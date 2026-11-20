/Поглед.инфо/ Срещата на върха в Шънджън приключи с декларация от едва четири точки и без нито едно мирно споразумение за Украйна, Тайван или Близкия изток. Наблюдателите побързаха да я обявят за дипломатически провал. Историята на Студената война обаче показва обратната закономерност — от Женева през 1955 г. и Гласборо през 1967 г. до Рейкявик и Мюнхен липсата на подписани документи често предшества най-дълбоките пренареждания на световния ред и ядрения баланс.

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Дипломатическите хронисти имат стар и почти неизлечим навик да мерят тежестта на международните форуми по дебелината на подписаните папки. Щом камерите се изключат и се окаже, че в пресцентъра са раздадени четири абзаца общи фрази без обвързващи клаузи, присъдата се произнася на мига — провал, загуба на време, протоколна гимнастика.

Точно тази реакция последва тристранната среща в китайския мегаполис Шънджън. Според разпространените коментари в международния печат събитието не е произвело нищо съществено: Доналд Тръмп е пристигнал с отслабени вътрешнополитически позиции след електоралния неуспех на републиканците, Си Дзинпин не е имал стимул да променя статуквото, а посрещането на Владимир Путин е било описано от редица наблюдатели като хладно и протоколно сковано. В крайна сметка официалният текст след разговорите се побра в четири точки, в които думите Украйна, Иран, Тайван и Европа отсъстват напълно.

Подобен прочит обаче страда от оптическа измама. Лидерите на държави с интерконтинентални балистични ракети и трилионни икономики не пресичат континенти, за да позират пред фоторепортерите, когато вътрешните им кризи притискат графиците им до минута. В историята на последните седем десетилетия най-опасните и най-резултатните срещи между световните центрове на сила са завършвали именно без фойерверки и без парафирани трактати.

Четирите точки от Шънджън и илюзията за празния протокол

Официалното комюнике от Шънджън изглежда стерилно до степен на дипломатическа абстракция. Няма пътна карта за прекратяване на огъня в Източна Европа, няма формула за статута на Тайванския проток, няма и ред за санкционните режими върху полупроводниците или енергийните потоци. Самият Путин, според цитираните изявления след срещата, резюмира ситуацията с фразата, че никой освен Бог не знае какво ще последва.

Въпреки това в аналитичните среди веднага изплува друг детайл — акцентът върху стратегическата стабилност и ядрената сигурност. По твърдения на участници и наблюдатели китайският президент Си Дзинпин е поставил на масата темата за пълното премахване на ядрените оръжия. Подобна инициатива, ако бъде разгледана извън дипломатическата любезност, звучи парадоксално на фона на сателитните данни от последните години.

Според оценки на американската Федерация на учените (FAS) и доклади на Пентагона Китай ускорено разширява силозните полета край Юмън в провинция Гансу и край Хами в Синдзян, като прогнозите сочат нарастване на китайския арсенал до над 1000 оперативни ядрени бойни глави до края на десетилетието. Същевременно САЩ навлязоха в най-скъпата фаза от модернизацията на своята ядрена триада — програмата за междуконтинентални ракети LGM-35A Sentinel, подводниците от клас Columbia и стратегическите бомбардировачи B-21 Raider, чиято обща стойност по изчисления на Бюджетната служба на Конгреса надхвърля 1,5 трилиона долара за тридесетгодишен период. Русия от своя страна поддържа в бойна готовност комплексите „Ярс“, тежките ракети „Сармат“ и подводните крайцери по проект 955А „Борей-А“.

Когато три държави в разгара на най-мащабното превъоръжаване от края на 80-те години започнат да говорят за връщане на стрелките на Часовника на Страшния съд назад, липсата на конкретен договор не означава липса на разговор. Директорът на Института „Царград“ Александър Дугин формулира тази теза директно: историческото значение на Шънджън се съдържа в самия факт на провеждането на срещата, в нейния тристранен състав и в момента, в който тя се случва, докато текстовите формулировки остават второстепенни.

Дали тази интерпретация не надценява една принудителна дипломатическа пауза? Възможно е. Тръмп влиза в подобен формат с ограничен мандат за външнополитически компромиси заради съпротивата в Конгреса и вътрешнопартийните трусове сред републиканците. Си Дзинпин се бори със забавянето на вътрешното потребление, кризата в имотния сектор и необходимостта да задържи технологичния растеж именно в центрове като Шънджън — седалището на Huawei, BYD и Tencent. Путин води продължителна война на изтощение, която поглъща над 6% от брутния вътрешен продукт на Русия за отбрана и сигурност. Никой от тримата не може да си позволи публична отстъпка, която у дома да бъде разчетена като слабост. Затова отстъпките, ако изобщо съществуват, не се печатат в комюникета.