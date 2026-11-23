/Поглед.инфо/ Руските железници отчитат исторически рекорд от над осем милиона тона превозени контейнери и близо 40 процента ръст при зърното, докато трафикът към Китай надхвърля 160 милиона тона. Зад тези сухи цифри от отчетите на държавния монополист обаче се крие принудително прекрояване на търговските пътища след затварянето на западните пазари и рисковете в Черно море. Струват ли милиардите за разширяване на Байкало-Амурската магистрала при ниските световни цени на въглищата?

По публикации на руски икономически издания и официални отчети на РЖД. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Рекордите като симптом на принудата

Когато държавен монополист обяви исторически връх в превозите по време на икономическа война, първият въпрос не е колко тона са минали през релсите, а защо изобщо са се озовали там. Данните, изнесени от ръководителя на Руските железници (РЖД) Олег Белозеров, звучат внушително на хартия: очаквани над осем милиона тона контейнери до края на годината и скок от почти 40 процента при превоза на зърно спрямо заложените цели за 2025 година. Само че този ръст не е плод на внезапен икономически разцвет, нито на някакво гениално управленско прозрение в централата на компанията на улица „Новая Басманная“ в Москва. Става дума за класическо запушване на пробойни.

След като европейските пристанища в Балтийско море и терминалите в Азово-Черноморския басейн станаха или политически недостъпни, или оперативно рискови заради военните действия и застрахователните премии, огромната суровинна маса на Русия просто нямаше къде другаде да отиде. Търговията не търпи вакуум, но железопътната мрежа има физически предел. Когато затвориш западния кран на тръбата и пренасочиш цялото налягане към единствената останала тръба на изток, манометърът неизбежно ще покаже рекордни стойности, точно преди уплътненията да започнат да изпускат.

Дали обаче инфраструктурата издържа без скрити поражения? Официалните сводки мълчат за износването на коловозите, за недостига на лагери и за опашките от празни вагони по разпределителните гари в Сибир. Вместо това вицепремиерът Андрей Никитин твърди, че руските международни коридори се превръщат в най-конкурентните и ефективни маршрути в Евразия от гледна точка на скорост и тарифи. Подобно твърдение звучи смело, ако не и леко откъснато от реалността на спедиторите, които месеци наред чакат съгласуване на плановете си за превоз в източна посока. Конкурентоспособността по неволя е странно животно: когато нямаш избор дали да плаваш през Ротердам, или да лазиш по релсите към Забайкалск, държавната тарифа винаги изглежда изгодна.

Зърненият завой и икономиката на полувагоните

Най-драматичната промяна в структурата на товарите се вижда при земеделската продукция. По данни на Федералната служба за ветеринарен и фитосанитарен надзор (Росселхознадзор), от началото на годината до 16 октомври Китай е изкупил шест милиона тона руски зърнени култури. Това надхвърля обемите за цялата предходна година. Основният дял пада върху ечемика, пшеницата, соята, пшеничното брашно и бобовите растения. Тук цифрите са проверими и показват фундаментална промяна в хранителните вериги на Азия. Пекин методично диверсифицира вноса си, за да намали зависимостта от американската и бразилската соя, а руските производители от Сибир и Далечния изток най-после получиха директен достъп до пазар, който допреди няколко години ги държеше на разстояние заради строги фитосанитарни бариери.

Причините за този бум обаче не се крият само в дипломатическите договорки. Алла Юрова, старши директор в рейтинговата агенция НРА, посочва три чисто пазарни фактора, които са изтласкали зърното върху релсите:

Оперативните ограничения и рисковете в Азово-Черноморския басейн, където традиционно се товареше по-голямата част от руската пшеница за Близкия изток и Африка.

Поскъпването на автомобилния транспорт на фона на периодичната нестабилност при доставките на дизелово гориво на вътрешния пазар.

Ниските цени за наем на стандартни полувагони, в които зърното се превозва чрез специализирани полиетиленови вложки или контейнери, вместо да се чакат дефицитните специализирани зърновози.

Този подход решава проблема на момента, но създава логистичен хаос в дългосрочен план. Използването на полувагони с гъвкави контейнери е класическа импровизация. На граничните пунктове като Забайкалск и Манджурия се налага претоварване заради различната ширина на железопътното междурелсие (1520 милиметра в Русия срещу 1435 милиметра в Китай). Всяко претоварване оскъпява крайния продукт, а липсата на достатъчно силози от китайска страна забавя оборота на подвижния състав. Колко дълго зърнопроизводителите от Алтай или Омск ще могат да субсидират тези транспортни разходи, ако световните цени на пшеницата тръгнат надолу? Отговорът в отчетите на РЖД липсва.

Въглищният капан на Кемеровска област

Ако зърното е новата звезда в отчетите, то въглищата си остават тежкият воденичен камък на руската железница. По данни на компанията превозът на въглища по Източния полигон е нараснал с близо 4,5 процента, достигайки над 102 милиона тона. На пръв поглед това изглежда като съживяване след тежката криза, в която въгледобивният сектор изпадна през последните години заради срива на световните цени и загубата на европейските купувачи. Юрова отбелязва, че износът се възстановява от 2025 година насам, подкрепен от лекото покачване на международните котировки.

Зад този скромен ръст от четири процента и половина обаче тлее остър конфликт между въгледобивните компании, правителството и самите железници. Половината от руските въглища се добиват в Кемеровска област (Кузбас), на хиляди километри от пристанищата Ванино, Находка и Восточний на Тихия океан. За да стигне до купувачите в Китай, Индия или Южна Корея, този въглен трябва да пропътува близо пет хиляди километра по суша. При ниски борсови цени транспортната съставка изяжда цялата печалба на мините.

РЖД има сключено споразумение за гарантиран извоз на фиксирани обеми от Кузбас към източните пристанища, но с едно условие: използването на иновативни вагони с повишена товароносимост. Тези вагони (с натоварване на оста от 25 или 27 тона вместо стандартните 23,5 тона) позволяват в един влак да се натовари повече суровина без да се увеличава дължината на композицията. Проблемът е, че тежките влакове разрушават по-бързо релсовия път и изискват подсилване на мостовете и земното платно. Освен това въгледобивните компании редовно се оплакват, че РЖД вдига тарифите и отменя отстъпките за превоз на дълги разстояния, за да финансира собствената си инвестиционна програма. В същото време високодоходните товари като контейнерите, металите и торовете се изтласкват от графика, защото коловозите са заети от бавни и нискомаржови въглищни ешелони.