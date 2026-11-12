Вместо свиване на приходите, 21-вият пакет от санкции на Брюксел отваря азиатските пазари за руския втечнен газ при значително по-високи борсови цени

/Поглед.инфо/ Европейските газови хранилища посрещат зимата на 2026 г. с най-ниските си нива от 2013 г. насам, спадайки до 72 процента запълняемост. В същото време 21-вият пакет от санкции на Брюксел, който забранява вноса на руски втечнен газ по дългосрочни договори от януари 2027 г., създава неочакван търговски ефект. Според анализи в западната преса прекратяването на старите контракти при фиксирани ниски тарифи освобождава суровината за азиатските пазари на четворно по-високи цени.

По публикации на „Ел Мундо“, „Ройтерс“ и данни на Международната агенция по енергетика. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Счетоводството на европейския зимен дефицит

Европейската енергийна система навлиза в отоплителния сезон 2026–2027 г. при показатели, които връщат статистиката тринадесет години назад, до нивата от 2013 г. По данни, цитирани от газовите оператори в рамките на „Газ Инфраструкчър Юръп“ и Международната агенция по енергетика, запълняемостта на подземните хранилища в Европейския съюз през ноември 2026 г. е спаднала до около 72 процента. Това представлява отклонение от 17 процентни пункта под средната стойност за последните пет години. В абсолютни числа наличният обем в европейските резервоари е под 79 милиарда кубически метра, което е с 12,3 милиарда кубически метра по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

Темпът на изчерпване на тези запаси предизвиква сериозни въпроси сред пазарните участници, тъй като от началото на отоплителния сезон до средата на ноември Европа вече е изтеглила над 4 милиарда кубически метра. Този разход е три пъти по-висок от обичайния петгодишен ритъм за есенните месеци. Причините за подобно ускорено потребление не се крият единствено в метеорологичните условия или в по-ранното застудяване в Централна Европа, а в структурната липса на гъвкави тръбопроводни доставки, които в миналото поемаха пиковите натоварвания без да се налага агресивно източване на подземните резервоари като „Реден“ в Германия или „Баумгартен“ в Австрия.

Тук обаче възниква и друго противоречие. В продължение на три години брюкселската администрация уверяваше европейските потребители и индустрията, че диверсификацията чрез терминали за втечнен природен газ (ВПГ) в Зеебрюге, Ротердам, Дюнкерк и Билбао е гарантирала пълна устойчивост на системата. Реалните цифри от есента на 2026 г. показват, че изграждането на регазификационни мощности не решава проблема с цената на молекулата газ, нито с физическата наличност на свободни танкери в моменти на едновременно търсене в Североизточна Азия и Западна Европа. Когато хранилищата се изпразват с тройна скорост още през октомври и ноември, пазарът реагира мигновено чрез повишаване на фючърсите на нидерландската борса TTF, независимо от политическите декларации за енергийна независимост.

Правният капан на 21-вия санкционен пакет

В основата на настоящата пазарна конфигурация стои решение, взето в Брюксел още през януари 2026 г., когато Европейският съюз одобри своя 21-ви пакет от ограничителни мерки срещу Руската федерация. Централен елемент в този регламент е забраната за европейските енергийни компании да приемат и купуват руски втечнен природен газ по силата на дългосрочни договори, считано от 1 януари 2027 г. Замисълът на европейските регулатори, поне според официалната мотивировка на Европейската комисия, е бил да се прекъсне още един финансов поток към руския бюджет и да се сложи край на зависимостта от руски енергоносители, която след спирането на голяма част от тръбопроводния газ през Украйна и „Северен поток“ се беше прехвърлила именно към морските доставки.

Според анализ на испанския всекидневник „Ел Мундо“, приложен на практика, този нормативен акт е произвел обратен търговски резултат. За да се разбере защо, трябва да се погледне към структурата на договорите, сключени още през 2013 г. между западноевропейски енергийни концерни и оператора на проекта „Ямал ВПГ“, мажоритарно контролиран от руската компания „Новатек“. Тези контракти, подписани в съвсем различна пазарна епоха преди повече от десетилетие, фиксират доставната цена на газа в диапазона от 25 до 27 евро за мегаватчас. В условията на съвременния глобален енергиен пазар подобни ценови нива са изключително ниски и на практика представляват сериозна отстъпка в полза на европейските купувачи спрямо текущите спотови котировки.

