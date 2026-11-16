/Поглед.инфо/ Пет години след като западните столици отхвърлиха руските предложения за гаранции за сигурност от декември 2021 г., темата се връща на масата за преговори под натиска на военното и икономическото изтощение. На срещата със специалните пратеници на САЩ в Москва на 12 ноември Владимир Путин отново постави три основни условия: спиране на разширяването на НАТО, изтегляне на ударните и ядрените системи от руските граници и връщане на военната инфраструктура към конфигурацията от 1997 г., което засяга пряко и България.

16.11.2026 21:00