13 ноември, бе планирана с напълно различен фокус, а именно обсъждане на социалните и икономическите последици от навлизането на изкуствения интелект. Изместването на дневния ред към украинския въпрос показва, че технологичните и индустриалните стратегии на Европа остават подчинени на текущите геополитически разходи.

Социологическата картина: изследването от Дрезден

Политическите сблъсъци между европейските правителства се развиват успоредно с дълбока промяна в обществените нагласи. Форумът на Меркатор за миграция и демокрация (MIDEM) към Техническия университет в Дрезден, съвместно със социологическата агенция YouGov, публикува мащабно изследване, проведено в девет европейски държави. Според данните от панелните дискусии и анкетите, отношението към подкрепата за Украйна за първи път се превръща в най-силно поляризиращия фактор за европейските граждани, измествайки традиционни разделителни линии като климатичните политики и миграционния натиск.

Парадоксално на пръв поглед, проучването посочва Германия като най-силно разделеното общество по този въпрос сред изследваните страни, изпреварвайки Унгария и Чехия. Изследователите от Дрезден уточняват, че по-ниската степен на вътрешна поляризация в Унгария и Чехия не се дължи на по-висока подкрепа за Киев, а точно обратното: в тези държави съществува по-широк обществен консенсус относно необходимостта от прекратяване на досегашната линия на финансиране и въвличане в конфликта. В Германия обществото е разцепено на два непримирими лагера, което директно ограничава полето за маневриране на управляващата коалиция в Берлин.

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