/Поглед.инфо/ Срещата на върха на АТИС в Шънджън приключи без отмяна на западните санкции срещу Москва, но разкри дълбока пукнатина в глобалната търговска система. Докато Вашингтон и Пекин водят митническа война, държави като Канада, Мексико, Виетнам и Индонезия отказват да влязат в затворени блокове. Точно този отказ от еднополюсен избор отваря за Русия дългосрочни технологични и енергийни ниши, включително изграждането на атомни мощности в Югоизточна Азия.

По публикации на „Взгляд“, анализи на международни икономисти и данни от форума на АТИС. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Ядреният бетон като заместител на валутния клиринг

Срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския технологичен център Шънджън не доведе до нито един документ, който да премахне западните финансови ограничения срещу руските банки или да възстанови достъпа на Москва до системата СУИФТ. Ако мерим дипломатическия успех единствено през призмата на премахнатите санкционни списъци, руската делегация си е тръгнала с празни ръце. Но в реалната икономика липсата на хартиена декларация често струва повече от гръмко комюнике. Според публикацията на Дмитрий Скворцов, истинската победа за Москва в Шънджън не е в преговорите между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин, а в тихия бунт на средните и регионалните сили срещу принудата да избират един-единствен господар.

Тук веднага възниква скептичен въпрос. Може ли държава, чийто брутен вътрешен продукт е в пъти по-малък от този на Съединените щати и Китай, изобщо да играе ролята на равностоен балансьор в Тихия океан? Отговорът не е в обема на потребителския пазар, а в специфичната структура на руския износ, която не подлежи на бързо заместване чрез декрети от Вашингтон. Когато „Росатом“ подпише договор за изграждане на ядрен реактор, това не е еднократна продажба на суровина, която може да бъде пренасочена с един танкерен курс. Това е технологично обвързване за шестдесет до осемдесет години напред, включващо доставка на ядрено гориво, обучение на местни инженери, сертифициране на безопасността и управление на отработеното гориво.

Погледнете конкретните параметри от последните месеци, които превръщат абстрактната идея за многополярност в физическа инфраструктура. През март 2026 година Москва и Ханой сключиха междуправителствено споразумение за строителството на атомната електроцентрала „Нин Туан-1“. Историята на този проект е показателна за колебанията в азиатската политика. Виетнамските власти замразиха плановете за ядрена енергетика още през 2016 година под предлог за висока цена и съображения за сигурност след аварията във Фукушима, но истинската причина тогава беше натискът за бюджетна консолидация и поевтиняването на въглищата и газа. Десет години по-късно индустриалният бум във Виетнам превърна недостига на базова електроенергия в пряка заплаха за чуждестранните инвестиции (включително за заводите на западни технологични гиганти, преместени там от Китай).

Седем месеца след сделката с Виетнам, през октомври 2026 година, руската държавна корпорация и индонезийската компания „ПТ Пембангкит Листрик Нуклир“ парафираха споразумение за разполагане на два плаващи енергоблока с обща мощност 200 мегавата в провинция Северно Малуку. Индонезия е архипелаг от над седемнадесет хиляди острова, където изграждането на единна преносна мрежа с високо напрежение по морското дъно е инженерно безумие и финансова бездна. Руската технология за плаващи атомни централи (изпитана вече в Арктика чрез плаващата централа „Академик Ломоносов“ в Певек) се оказва единственото готово промишлено решение на световния пазар, способно да захрани отдалечени никелови мини и металургични комбинати без нужда от пристанищни терминали за втечнен газ.

Северноамериканският разлом и прагматизмът на съседите

Докато Русия залага на тежка енергийна инфраструктура, най-близките географски съседи на Съединените щати демонстрират как тарифният натиск от Белия дом разрушава собствения му заден двор. Твърди се, че митническата политика на администрацията на Доналд Тръмп цели да върне производството в американските щати и да изолира китайската промишленост. На практика обаче тя принуждава Отава и Мексико Сити да търсят спасителни пояси в Пекин и Брюксел.

Канадският министър-председател Марк Карни, бивш управител на централните банки на Канада и Великобритания, подходи към срещата в Шънджън като хладнокръвен финансист, а не като идеологически съюзник на Вашингтон. Разговорите му с Тръмп не донесоха нищо повече от обещание за продължаване на дискусиите, докато американските мита върху канадската стомана, алуминий и автомобилни компоненти продължават да задушават индустрията в провинция Онтарио. В същото време срещата на Карни със Си Дзинпин даде незабавен и измерим резултат: удължаване на тарифните облекчения до края на 2028 година. Пекин се съгласи да замрази наказателните мита върху канадското свинско месо, рапицата и морските дарове, спасявайки фермерите в Западна Канада от фалит, а Отава в замяна разшири квотите за безмитен внос на определени китайски метални изделия.

Паралелно с това Канада ускори икономическото си сближаване с Европейския съюз, опитвайки се да намали дела на американския пазар в своя износ, който десетилетия наред се движеше около седемдесет и пет процента. Дали Отава наистина може да се откъсне от гравитацията на американската икономика, с която я свързват хиляди километри тръбопроводи и електропроводи? Съмнително е, но самият факт, че канадският премиер използва китайския лост, за да неутрализира американските тарифи, показва края на безусловната северноамериканска солидарност.

Ситуацията в Мексико е още по-сложна, защото икономическата интеграция там е стигнала до ниво, при което един автомобилен двигател пресича река Рио Гранде по няколко пъти в различни етапи на сглобяването си преди да влезе в крайния продукт. Президентът Клаудия Шейнбаум няма лукса да влиза в открит търговски сблъсък с Вашингтон, особено при действащото споразумение между САЩ, Мексико и Канада (ЮЕСЕМСИЕЙ), което подлежи на редовен преглед и политическо изнудване. В Шънджън Шейнбаум притисна Тръмп за облекчаване на налозите върху автомобилите и металите, но едновременно с това постави на масата пред Си Дзинпин своя индустриален пакет „План Мексико“.

Мексиканската стратегия е пример за прецизно въжеиграчество. Правителството в Мексико Сити запазва високите вносни мита за редица готови китайски стоки и категорично отказва да подпише договор за свободна търговия с Китай, за да не даде повод на Вашингтон да затвори северната граница под претекст за реекспорт на китайска продукция. В същото време обаче Мексико широко отваря вратите за преки китайски инвестиции в инфраструктурата, енергетиката и локализираното производство на компоненти. Китайските компании строят заводи в индустриалните паркове около Монтерей и Салтильо, превръщайки се в юридически мексикански производители, което обезсмисля американските митнически стени.