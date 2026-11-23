/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Светът влиза в епоха на историческо преразпределение на силите! Във втората част на разговора ми с проф. Нина Дюлгерова обсъждаме защо ЕС и НАТО могат да загубят влиянието си, как Русия, Китай и САЩ преначертават глобалния ред и защо Африка и Арктика се превръщат в бъдещи арени на сблъсък. Може ли България да излезе от сянката на Брюксел? Защо Радев отстоява различна външна политика? И кой се страхува от българско посредничество между Русия и Украйна? Разговор за големите промени, които могат да определят съдбата на Европа и България.

18.11.2026 18:00