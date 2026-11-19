/Поглед.инфо/ Срещата на върха на АТИС в Шънджън на 18 и 19 ноември 2026 г. превърна летищния протокол в повод за остри медийни спорове. Докато западни издания видяха демонстративно пренебрежение в това, че Владимир Путин беше посрещнат в 2:00 ч. през нощта от Цай Ци, а Доналд Тръмп получи лична прегръдка от Си Дзинпин, фактите сочат друго. Преди тристранния формат руският и китайският лидер проведоха над два часа закрити разговори в резиденция „Цилин Шанджуан“, прилагайки западния дипломатически модел.

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Илюзията на червения килим и аритметиката на петия човек в Пекин

На 18 ноември 2026 г. в южнокитайския технологичен мегаполис Шънджън, домакин на 33-тата среща на лидерите от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), камерите фиксираха два коренно различни летищни кадъра. Около 2:00 часа след полунощ местно време правителственият Ил-96-300ПУ на руския президент Владимир Путин кацна на пистата, където го очакваше Цай Ци. Няколко часа по-късно, при светлината на прожекторите и под рева на въздушен парад, китайският държавен глава Си Дзинпин лично излезе на рампата, за да посрещне американския президент Доналд Тръмп.

В западноевропейските редакции и в коментарите на руската емигрантска опозиция тези две снимки бяха обявени за окончателна присъда. Твърдеше се, че Пекин демонстративно е понижил статута на Москва, изпращайки „обикновен партиен функционер“ в глуха доба, докато е запазил държавните почести за Вашингтон. Подобни оценки се тиражираха с охота в Киев и Брюксел като доказателство за пропукване на руско-китайската ос.

Само че в китайската политическа система титлите не се четат по европейски справочник. Цай Ци не е редови апаратчик от средния ешелон. Той е член на седемчленния Постоянен комитет на Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия (ЦК на ККП) — петият човек в официалната партийна йерархия, секретар на Секретариата и директор на Генералната канцелария на ЦК. В практиката на Пекин именно директорът на Генералната канцелария контролира личния график на Си Дзинпин, документооборота на висшето ръководство и охранителния периметър на държавния глава.

Когато в 2:00 часа сутринта на летището стои човекът, който държи ключовете от кабинета на Си, това трудно може да мине за протоколно пренебрежение. По наблюдения на хонконгското издание „Саут Чайна Морнинг Пост“ (South China Morning Post), по-късно на официалната вечеря в Шънджън се разигра още един детайл, който породи противоположни тълкувания: на централната маса Си Дзинпин седна до Доналд Тръмп, докато Путин зае място до китайската първа дама Пън Лиюен и виетнамския лидер То Лам.

Дали това разпределение на столовете е знак за дистанциране на Пекин от Москва, или е хладнокръвно премерена хореография за пред американската телевизионна аудитория? Отговорът не се намира в банкетната зала, а в календара на двустранните визити от последните месеци.

Сметката от база „Андрюс“: защо Си Дзинпин върна жеста на Тръмп

В източната дипломация протоколната симетрия действа с математическа точност. На 23 септември 2026 г., по време на първата държавна визита на Си Дзинпин в Съединените щати от 2015 г. насам (в отговор на пътуването на Тръмп в Пекин през май същата година), американският президент наруши 64-годишна традиция. Тогава Тръмп лично отиде във военновъздушната база „Андрюс“ в щата Мериленд, за да посрещне китайския си колега на самата писта. От 1962 г. насам нито един президент на САЩ не беше посрещал лично чуждестранен лидер в база „Андрюс“, с единственото изключение на римския папа.

След такъв жест през септември, през ноември в Шънджън Си Дзинпин просто нямаше дипломатически полезен ход, освен да излезе лично на летището за Тръмп. В китайската външнополитическа култура „лицето“ (мяндзъ) изисква изравняване на сметката — нито повече, нито по-малко.

Същевременно в Пекин отлично познават психологията на стопанина на Белия дом, особено непосредствено след междинните избори за Конгрес в САЩ. Тръмп се нуждаеше от мащабни телевизионни кадри — почетни роти, хиляди посрещачи, военни самолети в небето над провинция Гуандун — които да представи пред американските избиратели като доказателство за личен триумф. Китайското ръководство му предостави спектакъла в пълен обем, без да направи нито една съществена отстъпка по търговските мита, достъпа до пазара на полупроводници или ограниченията върху високотехнологичните вериги за доставки. Неслучайно домакин на форума беше именно Шънджън — витрината на китайската микроелектроника и изкуствения интелект.

Въпреки шумните кадри от летището, самият Тръмп побърза да похвали пищността на приема като „голяма победа за нас и за Китай“. Подобна реторика обаче оставя открит въпроса доколко личната любезност може да компенсира липсата на пробив по търговския дефицит и технологичните санкции.