/Поглед.инфо/ Масираните ракетни и безпилотни удари от 20 ноември поставиха под сериозно изпитание транспортната свързаност между десния и левия бряг на Днепър в рамките на Киев. Въпреки десетките попадения по Северния, Южния, Дарницкия и Подилско-Воскресенския мост, съветските стоманобетонни конструкции издържаха на балистичния натиск. Проблемът обаче се пренася от физическото събаряне към хроничното блокиране на тежките военни ешелони, дефицита на западни противовъздушни ракети и споровете за ефективността на самата ударна тактика.

По публикации на „Свободная пресса“, данни на киевската общинска администрация и анализи на военни наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Илюзията за бързото прерязване на Днепър

Всяка война рано или късно опира до географията и строителните норми от миналия век. След масирания ракетен и безпилотен залп на 20 ноември, последвал украинската атака срещу Кримския мост три дни по-рано, в информационното пространство мигновено се появиха очаквания, че украинската столица ще бъде физически разцепена на две. Реалността на терен се оказа доста по-прозаична. Движението между десния и левия бряг на Днепър не спря, макар да се превърна в логистичен кошмар с многокилометрови опашки и строг пропускателен режим.

Проблемът не е в липсата на огнево въздействие. По данни, цитирани в специализирани военни канали, само по Южния мост са отчетени десет балистични попадения. Поразени са опори, пътната настилка, надстройки, участъци от метрото и магистрални топлопроводи. И въпреки това конструкцията не падна във водата. Причината се крие в самата съветска инженерна школа от 70-те и 80-те години на миналия век. Тези съоръжения са проектирани с огромен запас от якост, разчетен включително за условията на пълномащабен конфликт в Европа.

Архитектурата на оцеляването и слабите места на стоманата

За да се разбере защо четири отделни транспортни възела в Киев остават проходими поне частично, трябва да се погледне към конкретната им конструкция. Киевският възел не е просто градска пътна мрежа, а основният тилови разпределител за цялата групировка на украинските въоръжени сили на левия бряг.

Северният мост (бивш Московски): Дълъг около шест километра, пресичащ едновременно Днепър и река Десьонка. Вантова конструкция с тристаметров основен отвор без междинни опори. След три попадения от октомври насам, включително удар с ракета „Искандер“ на 17 ноември, в плочата до основата на носещите въжета зеят два отвора, а наблизо се е образувал кратер с дълбочина около петнадесет метра. Основният пилон и стоманените въжета изглеждат запазени, но корозионната защита и анкерните възли са компрометирани.

Дълъг около шест километра, пресичащ едновременно Днепър и река Десьонка. Вантова конструкция с тристаметров основен отвор без междинни опори. След три попадения от октомври насам, включително удар с ракета „Искандер“ на 17 ноември, в плочата до основата на носещите въжета зеят два отвора, а наблизо се е образувал кратер с дълбочина около петнадесет метра. Основният пилон и стоманените въжета изглеждат запазени, но корозионната защита и анкерните възли са компрометирани. Южният мост: Комбинирано съоръжение за автомобилен транспорт и метролиния. Поема най-тежкия удар от 20 ноември. Тук щетите не са само транспортни, тъй като по конструкцията преминават ключови комуникации за отопление и електрозахранване на левобережните квартали.

Комбинирано съоръжение за автомобилен транспорт и метролиния. Поема най-тежкия удар от 20 ноември. Тук щетите не са само транспортни, тъй като по конструкцията преминават ключови комуникации за отопление и електрозахранване на левобережните квартали. Дарницкият мост: Съчетава старо и ново железопътно и автомобилно трасе. Въпреки отчетеното балистично попадение, движението по него остава отворено, което го прави критично важен за прехвърлянето на тежка техника.

Съчетава старо и ново железопътно и автомобилно трасе. Въпреки отчетеното балистично попадение, движението по него остава отворено, което го прави критично важен за прехвърлянето на тежка техника. Подилско-Воскресенският мост: Дългогодишен строителен проект, който едва напоследък започна да се използва активно като резервен коридор. След едно точно попадение съоръжението е затворено частично.

Дългогодишен строителен проект, който едва напоследък започна да се използва активно като резервен коридор. След едно точно попадение съоръжението е затворено частично. Мостът Патон: Най-старият заварен мост в света, който и без военни действия се намира в аварийно състояние и преминава през продължителен ремонт.

Кметът на Киев Виталий Кличко официално призна пораженията по три от тези съоръжения още в петък, но премълча детайлите около Северния мост в общата сводка, въпреки че сам бе сниман на фона на разрушенията там дни по-рано. В момента по Северния мост се допускат единствено градски транспорт и специализирани автомобили. Тежките платформи с бронетехника и цистерните с дизелово гориво са принудени да търсят обходни маршрути.

Опитът от Херсон: защо не е нужно да събориш моста

Сред руските и западните военни анализатори съществува отчетливо разделение относно това каква всъщност е оперативната цел на тези удари. Бившият офицер от американската армия Станислав Крапивник, който от години живее в Русия, формулира тезата за функционалното изваждане от строя. Той припомня събитията от края на 2022 година край Херсон. Тогава украинските сили месеци наред обстрелваха Антоновския мост с американски реактивни системи „Хаймарс“. Бетонът беше надупчен като решето, но мостът рухна едва когато руските сапьори го взривиха при изтеглянето си.

Според тази логика пълното разрушаване на съветски мост от въздуха изисква несъразмерен разход на боеприпаси. Достатъчно е пътната плоча да бъде пробивана периодично, за да стане невъзможно преминаването на четиридесеттонни влекачи. Ако артилерията, снарядите и горивото трябва да се претоварват на по-малки камиони или да обикалят стотици километри на юг към Черкаси и Кременчуг, темпото на снабдяване на фронта в Донбас и Запорожие пада рязко.

Украинските ремонтни бригади обаче демонстрират висока скорост при възстановяването на пътните платна. Бетонните плочи се запълват, полагат се временни метални скари и след седмица движението се подновява. Така войната се превръща в надпревара между производството на балистични ракети и капацитета на пътно-строителните фирми.