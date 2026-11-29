/Поглед.инфо/ Киев и Брюксел настояват за спешно примирие в Черно море и спиране на ударите по енергийната мрежа преди зимата. Зад дипломатическите призиви стоят 70 млрд. евро бюджетен дефицит в Украйна, срив на морския износ с 3 млрд. долара за три месеца и блокирано европейско финансиране. Натискът расте и заради атаките срещу 17 търговски кораба край България и Румъния, застрашаващи румънския газов проект „Нептун Дийп“ извън обхвата на член 5 от НАТО.

По публикации в британските издания The Guardian и The Independent, Politico, оценки на S&P Global Ratings, данни на морската охранителна компания Diaplous, Националната банка на Украйна и Държавната митническа служба. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Когато в европейската дипломация изведнъж се появи думата „деескалация“, причината почти никога не е хуманитарна. Причината е счетоводна. В края на ноември 2026 г. в британската преса — по-конкретно в The Guardian и The Independent — изтече информация, че Киев е изпратил до Москва предложение за спешно прекратяване на огъня в Черно море и за взаимен отказ от удари по енергийната инфраструктура. Преди да стигне до руските дипломатически канали, документът е бил съгласуван със западните съюзници на Украйна.

Малко преди това председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен произнесе почти идентична формулировка от трибуната на Европейския парламент. Според нейните думи Москва трябва да прекрати атаките срещу украинската електропреносна мрежа през предстоящата зима и да гарантира безопасното преминаване на търговски кораби в Черно море. В замяна Брюксел би благоволил да започне диалог и да приеме място на масата за преговори между Съединените щати, Русия и Украйна.

Официално потвърждение от Кремъл за подобен формат липсва. Коментатори отбелязват, че предложената сделка прилича на опит да се купи време и ликвидност при условия, които решават острите финансови и енергийни проблеми на Киев и Европейския съюз, без да предлагат реални отстъпки на отсрещната страна. Зад внезапния пацифизъм в Брюксел и Киев стоят две много конкретни числа: 70 милиарда евро дупка в украинския бюджет за 2027 г. и 100 милиарда кубически метра природен газ в румънския черноморски шелф, чийто добив виси на косъм.

Бюджетната стена в Брюксел и счетоводството на 70-те милиарда

Според публикация в изданието Politico финансовото положение на правителството на Володимир Зеленски в края на 2026 г. навлиза в критична фаза. Международната помощ намалява, а прогнозираният военен и бюджетен дефицит на Украйна за 2027 г. достига 70 милиарда евро. Тази сума надхвърля целия годишен брутен вътрешен продукт на редица средно големи държави в Европейския съюз и не може да бъде покрита нито с вътрешни заеми, нито с печатане на гривни, без да се стигне до хиперинфлация.

Проблемът в Брюксел е институционален и дълбоко политически. Опитите на германския канцлер Фридрих Мерц и на Урсула фон дер Лайен да прокарат нов многомилиарден пакет за Украйна през общия бюджет на Европейския съюз заседнаха. Няколко държави членки блокират схемата на фундаментално ниво, което превръща вътрешноевропейския спор за парите на Киев в дълга окопна война без ясен изход преди пролетта на 2027 г.

Досегашните финансови инструменти на Съюза вече са изчерпани или юридически затлачени. Четиригодишният механизъм Ukraine Facility на стойност 50 милиарда евро, одобрен с огромни усилия през 2024 г., беше разходван изпреварващо за покриване на текущи заплати, пенсии и социални плащания в украинския държавен апарат. Европейският инструмент за мир остава парализиран от национални вета, а схемата за кредитиране срещу бъдещите приходи от замразените руски активи в белгийския депозитар Euroclear се сблъсква с тавана на реалната доходност и с опасенията на Европейската централна банка за стабилността на еврото.

Германия — традиционният платец в европейската каса — сама е притисната от собствената си конституционна дългова спирачка (Schuldenbremse), от спада в индустриалното производство и от нарастващите разходи за вътрешно превъоръжаване. Фридрих Мерц просто не разполага със свободен фискален ресурс, с който да запуши дупката в Киев едностранно. А отвъд океана сигналите от Вашингтон сочат прехвърляне на финансовата тежест изцяло върху европейските данъкоплатци.

При това положение украинското Министерство на финансите е принудено да търси собствени валутни постъпления. Военните заплати, логистиката на фронта и поддръжката на администрацията изискват твърда валута всеки месец. Единственият реален генератор на долари и евро в украинската икономика остава износът на суровини през пристанищата на Черно море.