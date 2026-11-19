/Поглед.инфо/ Масовият туризъм обича простите етикети, затова от десетилетия продава крепостта в румънския град Хунедоара като „замъка на Дракула“. Историческата и географската реалност обаче е коренно различна. Влад Цепеш е влашки войвода с резиденция отвъд Карпатите, а внушителният комплекс Вайдахуняд е продукт на съвсем друга династия, друга държава и друга икономическа логика. Зад кулите с остри покриви не стои вампирски фолклор, а суровата геополитика на Унгарското кралство, контролът върху богатите на желязо рудници в региона и мащабна деветнадесетовековна реконструкция, която превръща една военна твърдина в романтичен архитектурен фалшификат.

Географското недоразумение, което храни сувенирната индустрия в Трансилвания, започва още с елементарната карта на петнадесети век. По онова време Румъния не съществува нито като държава, нито като административна концепция, а Трансилвания е неразделна и стратегически критична провинция на Унгарското кралство. Влад Трети, когото по-късно западните памфлети и художествената литература превръщат в граф Дракула, управлява съседното княжество Влахия. Неговите владения, укрепени пунктове и данъчни регистри се намират на юг от Карпатския хребет, а пребиваванията му в трансилванските земи се свеждат до наказателни военни рейдове срещу непокорните саксонски търговски градове или кратки дипломатически преходи. Самият замък в Хунедоара, известен в унгарската историография като Вайдахуняд, а в съвременната румънска като замъка Корвин, е рожба на фамилия с влашки корени, но изцяло интегрирана в унгарската висша аристокрация и военна машина. Твърди се в по-късните хроники и туристически брошури, че след предателството на болярите и брат му Раду през четиринадесет стотин шестдесет и втора година, Влад Цепеш е бил арестуван от унгарския крал Матияш Корвин и държан временно в подземията на Хунедоара, преди да бъде прехвърлен във Вишеград. Документалното потвърждение за конкретния престой на влашкия владетел точно в тези килии обаче остава в сферата на предположенията, тъй като средновековните канцеларии рядко са водили подробни описи на временните транзитни затворници по трасето към кралските тъмници край Дунав.

Икономика на желязото и военната логистика

Истинската причина върху варовиковата скала над река Злащи да израсне една от най-скъпите укрепени резиденции в Централна Европа няма нищо общо с романтичните рицарски легенди, а опира до суровини и финанси. На осемнадесети октомври четиринадесет стотин и девета година крал Сигизмунд Люксембургски дарява имението Хунедоара и прилежащите му земи на влашкия болярин Войк, син на Сърб, за военни заслуги. Теренът изглежда периферен само за днешния наблюдател. В действителност районът на планините Пояна Руска е един от най-богатите на висококачествена желязна руда басейни в цялото Унгарско кралство. Контролът върху местните рудници и примитивните металургични пещи осигурява на фамилията не просто локален престиж, а постоянен поток от тежък метал за оръжие и стабилни парични приходи. Когато синът на Войк, Янош Хуняди, поема управлението на имението около четиринадесет стотин и четиридесета година, той вече не е обикновен провинциален благородник. Назначен за войвода на Трансилвания, а от четиринадесет стотин четиридесет и шеста година и за регент на Унгария, Хуняди концентрира в ръцете си огромни поземлени владения и държавни субсидии, предназначени за спиране на османската експанзия.

Строителството, което Янош Хуняди предприема в Хунедоара, следва безпощадната логика на отбранителната архитектура от средата на петнадесети век, когато огнестрелната артилерия вече променя правилата на обсадната война. Старата каменна крепост от четиринадесети век с нейната елипсовидна форма е преценена като недостатъчна. Новият господар издига мощни куртинни стени, подсилени с правоъгълни и кръгли кули, проектирани да осигуряват флангов огън и да пазят подстъпите. Изграждат се Кулата на барабанистите, Кулата Капистрано, Новата и Старата порта, както и изолираният донжон, наречен кулата Небоис – буквално „Не бой се“, свързан с основното ядро чрез дълга, укрепена на стълбове галерия. Тази структура не е замислена за естетическо удоволствие, а като последна цитадела при пробив в основния периметър, подобно на други стратегически укрепени възли по южната граница, за чиято фортификационна еволюция и артилерийска устойчивост вече сме разглеждали детайли при анализа на средновековните крепости по Долния Дунав. В същия период, към четиринадесет стотин петдесет и втора година, е завършена и внушителната двуетажна сграда, в която се помещават Рицарската зала и Залата на съвета. Късноготическите сводове, поддържани от масивни осмоъгълни колони от дялан камък, демонстрират финансовата мощ на регента. В тези зали не са се провеждали пищни балове с дами в копринени рокли, а тежки военни съвещания, на които са се разпределяли наемнически заплати, барут и провизии за кампаниите на Балканите.

Архитектурната пропаганда на ренесансовия крал

След смъртта на Янош Хуняди от чума във военния лагер край Земун през четиринадесет стотин петдесет и шеста година и последвалата екзекуция на по-големия му син Ласло в Буда, семейните владения преминават в ръцете на втория син – Матияш. Избран за крал на Унгария през четиринадесет стотин петдесет и осма година и коронован официално шест години по-късно, Матияш Корвин трансформира държавата в централизирана военна и икономическа сила, чиито граници достигат до Силезия, Моравия и самата Виена. За този монарх, заобиколен от италиански хуманисти и притежаващ една от най-богатите библиотеки в Европа, суровата готическа крепост на баща му изглежда прекалено провинциална и мрачна. Матияш превръща Хунедоара в инструмент за династична легитимация, тъй като произходът му не е кралски и висшата унгарска аристокрация постоянно оспорва правата му върху короната на Свети Стефан.

Именно с тази цел се ражда легендата за гарвана със златния пръстен в човката, откъдето идва и прозвището Корвин, производно от латинската дума за гарван. Според придворната митология, старателно култивирана от хронистите на Матияш, истинският баща на Янош Хуняди е бил император Сигизмунд Люксембургски, който подарил пръстен на любовницата си Ержебет Морзинай, преди да я омъжи за болярина Войк. Птицата откраднала бижуто, но младият Янош я прострелял и си го върнал. Това е класическа политическа фабрикация, целяща да изведе родословието на новия крал директно от императорската кръв на Люксембургите и дори от древния римски род на Валериите. В архитектурно отношение тази амбиция се материализира в така наречената лоджия „Матияш“, завършена около четиринадесет стотин и осемдесета година. Тя представлява едно от най-ранните прониквания на италианския Ренесанс извън пределите на Апенинския полуостров. Върху готическата каменна основа се появяват леки, пропорционални аркади и стенописи, чиито избледнели фрагменти и днес показват светски сцени и гербове, опитващи се да прикрият суровия военен характер на крепостта зад фасадата на просветен абсолютизъм.