/Поглед.инфо/ Зад сухите кодове на американските военни картографски мисии в Централна Америка понякога изплуват документи, които карат кабинетите в Смитсониън да се изпотяват. Става дума за изтекли полеви доклади относно затрупана стъпаловидна пирамида, открита след засичане на необяснима термична аномалия под гъстия полог на тропическата гора. Вместо обичайните нефритени маски и обредни ножове, разчистването на каменните галерии разкрива запечатано помещение, наричано от самите военни геодезисти „хангар“. Вътре лежи конструкция, наподобяваща орнитоптер от неизвестна сплав, чиято механика разчита не на класическа подемна сила, а на електростатично поле. Приказка за наивници или пробив в информационната завеса?

Когато човек прекара достатъчно десетилетия в ровене из прашните кашони на десекретирани военни фондове и следи отблизо как работят държавните агенции за геопространствено разузнаване, развива специфичен имунитет към сензациите. Повечето „сензационни разкрития“ обикновено се оказват сбъркани координати, грешно разчетени сенки от лидарното сканиране или поредният опит на някой пенсиониран сержант да си докара добавка към пенсията чрез евтина книжка с меки корици. Само че случаят с картографската експедиция в недостъпните масиви на Централна Америка мирише на нещо съвсем различно, най-малкото защото самата логистика на операцията не отговаря на стандартното топографско заснемане. Военните топографи не мъкнат тежка сондажна техника, химически реактиви за полеви анализ и специалисти по консервация на органична материя дълбоко в маларийните блата, освен ако сателитната инфрачервена снимка не е показала нещо с плътността и топлинния отпечатък на подземен бункер. Според материалите, попаднали в ръцете на независими изследователи, обектът представлява стъпаловидна каменна пирамида, погълната почти изцяло от агресивната растителност и дебел слой хумус, чието натрупване по геоложки оценки изисква хилядолетия. Официалната археология обича да лепи етикети като „предкласически период на маите“ или „неидентифициран мезоамерикански субстрат“, но тук суровите факти на терена започват да скърцат като несмазана ос.

Разчистването на входа отнема няколко дни тежък физически труд в условията на убийствена влага, където металът ръждясва за часове, а батериите на апаратурата падат двойно по-бързо. Вътрешната архитектура на съоръжението обаче показва планиране, което няма нищо общо с погребалните камери или жреческите светилища, познати ни от Тикал или Паленке. Шест отделни помещения са разположени в строг геометричен пръстен около централната вертикална ос на пирамидата. Подобно разпределение говори за функционално зониране, типично за складови или технически бази, а не за култова архитектура. В самите камери е открит инвентар от купи, чаши, лъжици и подноси – на пръв поглед стандартен битов набор, докато не се погледне съставът на материала. Редом до грубата изпечена глина с примеси от вулканично стъкло и тежкия полиран базалт, лежат съдове от вещество, което визуално прилича на обсидиан, но при претегляне и проверка на якостта се оказва драстично по-леко и устойчиво на удар при същата дебелина на стените. Върху повърхността им са гравирани прецизни спирали, стилизирани изображения на крилати насекоми и повтаряща се пиктограма на седнала човешка фигура с протегнати напред ръце, хванали нещо като лостове или пулт за управление.

Дървото, което отказва да изгние, и стаята зад него

Истинската интелектуална мъгла се сгъстява пред входа на една от вътрешните камери, която по неизвестни причини е била херметически блокирана. Преградата не е от дялан варовик или базалтови блокове, каквато е стандартната строителна практика в региона поради липсата на металургия за тежки крепежни елементи, а от масивни дървени греди, сковани с десетсантиметрови пирони. Тук всеки трезвомислещ инженер би ударил спирачка. В тропическия пояс на Централна Америка, при постоянна влажност близка до сто процента и температура над тридесет градуса, необработената дървесина се превръща в торф за по-малко от половин век. Гъбичките, термитите и бактериите не прощават на нито един органичен полимер. Въпреки това гредите пред камерата са непокътнати, пропити с тъмна, смолиста субстанция, която е блокирала всякакво биологично разлагане. Когато проби от тази импрегнация са изпратени за лабораторен анализ, спектрометрите започват да дават противоречиви показания – химичната структура на смолата не съвпада с нито един познат природен битум, боров терпентин или синтетичен полимер от съвременната индустриална таблица.

Зад тази масивна врата се отваря пространство, което военните в своите доклади без много увъртане кръщават „хангар“. Терминът е напълно оправдан от съдържанието на залата: по пода и каменните стелажи са подредени плочи от материал, наподобяващ плътна пластмаса, метални цилиндри с матов блясък и преплетени снопове, които приличат на многожилни кабели с изолация. В центъра на това архивно гробище на забравена индустрия стои основният обект – конструкция, която не може да бъде напъхана в нито един музейен каталог. Става дума за едноместен летателен апарат с махови крила, който на пръв поглед напомня на чертежите на Леонардо да Винчи за орнитоптер, но при детайлен оглед издава ниво на индустриална култура, недостижимо за Ренесанса. Крилата са изработени от полупрозрачна мембрана, прорязана от гъста мрежа от силови жилки, копираща едно към едно структурата на крилото на водно конче. В природата този дизайн осигурява максимална устойчивост на усукване при минимално тегло, но възпроизвеждането му в мащаб, способен да вдигне човек във въздуха, изисква познания по материалознание и съпротивление на материалите, каквито в предколумбова Америка официално не съществуват.

В средата на рамата е монтирано седло, представляващо хибрид между мотоциклетна седалка и кожена конска сбруя, оборудвано с ремъци за фиксиране на пилота. От двете му страни стърчат педали, а в основата на крилата са закрепени компактни капсули без видими кабели, резервоари за гориво или изпускателни колектори. Цялата носеща конструкция е покрита с гравирани знаци, които веднага привличат вниманието на военните криптографи и привлечените по-късно лингвисти. Символите нямат нищо общо с фонетично-логографската писменост на маите, нито с пиктограмите на ацтеките или толтеките. Знаците са подчинени на строга геометрична симетрия, лишена от характерните за мезоамериканското изкуство орнаментални извивки и зооморфни елементи, което подсказва за техническа нотация или маркировка на възли, а не за ритуален текст.