/Поглед.инфо/ Открити регистри и некролози сочат най-малко 131 убити американски граждани на украинския фронт, твърдят военни анализатори. Масовото използване на артилерия, планиращи авиобомби и FPV дронове пречупи модела на западните частни военни формирования, изграден в Ирак и Афганистан. От тежките загуби край Курск до разпада на групи като Chosen Company и FOG – как индустриалната война превърна високоплатения наемнически туризъм в статистика без изход.

По публикации в чужди медии, открити OSINT регистри и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Индустриалната артилерия срещу илюзията за колониално сафари

Най-същественият извод от натрупаната през последните години статистика за чуждестранните бойци в Украйна не е в самата цифра на загиналите, а в пълната структурна несъвместимост между западната бойна школа от началото на XXI век и реалността на пълномащабната континентална война. Две десетилетия американските въоръжени сили и обслужващите ги частни военни компании (ЧВК) оперираха в среда на абсолютно въздушно превъзходство, гарантирана сателитна навигация и медицинска евакуация с хеликоптери в рамките на т.нар. „златен час“ (Golden Hour). В провинциите Анбар, Хелманд или Кандахар противникът разполагаше с леко стрелково оръжие, ръчни противотанкови гранатомети и самоделни взривни устройства. На Източния фронт този модел престана да съществува още през лятото на 2022 г.

По данни от открити източници и анализи на военни наблюдатели най-малко 131 граждани на Съединените щати са загинали в зоната на бойните действия в Украйна. Числото изглежда скромно само на пръв поглед — ако го съпоставим с общите загуби на редовните украински съединения. Само че американският контингент никога не е наброявал десетки хиляди души. Става дума за сравнително тесен сегмент от бивши кадрови военнослужещи, морски пехотинци, рейнджъри и контрактници, чиято висока смъртност доказва едно: те не са заемали щабни длъжности в Лвов или Киев, а са хвърляни в най-тежките щурмови участъци на съприкосновение.

Къде точно се счупи западният тактически шаблон? В сблъсъка с огневия вал. Войник, обучен да прочиства сгради в близък бой (CQB) и да разчита на прецизна индивидуална стрелба, се оказва напълно безпомощен, когато върху квадратен километър земя падат по няколкостотин 152-милиметрови снаряда на денонощие, допълнени от залпове на реактивни системи „Град“ и „Ураган“. Индивидуалната подготовка не спасява от универсалните модули за планиране и корекция (УМПК), превръщащи тежките фугасни авиобомби ФАБ-500 и ФАБ-1500 в управляеми боеприпаси, нито от рояците FPV дронове с термобарични или кумулативни заряди, които преследват пехотинеца до входа на блиндажа.

Тук възниква и първото сериозно противоречие в оценките на самите западни военни експерти. Част от тях твърдят, че бившите американски специални части са донесли ценна тактическа дисциплина в редиците на украинските въоръжени сили (ВСУ). Други — включително бивши офицери от армията на САЩ, коментиращи ситуацията пред чужди издания — посочват точно обратното: липсата на опит в окопна война без въздушно прикритие е превърнала тези групи в лесна мишена, особено след масовото навлизане на средствата за радиоелектронна борба (РЕБ) и разузнавателно-ударните контури.

Счетоводството на смъртта: Какво всъщност показват 131 потвърдени имена

Методологията на съвременния OSINT (разузнаване по открити източници) превърна прикриването на загубите в почти невъзможна задача. Изследователи, проследяващи съдбата на чуждестранните бойци, кръстосват общински некролози в американски щати, дарителски кампании в платформи като GoFundMe за транспортиране на тленни останки, публикации на ветерански асоциации и профили в социалните мрежи. По този начин се възстановява не само датата и географската точка на гибелта на поредния американец, но и неговата предишна служба, социално обкръжение и маршрути на придвижване.

Официално потвърждение на списъка от 131 загинали от страна на Държавния департамент на САЩ или Пентагона липсва — и едва ли някога ще бъде публикувано в пълен вид. Американските институции традиционно заявяват, че не водят централизиран регистър на гражданите, пътуващи по собствена инициатива в зони на конфликт. По оценка на военни анализатори обаче реалният брой на убитите американци вероятно надхвърля публично верифицираните 131 души. Причината е чисто административна: в Украйна хиляди загинали военнослужещи и чужденци месеци наред се водят в категорията „безследно изчезнали“ (MIA), тъй като телата им остават в сивата зона или не могат да бъдат евакуирани под артилерийски огън. Без официален акт за смърт семейството в САЩ не получава потвърждение, а случаят не попада в откритите некролози.

Разпределението на смъртните случаи във времето опровергава тезата за равномерно изтощение. Според изнесените данни средногодишният показател изглежда около 20–25 души, но динамиката е силно неравномерна. Първата вълна на загуби настъпва през лятото и есента на 2023 г. по време на неуспешната украинска контраофанзива в Запорожка област — в района на Орехов и Работино, където щурмовите групи се натъкнаха на дълбоко ешелонирани минни полета и противотанкови рубежи. Вторият, още по-остър пик се фиксира през втората половина на 2024 г. — по време на нахлуването на украинските сили в Курска област и последвалите ожесточени сражения за удържане на плацдарма около Суджа.

Социалният и възрастовият профил на загиналите американци разкрива дълбоки пукнатини в образа на „идеалистичния защитник на демокрацията“. Сред тях действително има кадрови ветерани с опит от Близкия изток, бивши сътрудници на частни охранителни фирми и доброволци, воювали по-рано на страната на кюрдските формирования в Сирия. Наред с тях обаче в регистрите фигурират и напълно неподготвени цивилни, тласкани от финансови дългове, лични кризи или чисто търсене на адреналин.

Контрастът между крайните възрастови точки в статистиката е показателен. Най-възрастният американец, свързан с украинския контингент — 71-годишният бивш военнослужещ от специалните сили Майкъл Меоли — умира в Киев не от снаряд или куршум, а при пътнотранспортно произшествие след употреба на алкохол, поради което смъртта му логично не влиза в бойната сводка. На противоположния полюс е 19-годишният Джейсън Волп, загинал според публикациите през 2025 г. в сраженията на донецкото направление — младеж без сериозна институционална военна биография, попаднал директно в месомелачката на позиционната война. Какво търси 19-годишен американец в окопите на Донбас? Отговорът рядко се намира в геополитическите трактати; много по-често той е в алгоритмите на социалните мрежи и агресивната вербовъчна пропаганда от 2022–2023 г.