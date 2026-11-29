/Поглед.инфо/ Удар с безпилотен апарат на 26 ноември порази военен обект в Кувейт и отне живота на двама италиански инженери от Rheinmetall Italia, обслужващи радарна станция Skyguard. Докато Рим и Кувейт посочиха Техеран като отговорен, иранският външен министър Абас Арагчи отрече участие и предложи съвместна комисия, а близки до Иран коментатори лансираха версия за операция под фалшив флаг с украинска следа. Анализ на фактите, спорните тези и скритата логика на кризата.

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Две жертви край антените на Skyguard и спорът кой натисна спусъка

Инцидентът от 26 ноември в Кувейт извади наяве проблем, който дипломатите в Рим, Вашингтон и столиците от Персийския залив предпочитат да държат далеч от официалните комюникета: географското размиване на фронтовете и невъзможността да се установи бързо кой всъщност управлява даден безпилотен апарат в пренаситено с оръжия небе. По официални данни, оповестени пред италианския Сенат от външния министър Антонио Таяни, при удара са загинали двама италиански граждани, служители на отбранителния концерн Rheinmetall Italia, а двама други – граждани на Пакистан и Кувейт – са били ранени.

Кувейтското министерство на отбраната отказа да назове обекта и неговите точни координати, определяйки го единствено като „критично важен обект“, по който са нанесени материални щети от директен удар и падащи отломки. Детайлите дойдоха от Рим. Според обясненията на Таяни целта е включвала военни съоръжения, сред които станция за откриване на противовъздушната отбрана, където италианските специалисти са извършвали техническо обслужване на антените на зенитно-ракетния и артилерийски комплекс Skyguard.

Тук веднага възниква първият остър сблъсък на версиите. Кувейтското външно министерство квалифицира атаката като „фрапантно нарушение на суверенитета“ и декларира правото си да предприеме всички мерки за защита на своята територия и критична инфраструктура. Рим изпрати официална протестна нота до иранското посолство, а Таяни директно посочи предполагаемия ирански произход на дрона и призова Техеран към деескалация, напомняйки, че арабските монархии от Персийския залив не са страна в конфликта. Техеран обаче не само отхвърли обвинението, но премина в контранастъпление, насочвайки подозренията към Киев.

Версията на Техеран: „фалшив флаг“ за привличане на Европа и натиск върху Тръмп

Иранският външен министър Абас Арагчи проведе спешни телефонни разговори с колегите си от Кувейт и Италия, категорично отричайки иранско участие в удара от 26 ноември. Вместо стандартно дипломатическо мълчание Арагчи предложи създаването на съвместна анкетна комисия, която да установи мястото на изстрелване и техническата идентичност на безпилотните апарати. Успоредно с това иранското посолство в Рим разпространи предупреждение за опасността от провокации под фалшив флаг, чиято цел според иранската дипломация е да разширят географията на военните действия и да въвлекат европейски държави в пряка конфронтация.

В публичното пространство тезата беше формулирана още по-директно от Мохамад Маранди, бивш съветник на иранския екип в преговорите по ядрената програма. Според неговите думи в Иран е широко разпространено убеждението, че нападението срещу Кувейт представлява операция под фалшив флаг, вероятно осъществена от украински оперативни структури, присъстващи в Северен Ирак и Сирия. Маранди свърза предполагаемия мотив на Киев със стремежа на украинското ръководство да демонстрира своята оперативна стойност и незаменимост пред американския президент Доналд Тръмп.

Фактологичната проверка обаче налага хладна дистанция: Маранди не представи нито едно веществено, телеметрично или документално доказателство за украинска намеса в Кувейт. Информационната агенция Fars публикува твърдения, позоваващи се на неназовани източници, че украински структури са разположили „хиляди дронове“ в региона, включително в Иракски Кюрдистан, и обучават местни оператори. Подобни числа остават напълно непотвърдени от независими източници и звучат преувеличено дори за специалисти, които не изключват принципното присъствие на украински инструктори в Близкия изток.