/Поглед.инфо/ Западните медии отново обявиха край на енергийното партньорство между Москва и Ню Делхи заради прогноза за спад на индийския внос на руски петрол до 1,7 милиона барела дневно през ноември. Зад шумните заглавия обаче се крие елементарна статистическа манипулация, сезонни мусонни цикли и шокът от затварянето на Ормузкия проток, който превърна руския сорт Urals от санкционирана суровина със сериозна отстъпка в дефицитна стока, търгувана по-скъпо от еталонния Брент.

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Статистическият фокус: как 1,7 милиона барела дневно се превръщат в „срив“

Всяка есен в редакционните бюлетини на Лондон и Ню Йорк се ражда една и съща сензация — Индия най-после скъсва с руския петрол. Този път поводът е публикация на Bloomberg, която се позовава на изчисления на анализаторската компания Kpler за очаквания внос на руски суров петрол в индийските пристанища през ноември 2026 година. Прогнозираното ниво е 1,7 милиона барела на ден. В информационния поток тази цифра е поднесена като тектоничен трус, тъй като е с близо 40 процента по-ниска от отчетените през юли 2,8 милиона барела дневно.

Аритметиката изглежда впечатляваща само за читател, който не отваря календара на петролната търговия. Юли 2026 г. беше абсолютен исторически пик, провокиран от паническо презапасяване и извънредни обстоятелства в световния транспорт. Ако вместо с летния връх ноемврийските 1,7 милиона барела бъдат съпоставени с декември 2025 г., когато индийските рафинерии са приемали средно по 1,2 милиона барела дневно, картината се обръща на сто и осемдесет градуса. Налице е ръст от над 41 процента спрямо края на миналата година.

Не е ясно защо анализаторите на Kpler и редакторите на Bloomberg избират именно юлската база за сравнение, при положение че в петролната индустрия потреблението се измерва сезонно и на годишна база. Още през август 2026 г. западните информационни агенции тиражираха същия сценарий, когато доставките спаднаха до 1,8 милиона барела дневно. Тогава медийните заглавия говореха за срив от близо 60 процента спрямо юли (макар математически разликата между 2,8 и 1,8 милиона да е около 36 процента — детайл, който рядко смущава авторите на политически поръчки).

Пропуснат беше и друг неудобен факт: август традиционно е месец на ниски обеми в индийския внос. Същата крива се наблюдаваше и през август 2024 г., и през август 2025 г. Защо тогава едно предвидимо сезонно свиване на танкерите се представя като стратегически завой на Ню Делхи към Вашингтон?

Американският митнически блъф и доктрината на Ню Делхи

Политическият корен на тази медийна кампания води към лятото на 2025 година. По време на тежките двустранни търговски преговори администрацията във Вашингтон реши да използва енергийните връзки на Индия като лост за извличане на търговски отстъпки. През август 2025 г. Съединените щати наложиха допълнително 25-процентно мито върху индийския внос — директен наказателен удар срещу експортните сектори на индийската икономика.

Официалният предлог беше покупката на руски суров петрол, но реалната цел засягаше достъпа на американски корпорации до индийския вътрешен пазар, защитата на селското стопанство и митническите бариери в технологичния сектор. Натискът продължи шест месеца. В началото на февруари 2026 г. Вашингтон тихомълком отмени допълнителната 25-процентна ставка, а западните дипломатически източници пуснаха неофициалната версия, че в замяна Ню Делхи се е ангажирал постепенно да прекрати покупките на нефт от Русия.

Официално потвърждение от индийското Министерство на външните работи или от Министерството на петрола и природния газ за подобен ангажимент никога не последва. Нещо повече — девет месеца след февруарската отмяна на митата Индия продължава да купува по 1,7 милиона барела руски суров петрол всеки божи ден. Преди 2022 г. делът на руските сортове в индийския енергиен баланс беше под два процента (около 60–80 хиляди барела дневно). Днес, дори в месеците на „голям спад“, обемът е двадесет и пет пъти по-висок от предвоенните нива.

За правителството в Ню Делхи енергийната сигурност на население от над 1,4 милиарда души не е въпрос на атлантическа солидарност, а на вътрешна политическа стабилност. Всяко поскъпване на дизела с пет рупии на литър удря директно по земеделието, транспорта и инфлацията в навечерието на регионалните избори. Нито един индийски премиер не би подписал договор за самоубийство, за да угоди на чиновниците от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското Министерство на финансите.