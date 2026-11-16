Днес говорителката на Министерството на външните работи Мао Нин заяви на редовната пресконференция, че това е първата в историята лице в лице среща на лидерите на Китай, Русия и САЩ. Тя ще се фокусира върху защитата на световния мир и насърчаването на стратегическата стабилност в отношенията между великите сили, което придава на събитието новаторско значение. Китай, Русия и САЩ са сред основателите на ООН и постоянни членове на Съвета за сигурност, а от историческа гледна точка трите страни заедно са спечелили победата във Втората световна война срещу фашизма. В настоящата ситуация усилването на комуникацията между Китай, Русия и САЩ, управлението на различията и стабилизирането на отношенията е в интерес на трите страни. Международната общност гледа със силни очаквания за стабилизиране на световната обстановка и насърчаване на диалог и сътрудничество.