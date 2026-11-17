Си Дзинпин посочи, че Босна и Херцеговина е важен партньор на Китай в Югоизточна Европа. През последните години двустранните отношения се развиват стабилно, политическото доверие между двете страни непрекъснато укрепва, а сътрудничеството им дава богати резултати. Китайският председател заяви, че отдава голямо значение на отношенията с Босна и Херцеговина и е готов да работи съвместно за задълбочаване на традиционното приятелство и разширяване на взаимноизгодното сътрудничество, за да бъдат издигнати двустранните отношения на ново равнище, с което да донесат повече благополучие на народите на двете страни.