/Поглед.инфо/ Резултатите от междинните избори в Съединените щати през ноември 2026 година пренареждат политическата карта във Вашингтон и поставят под въпрос постигнатите през последните месеци икономически договорки с Минск. Докато администрацията на Доналд Тръмп заложи на търговския прагматизъм и вноса на калиеви торове, новото демократическо мнозинство в двете камари на Конгреса заплашва да върне старите механизми на натиск и да блокира логистичните коридори през Балтийско море.

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Икономическата аритметика на размразяването и нейният внезапен край

Всяко външнополитическо затопляне има своята съвсем конкретна, измерима в тонове и долари цена. Когато през есента на 2026 година първата партида от около 30 000 тона беларуски калиев хлорид акостира на пристанището в Ню Орлиънс, това не беше плод на внезапен пристъп на симпатия във Вашингтон към управлението в Минск. Според редица коментатори ставаше дума за чиста сметка. Администрацията на Доналд Тръмп се оказа в сложен търговски спор с традиционния си северен съсед и основен доставчик на минерални торове – Канада. Американският земеделски сектор, изправен пред растящи производствени разходи, се нуждаеше от алтернатива, а Беларус, контролираща приблизително една пета от световния пазар на калий преди налагането на западните ограничения, предлагаше точно такава суровина на конкурентни цени.

Тази сделка обаче изискваше предварителна административна подготовка. През март и септември 2026 година, след серия от закрити разговори и освобождаването на група лица, определяни на Запад като политически затворници, Министерството на финансите на САЩ извади „Беларускалий“ и Беларуската калиева компания (БКК) от санкционните списъци. Бяха издадени и специални лицензи, позволяващи на американски компании да работят с националния превозвач „Белавия“. Всичко изглеждаше като добре смазан механизъм, в който политическите жестове се разменят директно срещу икономически отстъпки.

Ноемврийските междинни избори в САЩ промениха изцяло тази среда. Спечеленото от Демократическата партия мнозинство в Камарата на представителите и в Сената отнема на Белия дом комфорта да действа без институционална съпротива. Макар конституцията на Съединените щати да предоставя на президента водещата роля при формулирането на външната политика, Капитолият разполага с достатъчно финансови и законодателни лостове, за да обезсмисли всяка изпълнителна заповед или лиценз на финансовото министерство.

Канадският фактор и пренареждането на приоритетите в Капитолия

За да се разбере защо демократите в Конгреса едва ли ще проявят търпимост към беларуския поташ, трябва да се погледне отвъд Източна Европа. Твърди се, че за Тръмп вносът от Солигорск беше инструмент за натиск върху Отава в рамките на по-широките северноамерикански търговски преговори. Новите мнозинства в Сената и Камарата на представителите обаче нямат нито политическия мотив, нито икономическия интерес да поддържат конфликт с канадското правителство, с което споделят сходни идеологически възгледи и традиционни съюзнически ангажименти.

Възстановяването на нормалния търговски обмен с Канада автоматично превръща беларуския калий в излишен политически пасив за Вашингтон. Според оценки на наблюдатели, конгресмените от Демократическата партия лесно могат да инициират парламентарни изслушвания относно основанията, на които Министерството на финансите е отменило санкциите срещу „Беларускалий“. Дори без да се стига до приемането на нов закон, който президентът би могъл да наложи вето, самата заплаха от законодателно връщане на ограниченията и от разследвания срещу американските търговци на суровини е достатъчна, за да замрази подписването на дългосрочни договори. В частния сектор никой не инвестира милиони в логистика и застраховки, ако съществува риск след шест месеца сделката да бъде обявена за незаконна.

Тук обаче възниква и обратният въпрос: доколко демократите са готови да влязат в открит сблъсък с Белия дом по тема, която не е сред водещите за американския избирател? По оценка на някои анализатори, новото мнозинство може да предпочете да концентрира силите си върху вътрешната икономика, здравеопазването или бюджета, оставяйки на администрацията известно пространство за маневри в Източна Европа, стига те да не предизвикват шумен обществен отзвук. Подобна пасивност обаче изглежда малко вероятна, когато в уравнението се намесят европейските съюзници на Вашингтон.