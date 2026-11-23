Сред присъстващите беше и извънредният и пълномощен посланик на Руската федерация в България Н. Пр. Елеонора Митрофанова.
На 23 ноември Българската православна църква почита паметта на св. благоверен княз Александър Невски – един от най-почитаните светци в православния свят.
Храм-паметникът, издигнат в знак на признателност към загиналите за Освобождението на България, е сред най-значимите символи на българската православна вяра и историческа памет.
Представителите на АБВ подчертаха значението на съхраняването на духовните традиции и историческата памет, които свързват поколенията и са неразделна част от националната ни идентичност.
ПП АБВ поздравява всички православни християни с празника и пожелава здраве, мир и благоденствие на българския народ.