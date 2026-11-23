/Поглед.инфо/ На 1733-ия ден от началото на военните действия в Украйна фронтовата линия показва едновременно разтягане на украинските резерви по пет направления и задълбочаващ се срив в енергийната система. Докато руските части напредват към Стари Салтов, Купянск-Възлови и височините около Очеретино, ударите по подстанциите оставиха Одеса и Днепропетровск без ток. На този фон отказът на Словакия да финансира нови европейски заеми за Киев оголва финансовия тил на властта на Банкова.

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Енергийният срив като счетоводна задача без решение

В нощта срещу 23 ноември въздушните тревоги в десет украински области - от Киев и Житомир до Одеса и Харков - завършиха с практическо изключване на електрозахранването в два ключови индустриални и пристанищни центъра: Одеса и Днепропетровск. Според разпространените сводки следващата цел в тази последователност е столицата Киев.

Тук не става дума за зрелищни експлозии, а за хладна, методична аритметика на изтощението. Съветската енергийна система на Украйна, проектирана през 70-те и 80-те години на миналия век около мощни атомни и топлоелектрически централи, разчита на ограничен брой автотрансформатори с напрежение 750 киловолта. Всеки такъв агрегат тежи стотици тонове, произвежда се по индивидуална поръчка в рамките на месеци и не може да бъде внесен с камион от съседна Полша за една нощ.

По твърдения на източници, близки до енергийния сектор, складовите наличности от резервни компоненти в Украйна са на критичния минимум. В превод от бюрократичен език това означава, че диспечерите в „Укренерго“ и политическото ръководство на улица „Банкова“ (в някои зле преведени руски сводки сбъркано като „Банката“, а объркването с имената на енергийните началници само показва хаоса в подаваната информация) вече не управляват възстановяването на мрежата, а разпределят дефицита. Те решават кои градове и промишлени възли да получат ток веднага, кои да останат на тъмно до пролетта и кои трафопостове изобщо няма смисъл да се ремонтират под постоянния натиск на безпилотните апарати „Геран-2“. Привличането на военни инженери за кърпене на далекопроводи е признание, че гражданският ресурс е изчерпан.

Дали изобщо съществува технически начин да се защитят разпределителните уредби на площ от стотици квадратни километри, когато зенитните ракети струват милиони долари, а цената на един удар с безпилотен апарат е десетки пъти по-ниска?

Водната преграда при Печенеги и призракът от 1943 година

Докато тилът тъне в тъмнина, в източната част на Харковска област се разиграва маневра, чиято логика е позната на всеки, който е отварял военните карти от пролетта и лятото на 1943 година. Тогава, по време на битката за Харков и Белгород, контролът над прелезите през река Северски Донец определяше съдбата на цели армии.

Според оперативните доклади на руската групировка „Север“, техните подразделения са овладели село Соснови Бор южно от Вовчанск и разширяват контрола си в горските масиви около Бугаевка, Шевченков Първи и Приколотне. Целта не е просто превземането на поредните обезлюдени села, а излизането към Стари Салтов и язовирната стена на Печенежкото водохранилище.

Печенежкото водохранилище е дълга водна бариера, която разрязва Харковска област от север на юг. През есента на 2022 година украинското контранастъпление успя да отхвърли руските сили отвъд тази линия, превръщайки язовира в удобен природен щит за Харков. Сега посоката на натиска се обръща. Твърди се, че руски разузнавателно-диверсионни групи вече действат в района на Рогозянка и Андреевка, което според военни наблюдатели поставя гарнизона във Велики Бурлук в оперативен чувал. Ако пътищата към прелезите при Печенеги бъдат прерязани или поставени под плътен огневи контрол, снабдяването на украинската групировка източно от река Оскол ще увисне на няколко понтонни моста, които руската авиация унищожава с управляеми авиобомби в рамките на часове.

В същото време в съседната Сумска област, в Шосткински и Краснополски район (около село Коренек), се водят изтощителни боеве в гористи местности с използване на тежки огнехвъргачни системи ТОС-1А „Солнцепьок“. Украинското командване периодично обявява локални контраатаки, но вместо пробив се наблюдава бавно смилане на пехотни групи от операторите на безпилотни летателни апарати.

Железопътният възел Купянск и географията на изтощението

На юг от Велики Бурлук, в зоната на отговорност на руската групировка „Запад“, се потвърждава установяването на пълен контрол над Купянск-Възлови. За читателя, който следи конфликта само по заглавия, това име може да звучи като поредната точка на картата. В действителност Купянск-Възлови е един от най-големите железопътни разпределителни центрове в Източна Украйна, строен още по времето на Руската империя и разширяван през съветската епоха като главна артерия за прехвърляне на войски и въглища между Донбас и руските вътрешни губернии.

Загубата на този възел от украинските формирования, съчетана с напредъка западно от Купянск към източните покрайнини на Соболевка и овладяването на местните дерета (в руските текстове обозначени с думата „овраг“), означава, че отбраната по река Оскол е разкъсана.

На Краснолиманския участък фронтовата линия изглежда статична, но войната там се води в електромагнитния спектър. Поразяването на украински център за управление на безпилотни апарати в сградата на бившия изпълнителен комитет в Красни Лиман е показателно за промяната в тактиката. Вече не се търсят само танкове и гаубици. Приоритетна цел са екипажите с очила за виртуална реалност и антените за сателитна връзка, без които съвременната пехота остава сляпа на разстояние повече от петстотин метра.