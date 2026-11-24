/Поглед.инфо/ Фалшив радиосигнал от несъществуващ супертанкер край Ормузкия проток предизвика паника на петролните борси и спешно прехвърляне на американски военни кораби в Близкия изток. Спътниковите снимки опровергаха твърденията за физически пробив на четиримесечната военноморска блокада, но разкриха критичното положение в иранския терминал на остров Харг. Зад радиоелектронната маневра прозират изчерпаният капацитет за съхранение на суров петрол и страхът от екологична катастрофа в залива.

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Фантомът на екрана и паниката в щабовете

В сутрешните часове на 22 ноември гражданските и военните системи за автоматична идентификация на корабите в Персийския залив отчитат рязко раздвижване. На мониторите се появява сигналът на супертанкера „Хат Шекан“ (в превод от фарси името означава „Разбивач на линия“), който уж поема директен курс към Оманския залив през най-тясната част на Ормузкия проток. Реакцията в специализираните форуми, брокерските кантори и западните аналитични центрове е мигновена, тъй като преминаването на подобен съд би означавало край на четиримесечната военноморска блокада, наложена от Вашингтон.

Малко по-късно специалистите от платформата за проследяване на морския трафик „ТанкерТракърс“ (TankerTrackers) налагат получените координати върху актуални сателитни снимки с висока резолюция. Резултатът охлажда ентусиазма на коментаторите, защото в посочения квадрат водата е напълно празна. Според тяхната оценка предадените данни са фалшифицирани чрез технология за подмяна на радиосигнала на транспондера, известна в морската практика като електронно заблуждаване или спуфинг.

Въпреки липсата на физически кораб, виртуалната маневра постига измерим военен и икономически ефект. Пентагонът разпорежда спешно прехвърляне на допълнителни военноморски сили в Близкия изток, а петролните пазари реагират със скок на волатилността. Тук възниква логичният въпрос дали американското разузнаване действително не е разполагало с навременна оптична верификация от орбита, или командването в Пентагона умишлено е използвало информационния шум като претекст за засилване на присъствието си в региона.

Счетоводството на блокадата и препълненият остров Харг

За да се разбере причината за тази електронна провокация, трябва да се погледне не към митологията, а към сухите цифри на иранския добив. През терминалите на остров Харг, разположен в северната част на Персийския залив, преминават приблизително деветдесет процента от целия суров петрол, предназначен за износ от Ислямската република. Откакто разрушителите на Пети американски флот затвориха изхода към Оманския залив преди четири месеца, официалните доставки по море са практически парализирани.

В петролната индустрия спирането на износа не означава просто загуба на валута, а технически колапс на находищата. Суровият петрол няма къде да бъде складиран, тъй като наземните резервоари на остров Харг са запълнени до краен предел, а плаващите хранилища извън периметъра на патрулите също достигат лимита си. Затварянето на старите нефтени кладенци в провинция Хузестан носи риск от необратимо спадане на пластовото налягане, което след това изисква милиарди долари и години работа за възстановяване.

Именно тази принуда стои зад регистрираната от сателитите активност край пристанището Бандар Абас. Според доклади на неофициални наблюдатели от групата „Хормуз Сентинел“ (Hormuz Sentinel), иранските власти са струпали най-малко петнадесет големи танкера и за първи път от юли са възобновили прехвърлянето на суровина от борд на борд. Неправителствената организация „Обединени срещу ядрен Иран“ (UANI) документира конкретен случай, при който намиращият се под западни санкции супертанкер „Олим“ е изключил предавателите си и е претоварил двеста хиляди барела на кораба „Хао Фан“, плаващ под флага на Камерун.

Хронология на морското задушаване в залива

Сегашната криза не възниква във вакуум, а е резултат от последователно затягане на морския контрол от страна на Белия дом. Преди четири месеца американските военноморски сили преминаха от политика на финансови санкции към физическо спиране и инспектиране на търговски съдове на входа на Персийския залив. Този ход постави корабособствениците и застрахователните компании в Лондон и Осло пред невъзможността да покриват рисковете за екипажите и товарите.

Когато разузнавателните служби засякоха опитите за тайно претоварване в открито море между ирански съдове и кораби под удобни флагове като този на Камерун, Вашингтон реагира с ново официално известие. Блокадата беше разширена, като заплахата от задържане и конфискация вече обхваща не само иранския търговски флот, но и всеки чужд превозвач, участващ в схеми за заобикаляне на ембаргото. Твърди се, че именно това разширяване на зоната за контрол е преляло чашата в Техеран, съвпадайки по време с дипломатическите совалки и изявленията на Доналд Тръмп в Китай.

На 20 ноември медии, близки до Корпуса на стражите на ислямската революция, както и агенции за сателитен мониторинг, разпространиха информацията за четиринадесет или петнадесет напълно натоварени танкера, готови да пробият кордона. Иранската агенция ФАРС публикува директно предупреждение, че всеки опит на американския флот да спре операцията ще доведе до незабавни удари по петролната инфраструктура на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар.