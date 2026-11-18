/Поглед.инфо/ В академичните среди от години се шири тиха паника и шумна еуфория около идеята, че алгоритмите вече могат сами да четат, осмислят и обобщават хиляди страници човешки изповеди, социологически анкети и теренни интервюта. Обещанието за мигновена обработка на огромни масиви от данни накара десетки институти да съкращават живи анализатори за сметка на сървърни мощности. Екип от Университета на Мисури обаче реши да дръпне ръчната спирачка на този технологичен ентусиазъм, като подложи машинното тълкуване на сурова проверка за реална полза. Резултатите, публикувани в Международното списание за качествени методи, показват хладната разлика между статистическото групиране на думи и действителното разбиране на човешкия опит.

Всеки, който някога е прекарвал месеци наред в прашни архиви или е прослушвал стотици часове магнетофонни записи от теренни проучвания, познава физическата умора от работата с необработен човешки разказ. Хората не говорят като добре структурирани бази данни, нито подреждат мислите си в спретнати логически кутийки с начало, среда и край. В един и същи абзац от разговор човекът срещу теб може да започне с оплакване от ниското заплащане в болницата, да прескочи към липсата на марли в склада, да вметне иронична забележка за новия софтуер за отчитане на смените и да завърши с въздишка за собственото си здраве. За опитния изследовател този хаос е самата тъкан на реалността, в която интонацията, паузата и контекстът тежат повече от самите думи. За съвременния алгоритъм обаче този поток от съзнание е просто суровина, която трябва да бъде нарязана, претеглена по честота на срещане на отделните лексеми и изсипана в предварително зададени статистически кошници. Именно срещу тази удобна илюзия за автоматизирано прозрение се изправят изследователите от Колумбия, щата Мисури, където журналисти, специалисти по анализ на данни и преподаватели по здравни грижи обединяват усилия, за да проверят какво всъщност вижда машината, когато чете човешки думи.

Проблемът с досегашното използване на генеративни модели в хуманитарните и социалните науки се корени в липсата на единен измерител за качеството на техните изводи. Докато при превода на текст или писането на програмен код грешката лъсва веднага, в качествените изследвания една добре звучаща машинна обобщена справка лесно може да мине за дълбоко научно откритие. В лабораторни условия екипът, воден от доцент Чау Тонг от Училището по журналистика в Мисури и Института за наука за данни и информационни науки, разработва системата AURA, което представлява одит за съответствие и полезност при оценяването на тематичния анализ. Вместо да се възхищават на скоростта, с която софтуерът бълва резюмета, учените разделят проверката на два строго прагматични критерия. Първият измерва чисто механичното съвпадение между темите, които алгоритъмът е извлякъл от текстовете, и онези, които живите изследователи са открили при самостоятелно четене. Вторият критерий обаче е далеч по-безпощаден и проверява дали предложените от машината категории изобщо вършат някаква работа на терен, тоест дали помагат за реалното решаване на изследвания проблем или просто произвеждат гладка, но безполезна интелектуална мъгла.

Тестът в реална среда

За да не остане методологията само на хартия, авторите на проучването я тестват върху конкретен, натоварен с професионално напрежение масив от данни, състоящ се от тридесет и две задълбочени интервюта с преподаватели, практикуващи медицински сестри и студенти. Темата на разговорите засяга собствения им сблъсък с генеративния изкуствен интелект в ежедневната им работа и обучение, което прави експеримента двойно по-остър. Медицинските сестри са хора, чието ежедневие минава под постоянен натиск от недостиг на кадри, тежки дежурства и административна бюрокрация, така че техните отговори са наситени с професионален жаргон, скрит скептицизъм и специфични нюанси. Преди да пуснат машината в текста, живите изследователи прочитат, кодират и структурират всичките тридесет и две беседи по класическия, бавен и трудоемък начин, като в крайна сметка отделят дванадесет основни тематични ядра. Едва след като човешката карта на разговорите е напълно завършена и запечатана, същите текстови файлове се подават на алгоритъма, за да се види какво ще извади той без външна намеса.

На пръв поглед статистиката изглежда впечатляващо и сякаш потвърждава оптимизма на технологичните компании, тъй като софтуерът успява да улови единадесет от дванадесетте големи теми, набелязани от учените. Ако изследването беше спряло дотук, то щеше да се превърне в поредния рекламен дитирамб за мощта на изчислителните центрове. Когато обаче екипът навлиза в детайлите на машинното подреждане, се разкриват сериозни пробойни в теорията за автоматизирания анализ. Оказва се, че алгоритъмът се държи като старателен, но напълно неразбиращ архивар, който сортира документите само по заглавията и повтарящите се печати. В едни случаи моделът наблъсква няколко коренно различни човешки проблема в една огромна, безформена категория, само защото участниците са използвали сходни думи, за да опишат различни ситуации. В други моменти машината прави точно обратното и раздробява една-единствена, цялостна мисъл на няколко дребни, несвързани помежду си парчета, защото събеседникът е сменил изразните средства по средата на разказа си.

Доцент Джон Робърт Баутиста от Училището по медицински сестри в Мисури обръща внимание именно на тази структурна особеност на живата реч, която препъва електронните системи. В истинския разговор хората непрекъснато се връщат назад, поправят се, добавят уточнения към въпрос, зададен преди двадесет минути, или използват сарказъм, чийто смисъл е обратен на буквалното значение на думите. Алгоритъмът може да служи като приличен общ работник, който да изрине грубия строителен отпадък и да направи първоначално пресяване на хиляди страници суров текст, но той не притежава житейския и професионалния опит, за да разбере защо дадено изречение е казано с половин уста. Както отбелязва и докторантът Темитопе Ейинла от Института за наука за данни и информатика, по време на целия експеримент системата не е успяла да предложи нито едно ново, оригинално прозрение, което да е убягнало на човешките изследователи. Машината просто преподрежда вече известното в статистически вероятни комбинации, без да има способността да забележи липсващото звено в разказа или премълчаната истина между редовете.