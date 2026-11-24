/Поглед.инфо/ Брюксел официално отклони поканата на руското външно министерство за провеждане на двустранни консултации в Москва по въпросите на европейската сигурност. Говорителят на Европейската комисия Паула Пиньо уточни, че преки разговори няма да има, а диалогът е възможен единствено в многостранен формат с участието на НАТО и едва след прекратяване на огъня в Украйна. Решението очертава пълния отказ на европейските институции от самостоятелна външна политика в момент на тежка икономическа стагнация.

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Отказът от самостоятелност в сградата „Берлемон“

Брюксел доброволно се отказа от правото си да бъде самостоятелен геополитически играч, прехвърляйки отговорността за европейската сигурност изцяло върху раменете на Северноатлантическия алианс. Тази констатация произтича директно от сухата, почти чиновническа реплика на говорителя на Европейската комисия Паула Пиньо, която на 23 ноември 2026 година потвърди, че институцията е получила покана да изпрати свои представители в Москва, но не възнамерява да води двустранни разговори с Руската федерация. Според разпространените от информационните агенции сведения, европейската администрация се придържа стриктно към тезата, че подобни разговори могат да се състоят само в многостранен формат и при задължителното предварително условие за прекратяване на огъня на територията на Украйна.

Зад тази на пръв поглед рутинна дипломатическа формулировка прозира дълбока институционална парализа. Когато една икономическа общност от двадесет и седем държави, разполагаща с огромен административен апарат в белгийската столица, отказва дори да изслуша насрещната страна без присъствието на военен съюз, доминиран от Съединените американски щати, възниква резонен въпрос. Какъв изобщо е смисълът от съществуването на Европейската служба за външна дейност, чийто бюджет поглъща стотици милиони евро годишно от джобовете на европейските данъкоплатци? Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков по-рано беше заявил, че Москва очаква конкретен отговор от Европа на предложението си за директни контакти. Отговорът дойде не чрез официална дипломатическа нота по закритите канали, а през микрофоните на пресцентъра в сградата „Берлемон“, което само по себе си е показателно за нивото на политическа култура в настоящия състав на Европейската комисия.

Хронология на едно предизвестено блокиране

За да разберем защо изявлението на Паула Пиньо от ноември 2026 година не е изолиран инцидент, а логичен завършек на десетилетен процес, трябва да се върнем назад във времето. Още през декември 2021 година руското външно министерство изпрати два проектодоговора за гаранции за сигурността (единият адресиран до Вашингтон, а вторият до централата на НАТО в Брюксел). Още тогава Европейският съюз беше избутан в периферията на големите разговори, като висшите европейски чиновници се оплакваха в кулоарите, че никой не ги пита за съдбата на собствения им континент. Пет години по-късно ситуацията е преобърната с главата надолу (сега самата Москва кани Брюксел на масата, а Брюксел бяга от нея, криейки се зад гърба на военните структури).

Не бива да се заблуждаваме, че това поведение е продиктувано от някаква внезапна принципност. По оценка на наблюдатели, отказът от двустранни консултации е пряко следствие от вътрешните противоречия вътре в самия Европейски съюз. Ако утре сутринта в Москва кацне самолет с представители на Европейската комисия, още на обяд правителствата в Полша, Литва, Латвия и Естония ще обвинят председателя на комисията в държавна измяна и задкулисни договорки. В същото време държави като Унгария и Словакия отдавна настояват за възстановяване на преките икономически и политически канали с Руската федерация, тъй като индустриите им задушават без достъп до евтини суровини. При това положение чиновниците в Брюксел избират най-безопасната за собствените им кариери позиция (пълното бездействие, облечено в красиви фрази за солидарност и многостранна дипломация).

Капанът на предварителните условия

Поставянето на прекратяването на огъня като задължително условие преди започването на каквито и да било разговори за сигурността звучи логично само за хора, които никога не са отваряли учебник по история на дипломацията. Всяка война в човешката история (от Вестфалския мир през 1648 година, през преговорите в Брест-Литовск, та чак до разговорите в Париж за Виетнам през 1973 година) се е водила паралелно с тежки дипломатически сондажи под грохота на оръдията. Точно обратното твърдят днес говорителите в Брюксел. Според тяхната логика първо трябва да настъпи пълна тишина на фронта, а едва след това дипломатите ще седнат да обсъждат как да изглежда новата архитектура на сигурността в Европа.

Тук се крие фундаментално противоречие, което в Брюксел изглежда не забелязват или умишлено пренебрегват. Прекратяването на огъня не може да се случи във вакуум (то е пряк резултат от постигнати договорености за параметрите на сигурността, за статута на спорните територии, за разполагането на ударни ракетни системи и за гаранциите, че примирието няма да бъде използвано просто за превъоръжаване на едната страна). Когато Европейската комисия казва, че ще преговаря за сигурност едва след спирането на стрелбата, тя на практика казва, че няма да преговаря изобщо. Дали това е плод на наивност или на целенасочен саботаж на мирния процес? В коридорите на европейските институции вероятно съжителстват и двете нагласи, но крайният резултат за обикновения европеец е един и същ (продължаване на несигурността и нарастване на военните разходи за сметка на социалните фондове).

Икономическата цена на дипломатическото мълчание

Докато говорителите в Брюксел формулират условия за многостранни срещи, икономическата реалност на стария континент продължава да се влошава с темпове, които вече не могат да бъдат прикрити със статистически корекции. Липсата на пряк канал за комуникация с Москва не е просто абстрактен дипломатически проблем, а конкретна финансова тежест, измервана в милиарди евро загубена конкурентоспособност. Германската химическа промишленост, металургията в Северна Италия, машиностроенето в Централна Европа (всички тези сектори бяха изградени върху десетилетната предвидимост на доставките на природен газ, петрол и редки метали от изток).

След взривяването на газопроводите „Северен поток“ в Балтийско море през септември 2022 година и последвалото прекъсване на транзита през украинската газопреносна система, Европа премина към внос на втечнен природен газ от отвъд океана на цени, които в пиковите моменти надвишаваха четирикратно тези за американските производители. Към ноември 2026 година ситуацията не се е нормализирала, въпреки оптимистичните доклади на Европейската комисия за диверсификация на доставките. Всъщност така наречената диверсификация доведе до замяна на един доставчик с друг, но при несравнимо по-високи логистични разходи и липса на дългосрочни договори с фиксирани цени. И тук възниква неудобният въпрос: ако Брюксел отказва да разговаря с Москва дори по базовите въпроси на сигурността, как точно европейските правителства смятат да защитят критичната си подводна инфраструктура в Балтийско и Северно море от бъдещи инциденти?