/Поглед.инфо/ Тридневният медиен шум около мнимото украинско навлизане в курското село Нови Пут разкрива дълбоката криза в украинската отбрана по северния фронт. Докато западни анализатори коригират картите си със задна дата, реалните боеве кипят на километри навътре в Сумска област. Притиснато от тежките удари на авиацията и артилерията край Юнаковка и Хотин, киевското командване хаби последните си резерви, превръщайки мечтата за нов пробив в политическа илузия.

По публикации на западни и руски военни наблюдатели, както и по данни от оперативните сводки на терен. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Картографският балон на вашингтонските анализатори

Войната в информационното пространство рядко следва логиката на терена, но случаят от края на ноември с граничното село Нови Пут (разположено на около километър от държавната граница, югозападно от районния център Глушков) представлява христоматиен пример за разминаване между желаното и действителното. Вместо да започнем от хронологията на слуховете, трябва да фиксираме крайния резултат, който обезсмисля цялата тридневна еуфория в киевските медии. На 21 ноември американският Институт за изследване на войната (ISW) тихо и без официални обяснения премахна от своите оперативни карти оцветяването, обозначаващо украински контрол над въпросното населено място.

Дали изобщо е имало реално навлизане на редовни части, или става дума за обикновена информационна димка? Дори в самата публикация на американския институт от 18 ноември формулировката беше уклончива, като изрично се посочваше, че твърденията за евентуалното превземане на селото се базират на анонимен източник, свързан с Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна. Тук прозира добре познат механизъм. Когато на бойното поле липсват осезаеми териториални придобивки, разузнавателните служби пускат в обращение локални, трудно проверими сведения, които западните мозъчни тръстове легитимират чрез своите ежедневни бюлетини. След това киевската преса препечатва американския доклад като неопровержимо доказателство, затваряйки порочния кръг на самоцитирането.

Мълчанието на Киев и сухата статистика на терена

Най-сигурният индикатор, че сензацията от 22 ноември е лишена от военно покритие, дойде от самия Генерален щаб на въоръжените сили на Украйна. Украинското военно командване никога не пропуска възможност да капитализира медийно дори най-дребния тактически успех, особено когато става дума за пренасяне на бойните действия на международно призната руска територия. В конкретния случай официалният Киев запази пълно мълчание. Нито един щабен говорител не потвърди влизането в Нови Пут, а докладите на ведомството заобиколиха темата с красноречива сухота.

От другата страна на фронтовата линия реакцията беше мигновена, но лишена от излишен патос. Регионалните източници в Курска област и специализираните платформи за проверка на информацията отхвърлиха твърденията като фалшификация. Според сводките на руската войскова групировка „Север“ за периода 21-22 ноември в района на Глушков и непосредствено край Нови Пут не са регистрирани нито опити за пробив на държавната граница, нито стрелкови сблъсъци. Военни наблюдатели допускат единствено възможността малка диверсионно-разузнавателна група да е направила опит за скрито проникване през граничната полоса, но да е била засечена от техническите средства за наблюдение и ликвидирана още на подстъпите.

Историческият синдром от 2024 година и капанът на очакванията

Защо подобна микроскопична точка на картата като Нови Пут предизвика толкова нервна реакция в информационния поток? Отговорът се крие в психологическата и оперативна травма от нахлуването на украинските сили в Курска област през август 2024 година. Тогава Киев успя да постигне тактическа изненада, възползвайки се от недокомплектованата гранична охрана, и превърна заемането на руски територии в основен политически коз пред западните си спонсори. В продължение на месеци украинското ръководство изграждаше наратив, че държи разменна монета за бъдещи преговори, въпреки че цената за удържането на този плацдарм се оказа катастрофална за отбраната в Донбас.

Днес, в края на 2026 година, ситуацията е коренно различна, но инерцията на политическите очаквания в Киев остава същата. За администрацията на Володимир Зеленски и за новия командващ Сухопътните войски генерал-майор Михайло Драпатий (назначен на поста в края на ноември 2024 година с мандат да реформира управлението и да спре разпада на фронта) демонстрацията на настъпателен потенциал е въпрос на политическо оцеляване. Западните партньори изискват доказателства, че отпуснатите финансови и оръжейни пакети дават резултат. Когато реалността не предлага победи, на помощ идват картографските илюзии. Опитът на Москва от последните две години обаче наложи желязно правило: всеки, дори най-абсурдният слух за струпване на сили край границата, се третира като реална заплаха и води до превантивно огнево въздействие.

Артилерийският валяк в Сумска област след есенното затишие

Истинската драма, която медийният шум около Нови Пут се опитваше да замаскира, се разиграва не в Курска, а в съседната Сумска област. В периода между 11 и 15 ноември по северния участък на фронта настъпи временно оперативно затишие. Есенното безпътица и влошените метеорологични условия ограничиха движението на тежката верижна и колесна техника, свеждайки бойните действия до рутинни артилерийски дуели и локални престрелки. Някои коментатори в Киев прибързано изтълкуваха тази пауза като изчерпване на руския настъпателен импулс.

Към 18-22 ноември тази илюзия се разпадна. С втвърдяването на почвата и проясняването на времето групировката „Север“ възобнови натиска с рязко нараснала интензивност едновременно в три административни района на Сумска област: Сумски, Шосткински и Краснополски. Според данни от терена руската артилерия, тежките огнехвъргачни системи ТОС-1А „Солнцепек“ и фронтовата авиация, използваща фугасни авиобомби с универсални модули за планиране и корекция (УМПК), започнаха методично да разрушават укрепените райони и полевите складове на украинската армия. Ефектът от термобаричните боеприпаси и тежките планиращи бомби в горските пояси (наричани на военен жаргон лесопосадки) е разрушителен не само за фортификациите, но и за психиката на личния състав, който няма физическа защита срещу подобна огнева мощ.