/Поглед.инфо/ Британците изтеглиха рекордните 1,46 милиарда паунда в брой само за седмица, след като правителството в Лондон активира кампанията „Be Ready“ и препоръча на домакинствата да поддържат тридневен резерв от вода, храна, батерии и банкноти. На фона на предупрежденията на министъра на сигурността Дан Джарвис за уязвимост на платежните системи, публикации в британската преса разкриват паралелен срив в отбраната: военните власти не успяват да открият половината от своите резервисти.

По публикации в британските медии и официални данни на платежната мрежа Link. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на една тиха банкова паника

Държавата, която през последните две десетилетия методично унищожаваше физическите пари в името на дигиталната ефективност, изведнъж нареди на поданиците си да крият банкноти в чекмеджетата. Цифрите не търпят тълкуване. Според официалните отчети на националната платежна мрежа Link, през седмицата между 2 и 8 ноември от банкоматите в Обединеното кралство са изтеглени 1,46 милиарда паунда. Още през октомври, веднага след като правителствената кампания „Be Ready“ набра скорост, средната дневна сума на едно теглене е скочила до 106,20 паунда – ниво, осезаемо над показателите от предходната година.

Паралелно с това счетоводните книги на Банката на Англия регистрират скок на физическите пари в обращение от 99,9 милиарда на 101,1 милиарда паунда. Разликата от 1,2 милиарда паунда представлява хартиени и полимерни купюри с ликовете на крал Чарлз III и покойната кралица Елизабет II, които не въртят търговски оборот, а потъват в домашни сейфове, буркани и книги. Проучвания на общественото мнение, цитирани в лондонската преса, сочат, че близо 30 процента от пълнолетните британци вече държат аварийна сума в брой.

Чиновниците в Уайтхол се опитват да гасят пожара, който сами запалиха. От Министерския съвет (Cabinet Office) разпространяват уточнения, че препоръката за налични пари не означава гражданите да изпразват банковите си сметки, а само да разполагат с малък буфер за хляб, мляко и гориво при временен срив на терминалите. Само че пазарната психология не работи по министерски окръжни писма. Когато министърът на сигурността Дан Джарвис публично призовава „всички, които могат“ да се запасят за три дни, средностатистическият жител на Манчестър или Бирмингам не чува призив за разумна предпазливост, а сигнал за предстоящо затваряне на банките.

Кампанията „Be Ready“ и сметката за 72-та часа

Началото на тази институционална нервност не е от вчера, макар че едва тази есен тя влезе в ежедневния бит на британците. Още през декември 2022 година кабинетът в Лондон публикува своята „Рамка за устойчивост на Обединеното кралство“ (UK Resilience Framework), а през май 2024 година тогавашният вицепремиер Оливър Даудън стартира правителствения портал prepare.campaign.gov.uk . Смяната на властта и влизането на лейбъристите на „Даунинг стрийт“ 10 не промени посоката, а само втвърди тона.

Списъкът с препоръчани вещи звучи като инвентар на провинциален къмпинг от 70-те години на миналия век: бутилирана питейна вода – по три литра на човек дневно; консервирани храни, които не изискват термична обработка; аптечка с превързочни материали и лекарства по рецепта; фенерче с резервни батерии или с динамо; одеяла и преносимо радио с ръчно навиване.

Защо точно три дни? В логистичните наръчници на британската гражданска защита 72 часа е минималният технологичен прозорец, необходим на централната администрация, общинските съвети и спешните служби да възстановят базовите комуникации или да организират раздавателни пунктове след мащабна авария. Държавата на практика признава черно на бяло, че през първите три денонощия на една голяма криза гражданинът е оставен сам на себе си. Никой няма да почука на вратата му с туба вода и пакет сухари преди четвъртия ден.