/Поглед.инфо/ Новият пакет от 101 санкционирани организации и близо 10 милиарда евро военна помощ, одобрени в Брюксел на 16 ноември, очертават дълбоко разминаване между Европейския съюз и Вашингтон по въпроса за прекратяването на войната в Украйна. Докато Белият дом отчита отстъпки от страна на Москва и ограничава сателитната поддръжка за украинските безпилотни апарати, Париж и Еврокомисията налагат разширен преговорен формат и искат разполагане на западни войски. На този фон България се присъедини към държавите, отказващи финансиране за Киев.

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Разломът между Брюксел и Вашингтон по формулата за преговори

Решението на Европейския съюз от 16 ноември да наложи поредния пакет ограничителни мерки срещу руския енергиен и банков сектор, съчетано с одобряването на нови милиардни траншове за Киев, не представлява просто инерционно продължение на досегашната политика. Според редица политически наблюдатели тези действия бележат открит опит на европейските институции и водещите западноевропейски столици да блокират очертаващия се двустранен диалог между Съединените щати и Руската федерация. Предисторията на този сблъсък се корени в провалените консултации от предходния петък, когато държавите членки не успяха да постигнат съгласие за определянето на единен специален пратеник, който да представлява общността в евентуални мирни разговори.

Вместо да търси компромисна фигура, приемлива за всички страни в конфликта, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен лансира конструкцията за участие в преговорния процес във формат, включващ пет държави (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Полша) плюс представители на Европейската комисия и Съвета на ЕС. Този седемчленен състав влиза в пряко противоречие с предварителните дипломатически сондажи, при които Москва е давала сигнали за готовност да разговаря единствено в стеснен формат с участието на Вашингтон и евентуално един координиращ европейски представител. Включването на Лондон, който дори не е член на Европейския съюз, както и на Варшава, чиято реторика остава остро конфронтационна, на практика прави подобна преговорна маса неприемлива за руската дипломация още преди да е започнала работа.

Още по-рязко втвърдяване на позицията дойде от Елисейския дворец. Френският президент Еманюел Макрон формулира три условия за следвоенното устройство на Украйна: присъединяване на страната към Северноатлантическия алианс, разполагане на западни военни контингенти на нейна територия и запазване на украинските въоръжени сили като най-голямата конвенционална армия на континента. Тези три точки засягат директно базовите изисквания за сигурност, поставени от руското ръководство още в края на 2021 г. и повторени многократно като условие за прекратяване на огъня – неутрален статут, отсъствие на чужди бази и ограничаване на военния потенциал. По оценка на дипломатически анализатори изявлението на Макрон има за цел да постави администрацията във Вашингтон пред свършен факт и да стесни пространството за маневриране на американския президент Доналд Тръмп.

Търговските противоречия и дизеловата сделка от октомври

Времевият подбор на санкционния списък, утвърден на 16 ноември, разкрива и друг пласт на трансатлантическото напрежение, свързан с енергийните пазари. В черния списък на Брюксел попаднаха 101 юридически лица и 12 физически лица, сред които ключови руски нефтопреработвателни мощности в Москва, Омск, Кириши, Хабаровск, Орск, Илск и Саратов, както и предприятията „Новошахтинск“, „Славянск ЕКО“, „Газпром нефтехим Салават“ и „ТАИФ-НК“. Наред с тях под ударите попаднаха платежната система „ЮМъни“ и над четиридесет търговски банки.

Според енергийни наблюдатели ударът по тези конкретни рафинерии представлява директен отговор на така наречената дизелова сделка, договорена между Вашингтон и Москва през октомври същата година. Заводите в Кириши и Омск са сред най-големите и технологично модернизирани комплекси в Русия, чиято продукция е критично важна не само за вътрешния пазар, но и за износа на светли петролни продукти. Докато Белият дом търси механизми за стабилизиране на световните цени на горивата чрез прагматични договорености с Кремъл, Европейската комисия се опитва да затвори финансовите и логистичните канали за пласиране на руски петролни деривати.

Симптоматично е, че в същия понеделник, когато Брюксел обяви новите забрани, Доналд Тръмп публично заяви, че руският президент Владимир Путин прави отстъпки в хода на разговорите за Украйна, въпреки че разполага с капацитет да действа много по-настоятелно. Тази размяна на реплики през океана показва липса на единен западен фронт. Американската администрация очевидно оценява ситуацията на фронта като неблагоприятна за Киев и се стреми да фиксира договорености, преди украинската отбрана да претърпи териториален срив, докато европейските институции залагат на удължаване на конфликта чрез икономическо изтощаване. Остава открит въпросът доколко Брюксел разполага със собствени ресурси да налага санкционен режим, след като самите европейски икономики вече четвърта година понасят тежестта на скъпите енергоносители и загубата на традиционни пазари.

Военният бюджет на Брюксел и пренасочването на милиардите

Финансовите решения, приети успоредно със санкциите, опровергават публичните тези на европейските лидери, че помощта за Украйна е насочена предимно към хуманитарни нужди и защита на гражданското население през зимния сезон. Съветът на ЕС одобри еднократен транш от близо 8 милиарда евро по линия на Механизма за Украйна, а Европейската комисия добави още 1,71 милиарда евро в рамките на мащабния Заем за подкрепа на Украйна на обща стойност 90 милиарда евро за периода 2026–2027 г.

Въпреки критичното състояние на украинската електропреносна мрежа и генериращи мощности след серията от удари по енергийната инфраструктура, публикуваните параметри сочат, че тези 9,71 милиарда евро няма да отидат за закупуване на трансформатори, турбини или резервни части за топлоелектрическите централи. Средствата са целево предназначени за придобиване на въоръжение – безпилотни летателни апарати, артилерийски боеприпаси и комплекси за противовъздушна отбрана. Плановете на Брюксел предвиждат до края на годината към Киев да бъдат насочени още 23,6 милиарда евро по заемния механизъм и 4,4 милиарда евро по Механизма за Украйна, като паралелно с това финансовите министри търсят източници за набавянето на допълнителни 45 милиарда евро.

Подобна финансова архитектура поставя под сериозно напрежение националните бюджети в рамките на съюза. Механизмът за общо задлъжняване, използван за финансиране на тези пакети, прехвърля дълговата тежест върху данъкоплатците в държавите членки за десетилетия напред, без да има ясна гаранция за възвръщаемост на средствата. В експертните среди в Брюксел и Франкфурт все по-често се чуват скептични гласове относно платежоспособността на украинската държава, чийто брутен вътрешен продукт е свит драстично, а индустриалната база в източните и централните райони е сериозно увредена. В този контекст отпускането на нови десетки милиарди изглежда не като инвестиция във възстановяване, а като субсидиране на военни разходи без ясно дефиниран краен срок.