Когато Европейският съюз със своя законодателен акт от януари 2026 г. обявява изпълнението на тези договори за незаконно след 1 януари 2027 г., той сам създава правно основание за форсмажор и прекратяване на задълженията на доставчика. Руската страна, която по силата на търговското право беше обвързана да продава милиони тонове втечнен газ на Европа на цена около 25–27 евро за мегаватчас чак до 2041 г., получава административно освобождаване от тези неизгодни за нея ангажименти. Вместо Брюксел да наложи глобален ценови таван или да изземе рентата чрез мита, европейската регулация просто развързва ръцете на производителя да излезе от старите договори без да плаща неустойки.

Азиатската премия и морската логистика на изключенията

Освободените от европейските ангажименти обеми втечнен природен газ не остават блокирани в арктическото пристанище Сабета на полуостров Ямал. Според данните, изнесени в испанската преса, същите количества се пренасочват към пазарите в Азия, основно към Китай, Япония и Южна Корея, където текущите пазарни цени са приблизително четири пъти по-високи от тарифите по старите европейски договори от 2013 г. Разликата между 26 евро за мегаватчас и азиатските спотови цени (JKM) превръща всяко пренасочено карго в чиста допълнителна печалба за износителя, която в противен случай би останала в балансите на европейските газови дружества и техните индустриални потребители.

Картината придобива още по-конкретни измерения, когато се проследи логистиката на тези доставки. Арктическият проект „Ямал ВПГ“ използва специализирани газовози от ледови клас Arc7, които извеждат суровината през Северния морски път или до европейски пристанища за претоварване (трансшипмънт), откъдето конвенционални танкери я поемат към крайните потребители. По информация на „Ел Мундо“ европейските санкции забраняват вноса на газа в ЕС от 2027 г., но не блокират участието на европейски корабособственици в транспортирането на руския втечнен газ до трети държави в Азия.

В рамките на преговорите по 21-вия пакет в Брюксел Гърция е успяла да защити и осигури изключение за своя търговски флот, който контролира значителен дял от световния тонаж за превоз на втечнен газ и петрол. Така се стига до ситуация, при която европейският регулатор забранява на европейските граждани и заводи да потребяват евтиния руски газ, но разрешава на гръцки и други европейски танкери да обслужват превоза на същата тази суровина към азиатските конкуренти на европейската индустрия. Иронията тук не е в някакъв морален пропуск, а в чистото разделение на лобистките интереси в рамките на самия Съюз, където корабоплавателният сектор в Атина успява да защити приходите си, докато химическата и металургичната промишленост в Германия и Испания губят достъпа си до предвидима и евтина суровина.

Статистиката на 2026 година: десет милиарда евро в навечерието на забраната

Докато забраната от 1 януари 2027 г. все още не е влязла в сила, през настоящата 2026 г. европейските компании се опитват да извлекат максимума от оставащите месеци на действащите договори, което води до парадоксален скок в плащанията към Москва. Според данни, събрани от германската неправителствена организация „Ургевалд“ и цитирани от специализираните енергийни издания, в периода от януари до октомври 2026 г. страните от Европейския съюз са платили приблизително 8,7 милиарда евро за втечнен природен газ от проекта „Ямал“. Тази сума вече надхвърля общите разходи на ЕС за руски ВПГ през цялата календарна 2025 г., въпреки че до края на 2026 г. остават още два зимни месеца.

Физическите обеми потвърждават тази тенденция: за десетте месеца на 2026 г. в европейските пристанища са разтоварени 177 танкера с общо количество от 12,89 милиона тона руски втечнен газ. Европейският съюз продължава да бъде основният и на практика незаменим пазар за арктическия проект, поглъщайки 81 процента от целия му износ. Говорителят на кампанията „Ургевалд“ Себастиан Ротерс отбелязва пред медиите, че общата сметка на Европа за газ от Ямал вероятно ще наближи 10 милиарда евро до края на годината, като посочва, че тези средства директно подпомагат руския бюджет в момент на продължаващи военни действия в Украйна и удари по украинската енергийна инфраструктура.

Тук обаче трябва да се направи важно уточнение, което често убягва в публичните коментари на активистките организации. Причината европейските вносители като френската „ТоталЕнержи“, белгийската „Флуксис“ и испанската „Натуржи“ да купуват тези 12,89 милиона тона през 2026 г. не е политическа симпатия към Кремъл, а клаузата „вземи или плати“ (take-or-pay), заложена в договорите от 2013 г. До 31 декември 2026 г. тези договори са правно валидни и обвързващи. Ако европейска компания откаже да приеме договореното карго преди влизането в сила на санкционната забрана, тя е длъжна да плати пълната му стойност на „Новатек“, без да получи газа, и след това да купи заместващо количество на свободния пазар на двойна или тройна цена. Затова европейските пристанища работят на пълни обороти през 2026 г., за да приберат последните евтини количества преди административната гилотина на 1 януари 2027 г.