/Поглед.инфо/ Канада вижда огромни възможности за сътрудничество с Китай в областта на зелената енергетика, заяви канадският премиер Марк Карни на срещата на върха на АТИС в Шънджън.

Той подчерта, че всяка икономика в Азиатско-тихоокеанския регион има своите предимства в прехода към чиста енергия, а Китай е световен лидер в производството на вятърна и слънчева, както и на системи за съхранение. Карни призова за по-тясно регионално сътрудничество в търговията, финансите, иновациите и развитието на чистата икономика.

По думите му Канада и Китай са постигнали важно съгласие за изграждането на ново стратегическо партньорство. Двете страни се договориха да разширят сътрудничеството в икономиката и търговията, енергетиката, продоволствената сигурност, финансовите услуги и контактите между хората.

Във вторник Пекин и Отава се споразумяха да удължат с две години действието на съществуващите тарифни изключения и да разширят достъпа до пазарите си за определени стоки. Двете правителства обсъждат и възможности за сътрудничество в традиционната и чистата енергетика, нисковъглеродните технологии и електромобилите.