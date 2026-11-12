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Поглед към Китай

Китай изпита нов соларен дрон с до 30 часа автономен полет

/Поглед.инфо/ Средно голям дрон, задвижван изцяло със слънчева енергия, извърши успешно първия си полет в сряда, съобщиха от Института по аеродинамика на космическите технологии към Китайската корпорация за аерокосмическа наука и технологии (CASC).

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Китай изпита нов соларен дрон с до 30 часа автономен полет
Източник: 38picres.cgtn.com
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Дронът е предназначен за търговска употреба и използва изцяло електрическо задвижване със слънчева енергия. Дължината му е 3,2 метра, а размахът на крилата – 8 метра. Проектният му максимален престой във въздуха достига 30 часа.

Разработчиците посочват, че апаратът е създаден с акцент върху ниските експлоатационни разходи, енергийната ефективност и възможността за серийно производство. Сред основните му предимства са продължителният полет, бързото разгръщане и лесната поддръжка.

Новият модел запълва ниша на китайския пазар за малки и средни електрически безпилотни апарати, способни да изпълняват продължителни полети и да наблюдават големи територии при сравнително ниски разходи.

Очаква се дронът да бъде използван за наблюдение на нефтопроводи и газопроводи, проверка на големи хидротехнически съоръжения, геодезически и природоресурсни проучвания, както и за бърза оценка на щетите в засегнати от бедствия райони. Предвижда се и използването му за продължително наблюдение на обширни територии.

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