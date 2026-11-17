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Прооф. Румен Гечев: Европа се самоубива икономически! Китай печели, Германия губи, България плаща!
/Поглед.инфо/ Владимир Трионов: Европа губи индустриалната битка, Германия затваря заводи, Китай печели, а България плаща цената! Във втората част на разговора ми с проф. Румен Гечев поставяме въпросите, от които политиците бягат. Защо бюджетът за 2027 г. не предлага истински реформи? Защо Радев отказва прогресивното облагане? Кой носи отговорност за спорните данни при приемането на еврото? Защо милиарди потъват в здравеопазването, а чуждите търговски вериги диктуват условия на българските производители? Гечев отправя тежки обвинения към предишното управление и предупреждава за опасностите пред българската икономика.
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