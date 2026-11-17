/Поглед.инфо/ Русия премина от теоретични планове към реални полеви изпитания на собствена нискоорбитална сателитна комуникация в Арктика. На борда на атомния ледоразбивач „Урал“ (проект 22220) беше тестван терминал на компанията „Бюро 1440“, осигурил видеовръзка с Мурманск и телемедицински пренос на данни до Москва. Зад техническото съобщение стои мащабен опит за технологично разкачване от западните оператори по Северния морски път и изграждане на автономна навигационна инфраструктура.

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Комуникационната сянка над седемдесетия паралел

Всяко корабоплаване над седемдесетия градус северна ширина десетилетия наред се сблъскваше с чисто физически проблем, който нямаше нищо общо с дебелината на леда. Геостационарните спътници висят над екватора на височина около 35 786 километра и от гледната точка на кораб в Карско море или протока Вилкицки те се намират твърде ниско над хоризонта. Сигналът се губи в плътните слоеве на атмосферата, отразява се от вълните и ледените полета, а връзката се разпада точно когато капитанът има най-голяма нужда от актуална сателитна снимка на ледовите пукнатини.

До 2022 година този структурен дефицит се запълваше по прагматичен, макар и политически уязвим начин (чрез терминали на чуждестранни консорциуми като британско-американския „Иридиум“ или британския „Инмарсат“, а по-късно и чрез надеждите около групировката „УанУеб“). С налагането на технологичните санкции и прекратяването на договорите със западните доставчици, руският арктически флот се оказа в ситуация, при която най-мощните ядрени ледоразбивачи в света разполагаха с реактори от последно поколение, но с орязани възможности за високоскоростен обмен на данни.

Според разпространената информация от 17 ноември 2026 година, съвместният експеримент на аерокосмическата компания „Бюро 1440“ (част от руския технологичен холдинг „ИКС“), държавното предприятие „Атомфлот“ (структура на корпорацията „Росатом“), „ГлавСевморпут“ и Федералната медико-биологична агенция (ФМБА) цели да затвори именно тази пролука. Твърди се, че за първи път в руската практика е осъществена двупосочна широколентова комуникация от борда на движещ се ледоразбивач в арктически ширини, при това изцяло през собствена нискоорбитална космическа и наземна архитектура.

Анатомия на изпитанието на борда на „Урал“

Изборът на плавателен съд за теста не е случаен. Универсалният атомен ледоразбивач „Урал“ е третият кораб от серията по проект 22220 (тип „Арктика“), въведен в експлоатация в края на 2022 година и задвижван от два ядрени реактора РИТМ-200 с топлинна мощност по 175 мегавата всеки. Този кораб е проектиран с променливо газене, което му позволява да разбива лед с дебелина до три метра в дълбоките води на Северния ледовит океан, но и да навлиза в устията на сибирските реки Енисей и Об, обслужвайки терминалите за втечнен природен газ в Сабета и нефтените находища на полуостров Таймир.

На борда на „Урал“ инженерите са монтирали серийния потребителски терминал с означение 1440.ULTRA. По данни на участващите институции, по време на реалния преход по Северния морски път са отработени два конкретни оперативни сценария, които изискват стабилна честотна лента и ниско закъснение на сигнала:

Първият сценарий е чисто навигационен и управленски. Капитанът на „Урал“ Виктор Сурядов е установил директна видеоконферентна връзка със ситуационния център на „Атомфлот“ в Мурманск, докладвайки изпълнението на рейсовото задание и текущата ледова обстановка по трасето.

Вторият сценарий засяга животоспасяваща логистика. Медицински екип от Мурманския многопрофилен център „Н. И. Пирогов“ (подчинен на ФМБА), намиращ се на борда на ледоразбивача, е провел телемедицинска консултация с лекари от Федералния медико-биологичен център „А. И. Бурназян“ в Москва. Според съобщението в реално време са предадени файлове от образна диагностика и лабораторни изследвания на член от екипажа.

Дали скоростта на връзката е останала константна при резки маневри на кораба и промяна на курса спрямо хоризонта, в официалните прессъобщения не се уточнява с конкретни мегабити в секунда. Посочва се единствено оценката на Святослав Степченков, първи заместник-генерален директор на „ГлавСевморпут“, че изпитанията в движение са били необходими за определяне на реалните експлоатационни параметри и условията за бъдещо внедряване на системата.

