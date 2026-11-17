/Поглед.инфо/ Във военната авиация всеки излишен килограм се плаща с гориво, скъсена дистанция на полета и загуба на маневреност. Десетилетия наред сгъваемите крила на палубните изтребители разчитат на тежки, капризни хидравлични системи под високо налягане, пълни с течности, уплътнения и клапани, които изискват постоянна поддръжка на палубата на самолетоносача. Изследователски екип от Тексаския университет A&M, подпомогнат от алгоритми за машинно обучение, предлага радикален отказ от тази механика чрез нова високотемпературна сплав от никел, титан, мед и хафний. Материалът действа като метален мускул, който променя формата си при нагряване до триста и петдесет градуса и се връща в изходно положение при охлаждане, но пътят от лабораторната пещ до реалния боен полет минава през сериозни физически и икономически изпитания.

Ако някога сте влизали в хангар за поддръжка на палубна авиация, веднага сте усетили специфичната миризма на хидравлично масло, керосин и нагрят метал. При машини като F/A-18 Hornet или по-новите палубни модификации, сгъването на краищата на крилата не е въпрос на естетика, а на сурова геометрия и логистика, защото асансьорите и хангарите на самолетоносачите са тесни, а всяко квадратно парче палуба струва милиони. За да се сгъне едно тежко крило, способно да носи тонове въоръжение, в конструкцията са вградени масивни хидравлични задвижващи механизми, тръбопроводи, помпи и резервоари. Всичко това тежи, заема обем, който иначе би побрал гориво или електроника, и при всяко попадение или умора на материала създава риск от теч и загуба на налягане. От десетилетия инженерите мечтаят да изхвърлят тази тежка водопроводна инсталация от фюзелажа и да я заменят с нещо, което просто променя формата си, когато му подадеш ток или топлина.

Точно в тази ниша се намесва екипът от Тексаския университет A&M, воден от изследователи в областта на материалознанието и аерокосмическото инженерство като Ибрахим Караман и Реймънд Аройове. Тяхната разработка се опира на добре познатия в металургията ефект на паметта на формата, открит още при класическия нитинол (сплав от никел и титан) през шестдесетте години на миналия век в лабораториите на американския флот. Проблемът на старите сплави с памет обаче винаги е бил в температурния им таван. Обикновеният нитинол губи способността си да се връща в зададената форма, щом температурата около него мине сто градуса по Целзий. В близост до реактивен двигател, при триене във въздуха на свръхзвукова скорост или под палещото слънце на метална палуба в Персийския залив, подобен материал просто би се предал и би останал деформиран.

За да вдигнат температурната граница, тексаските учени забъркват четирикомпонентен коктейл от никел, титан, мед и хафний, обозначен като NiTiCuHf. Добавянето на хафний – тежък, скъп и труден за обработка метал, който обикновено се използва в контролните пръти на ядрените реактори и в суперсплавите за реактивни турбини – променя кристалната решетка на съединението. Според публикуваните данни от изследването, новата сплав запазва способността си да се деформира и да възстановява формата си при температури до триста и петдесет градуса по Целзий. Това вече вкарва материала в зоната, където работят реалните авиационни и индустриални възли, без да се налага около тях да се изграждат сложни охладителни контури.

Как алгоритмите изпревариха класическата металургия

В традиционната металургия създаването на нова сплав с четири елемента прилича на търсене на игла в купа сено със завързани очи. Промяната на съотношението на металите дори с половин процент, съчетана с различна температура и време за закаляване, променя напълно поведението на кристалната структура. Ако един лабораторен екип трябва да излее, обработи и тества всяка възможна комбинация ръчно, процесът ще отнеме десетилетия и ще погълне бюджети, с които никой университет не разполага. В предишни наши анализи за приложението на изчислителните модели в индустрията вече разгледахме как алгоритмите съкращават развойните цикли, но в Тексас подходът е доведен до чисто практическо ниво чрез метод, наречен пакетна байесова оптимизация.

Вместо да стрелят на сляпо, изследователите захранват компютърен модел с наличните физични данни и резултатите от първите няколко лабораторни проби. Алгоритъмът изчислява вероятността коя следваща комбинация от състав и термична обработка ще даде най-висока температура на трансформация и най-стабилно поведение, след което предлага цяла партида от няколко най-обещаващи рецепти за едновременно тестване. Този цикъл на активно обучение позволява на учените да прескочат стотици безплодни експерименти и да стигнат до работеща формула за месеци вместо за години. Освен това моделът успява да постигне желаните механични свойства без добавянето на редкоземни елементи, чиито доставки и преработка са силно концентрирани в Китай и представляват хронично главоболие за американската отбранителна индустрия.

Истинското инженерно постижение в случая обаче не е само в горната температурна граница, а в овладяването на така наречения термичен хистерезис. Казано на прост език, това е температурната разлика между момента, в който металът се нагрява и задейства движението си, и момента, в който се охлажда и се връща обратно. При повечето високотемпературни сплави с памет тази разлика е огромна, което прави механизма муден, неточен и склонен към бърза умора на материала при многократно повтаряне на цикъла. С помощта на алгоритмичното моделиране екипът в Тексас успява да свие този хистерезис до рекордно ниски стойности. Това означава, че металният задвижващ елемент реагира предвидимо, плавно и може да издържи хиляди цикли на свиване и разпускане, без в кристалната му решетка да се появят микропукнатини.