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Петър Първанов за България: Държава без производство, общество без доверие, политика без отговорност
/Поглед.инфо/ Георги Стамболиев разговаря с новия председател на АБВ Петър Първанов за политическото бъдеще на България, изпитанията пред управлението на Румен Радев и перспективите за обединение на левицата. Защо държавата се превърна в механизъм за харчене на пари вместо за създаване на блага? Докъде ще доведат Европа милитаризацията и растящите дългове? Може ли България да бъде европейска държава, без да превръща Русия в свой враг? За амбициите на АБВ да участва в управлението, разпада на общественото доверие и бъдещето на българската държавност.
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