Кой стои зад „Бюро 1440“ и каква е реалната орбитална сметка

За да се разбере тежестта на този тест, трябва да се погледне отвъд ведомствения оптимизъм на участниците. Компанията „Бюро 1440“ (първоначално създадена под името „МегаФон 1440“ през 2020 година, а по-късно интегрирана в „ИКС Холдинг“) е натоварена от руската държава със задачата да изгради нискоорбиталната спътникова групировка „Разсвет“. Цифрата 1440 в името на компанията препраща към броя на обиколките около Земята, които първият изкуствен спътник „Спутник-1“ е направил за 92 дни през 1957 година.

Амбицията на проекта е да създаде руски функционален аналог на американската мрежа „Старлинк“ на компанията „СпейсЕкс“. Разликата в мащабите обаче остава огромна и всяко преувеличение би изкривило реалната картина. Докато американската система оперира с хиляди апарати на ниска околоземна орбита, руската групировка все още се намира в етап на поетапно разгръщане. През юни 2023 година и май 2024 година бяха изведени първите експериментални мисии („Разсвет-1“ и „Разсвет-2“), оборудвани с лазерни терминали за междуспътникова връзка и апаратура по стандарта 5G NTN (неназемни мрежи).

Държавната програма предвижда до 2027 година в орбита да работят около 292 апарата, а до 2030 година броят им да нарасне до 383 спътника. При такъв брой апарати покритието в полярните и субполярните зони зависи критично от наклона на орбитите. Спътниците на „Бюро 1440“ се извеждат на полярни и близки до полярните орбити (височина около 800 километра), което географски дава предимство именно на високите ширини като Арктика, където траекториите на апаратите се сгъстяват.

Въпреки това остава отворен въпросът за темповете на серийно производство. Сателитите не се сглобяват на конвейер за дни, а руската микроелектроника продължава да работи под тежък санкционен натиск по отношение на радиационно устойчивите компоненти. Затова и в изявлението на заместник-генералния директор на „Бюро 1440“ Дмитрий Агафонов фокусът е поставен върху готовността на терминала за суровия климат, но липсва конкретен график кога всички останали атомни ледоразбивачи („Арктика“, „Сибир“, „Якутия“, „Чукотка“, „Ямал“ и „50 години от Победата“) ще бъдат оборудвани серийно с 1440.ULTRA.

Икономиката на леда: Защо „Росатом“ бърза с цифровизацията

Включването на „Атомфлот“ и „ГлавСевморпут“ в този технологичен експеримент е продиктувано от чисто търговски и инфраструктурни сметки, които струват десетки милиарди долари. През 2018 година руското правителство прехвърли правомощията за инфраструктурно развитие на Северния морски път върху държавната корпорация „Росатом“. Оттогава Арктика престана да бъде просто геополитически символ и се превърна в транспортен коридор под строг бюджетен отчет.

След преориентирането на руския енергиен износ от Европа към Азия през 2022–2023 година, натоварването на трасето между Баренцово море и Беринговия проток нарасна рязко. По данни на „Росатом“ товаропотокът по Северния морски път прехвърли границата от 36 милиона тона през 2023 година и продължи да расте през 2024 и 2025 година, макар и с по-бавни темпове от първоначално заложените в правителствените стратегии 80 милиона тона (цел, която самите руски ведомства впоследствие коригираха надолу заради недостига на танкерни съдове от висок ледови клас Arc7).

За да се компенсира недостигът на специализирани търговски кораби и да се удължи целогодишната навигация в източния сектор на Арктика (към пристанищата на Китай, Индия и Югоизточна Азия), ледоразбивачите на „Атомфлот“ трябва да работят с максимална плътност на графика. Всяко забавяне на керван с втечнен природен газ или петрол в ледовете на Източносибирско море носи преки неустойки за износителите като „Новатек“ и „Роснефт“.

Без високоскоростна сателитна връзка ледоразбивачът не може да получава в реално време радарни снимки от космическите апарати „Кондор-ФКА“ и „Обзор-Р“, нито да обменя телеметрия с щаба на морските операции в Мурманск. Исполнителният директор на „Атомфлот“ Яков Антонов директно посочва тази връзка в коментара си след тестовете: крайната цел е изграждането на „единна цифрова система за управление на флота“. На практика това означава превръщането на ледоразбивача в плаващ комуникационен хъб, който раздава навигационни карти и маршрути на съпровожданите от него търговски кораби.