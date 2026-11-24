/Поглед.инфо/ Историческите традиции, динамиката на двустранните отношения и политическата стабилност са трите основни предпоставки за задълбочаване на икономическото сътрудничество между България и Китай.

Форумът, организиран от Българо-китайската камара за индустриално развитие, се проведе в Китайския културен център в София и събра представители на бизнеса и институциите от двете страни. Китайската делегация бе ръководена от Мън Дзюн, заместник генерален директор на Департамента по търговия на провинция Шаанси. Основна тема на събитието бяха възможностите за инвестиции в България, индустриално партньорство и реализация на съвместни проекти между български и китайски компании.

В приветствието си Петков припомни, че България се гордее с това, че е втората държава, признала Китайската народна република и установила дипломатически отношения с нея.

Като доказателство за динамиката в съвременните двустранни отношения той посочи, че именно днес в Китай се намират две български политически делегации с участието на представители на бизнеса.

Петков постави особен акцент върху политическата стабилност и перспективите, които България предлага на инвеститорите. По думите му, в условията на изключително динамични политически и обществени процеси в Европа и света, стабилността на България и Китай може да бъде взаимно допълваща се и да даде сериозен тласък на икономическото сътрудничество и търговския обмен.

В заключение Петков увери китайските гости, че те са не просто добре дошли в България, но и че страната ни е място за развитие на бизнеса от двете държави и за изграждане на общо бъдеще.