Физиците от университета Аалто опитват да съчетаят Айнщайн с квантовия свят без струни и допълнителни измерения

/Поглед.инфо/ Десетилетия наред теоретичната физика боледува от една и съща хронична диагноза: пълна липса на съвместимост между макроскопичната геометрия на Алберт Айнщайн и микроскопичния квантов свят. Всеки нов опит за построяване на така наречената теория на всичко се посреща с основателен скептицизъм от академичната общност. Последният такъв опит идва от Финландия, където изследователи от университета Аалто предлагат модел, третиращ гравитацията като калибровъчно поле. В настоящия анализ разглеждаме доколко този подход преодолява класическите математически препятствия и къде точно се пробива теорията, когато се сблъска със суровата реалност на пренормирането и липсата на експериментални данни.

Физическият проблем зад математическата елегантност

Всеки, който е прекарал достатъчно време над прашни архиви, научни монографии или измервателни протоколи, знае една проста истина: природата има навика да унищожава най-красивите човешки конструкции с помощта на един-единствен грозен факт. От началото на XX век теоретичната физика живее в състояние на шизофрения. От една страна разполагаме с общата теория на относителността – концепция, която описва гравитацията не като сила, а като геометрична деформация на пространство-времето. От друга страна стои Стандартният модел – квантова конструкция, изградена върху калибровъчни симетрии и частици-преносители на взаимодействията, която описва електромагнетизма, слабото и силното ядрено взаимодействие с невероятна точност. Сблъсъкът между двете теории винаги е завършвал с катастрофа на ниво математически изчисления. Когато се опитате да приложите квантовите правила към изкривеното пространство-време на Айнщайн, equations бързо генерират безкрайности, които не могат да бъдат отстранени с познатите методи.

На този фон публикацията на Мико Партанен и Юка Тулки от университета Аалто предлага пренареждане на дъската. Вместо да следват утъпкания и до голяма степен зациклил път на струнната теория – която изисква десет или единадесет измерения и сложни калибровъчни пространства, оставащи напълно непроверими на експериментално ниво – финландските изследователи избират да върнат гравитацията в познатото четириизмерно плоско пространство-време. Според техните документи гравитацията се описва като квантово калибровъчно поле, подобно на фотоните в квантовата електродинамика или глуоните в квантовата хромодинамика. В техния модел извитата метрика, която ние възприемаме като гравитационно поле на планети и звезди, всъщност е само класически ефективен резултат от средната стойност на това квантово поле.

Това звучи чисто на хартия, но тук се появява първата сериозна пробойна в теорията. Приравняването на гравитацията към стандартно калибровъчно поле изисква фундаментална промяна в начина, по който разглеждаме тензора на енергията-импулс. В класическата физика гравитацията се генерира от самата маса и енергия, които същевременно обитават същото това пространство, което изкривяват. Свеждането на този процес до обикновен обмен на калибровъчни бозони в плоско пространство-време често спестява геометричните главоболия, но за сметка на това повдига въпроси относно съхранението на енергията и принципната разлика между материя и метрика. В миналото подобни опити, започнали още с работите на Ричард Файнман и Стивън Уайнбърг през миналия век, бързо удряха на камък, когато се стигне до въпроса за унитарността и нефизическите състояния в математическия апарат.

Пренормирането като изпитание за издръжливост

Основният технически крайъгълен камък на всеки нов квантов модел е процесът на пренормиране. В квантовата теория на полето пренормирането е математическа процедура, чрез която безкрайно големите стойности, появяващи се при изчисление на точкови взаимодействия, се абсорбират в "голите" параметри на теорията – като маса и заряд – превръщайки ги във физически измерими величини. Електромагнетизмът е пренормируем; гравитацията на Айнщайн, преведена на квантов език, исторически не е. При опит да се изчислят квантовите корекции от по-висок порядък при гравитоните, броят на необходимите константи за контра-терминологично изчистване на безкрайностите клони към безкрайност. Поради това теорията губи своята предсказателна сила.

Партанен и Тулки твърдят, че са успели да демонстрират пренормируемост за изчисления от първи ред. В научния жаргон това означава, че са успели да "изчистят" математиката при най-простите диаграми на Файнман – тези с еднозатворени примки. Това безспорно е стъпка напред, но е далеч от окончателно доказателство. Както показва историята на теоретичната физика през последните петдесет години, много теории изглеждат обещаващо в първия си порядък, само за да се срутят под тежестта на безкрайностите при втория или третия порядък от изчисления. В архивите на фундаменталната наука са останали десетки подобни хипотези, които първоначално са изглеждали математически елегантни, но впоследствие са се оказали вътрешно непоследователни при по-дълбок анализ.

За да бъде един такъв модел признат за нещо повече от хипотетична конструкция, той трябва да издържи на проверки при многопримкови диаграми, където квантовите флуктуации стават изключително агресивни. Освен това остава открит въпросът как тази структура се справя с проблема за времето в квантовата гравитация. В общата теория на относителността времето е динамична величина, част от самата тъкан на пространство-времето. В квантовата механика то е външен параметър, по който се развива системата. Когато Партанен и Тулки поставят гравитационното квантово поле в плоско пространство-време, те практически връщат времето в ролята му на абсолютен наблюдател – стъпка, която много релативисти биха определили като стъпка назад по отношение на концептуалната дълбочина на Айнщайн.

Подобни опити да се пренебрегне геометричният характер на гравитацията напомнят за по-ранни дискусии в областта на скаларно-тензорните теории и модифицираната Нютонова динамика. В предишни анализи върху кризата в съвременната космология вече сме разглеждали как желанието да се избегнат невидими компоненти като тъмната материя понякога води до създаването на още по-тромави математически модели. Тук се вижда сходна тенденция: в стремежа си да се избегне геометричната несъвместимост, се изгражда сложна калибровъчна рамка, чиято цена е загубата на геометричната интуиция.