/Поглед.инфо/ Преговорите за седемгодишния бюджет на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. се провалиха след остър сблъсък между държавите нетни платци и страните от Южна и Източна Европа. Опитът на Брюксел и Берлин да пренасочат стотици милиарди евро към отбрана и Украйна за сметка на земеделието и кохезионните фондове срещна заплахи за вето и демарш на седем държави. Финансовият блокаж поставя под въпрос цялата архитектура на европейската солидарност.

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Европейският съюз се натъкна на собствената си счетоводна стена. Опитът на Брюксел да превърне седемгодишния бюджет за периода 2028–2034 г. в инструмент за ускорена милитаризация и дългосрочно финансиране на Украйна, без да увеличава реално вноските на най-богатите държави, завърши с открит институционален срив. След 12 часа напрегнати пазарлъци вторият ден от срещата на върха беше отменен, а председателят на Европейския съвет Антонио Коста призна публично, че лидерите не са се разбрали по нито един от трите носещи стълба на Многогодишната финансова рамка — общия таван на разходите, разпределението по политики и новите собствени приходи.

Зад дипломатическите формулировки за „липса на отворено съзнание“, цитирани от британския вестник The Financial Times, стои суха бюджетна аритметика, която не излиза.

Счетоводният капан на 2028 година

Всяка дискусия за европейските финанси след 2027 г. започва с един факт, който чиновниците в сградата „Берлемон“ рядко поставят на първа страница. От 1 януари 2028 г. бюджетът на ЕС започва да обслужва главницата и лихвите по общия дълг от 750 милиарда евро, изтеглен през 2020 г. за възстановителния фонд NextGenerationEU. По разчети на Европейската сметна палата и независими фискални институти тези плащания ще поглъщат между 25 и 30 милиарда евро годишно — сума, съпоставима с целия годишен бюджет за външна политика и граничен контрол на Съюза.

Първоначалната заявка на Европейската комисия под ръководството на Урсула фон дер Лайен за рамка от около 2 трилиона евро трябваше да прикрие този дефицит чрез раздуване на общия обем. На 21 ноември Антонио Коста опита да спаси преговорите с коригиран проект от 1,78 трилиона евро — съкращение с 204 милиарда евро спрямо предложението на Комисията, но при заложено увеличение на разходите за отбрана с 232% спрямо периода 2021–2027 г.

Резултатът беше мигновен взрив.

Според информация на изданието Politico представителите на седем държави — Германия, Нидерландия, Австрия, Дания, Швеция, Финландия и Белгия — са напуснали демонстративно дискусията. Тази група, наследила ролята на някогашната „пестелива четворка“, настоява общият бюджет да бъде орязан с още 250 милиарда евро, а освободеният ресурс да се пренасочи директно към отбрана и сигурност. От другата страна на масата Италия и Испания отказаха да обсъждат каквото и да било намаление на средствата за земеделие и регионално сближаване.

Защо точно 232% ръст за отбрана? Защото в текущия бюджет за 2021–2027 г. Европейският фонд за отбрана (ЕФО) и програмите за военна мобилност разполагаха с около 13 милиарда евро — капка в морето на фона на националните военни бюджети. Увеличението с 232% изглежда впечатляващо в прессъобщенията, но на практика означава прехвърляне на десетки милиарди евро от традиционните структурни фондове към оръжейни поръчки, без това да решава хроничния недостиг на боеприпаси и противовъздушна отбрана в Европа.