/Поглед.инфо/ Опитът за сатанизиране и отхвърляне на кирилицата под предлог, че напомня за социализма, е поредната брънка от опасната верига на българското самооплюване и национално самозабравение. От пренаписването на историята и посегателството срещу национални герои като Левски, Ботев и Вапцаров, през отказа на общински съветници да издигнат паметник на Кирил и Методий, до подмяната на българския език с чуждоземски надписи – страната ни е подложена на систематичен натиск за духовен разпад. Връщането на краснописа в училищата и категоричната защита на православно-славянската ни идентичност са последната отбранителна линия пред пълната загуба на държавен и културен суверенитет.

10.11.2026 07:35