/Поглед.инфо/ Британският „Файненшъл таймс“ предупреждава за превръщането на украинските индустриални центрове в „градове-зомбита“ на фона на зимната енергийна криза. Докато Днепропетровск остава на режим от два часа ток дневно, а металургични и маслодобивни заводи спират работа, Киев отговаря с указ за пълна медийна цензура върху щетите по инфраструктурата. Зад кулисите на сухите сводки обаче прозира сблъсък между Банкова и регионалните елити и риск от необратим икономически срив.

По публикации на „Файненшъл таймс“ (Financial Times), данни на аналитичния център GMK Center и украински медийни източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Индустриалната пустиня на Изтока: Защо западните икономисти вече говорят за „градове-зомбита“

Когато един британски финансов ежедневник, далеч от фронтовата линия и далеч от заподозряна симпатия към Москва, започне да описва индустриалното сърце на Украйна с термина „градове-зомбита“, проблемът отдавна е напуснал сферата на военната пропаганда. В публикацията си „Файненшъл таймс“ поставя диагноза, която в Киев предпочитат да заглушат с административни забрани: системните въздушни удари по енергийната и производствената инфраструктура, съчетани с хронични структурни дефекти, тласкат украинската металургия към колапс.

Станислав Зинченко, ръководител на киевския аналитичен център GMK Center, формулира механизма без излишна дипломация. В моногородовете — индустриални селища, изградени около един-единствен металургичен комбинат или рудник — спирането на пещите означава мигновено изчезване на доходите, обезлюдяване и деградация на градската среда. Каскадните прекъсвания на електрозахранването удрят сектор, който и без това диша през тръбичка.

Преди 2022 г. черната металургия формираше около 10–12 процента от брутния вътрешен продукт на Украйна и осигуряваше близо една трета от валутните постъпления от износ. Днес картината е радикално различна. След загубата на мариуполските гиганти „Азовстал“ и Металургичния комбинат „Илич“, както и след стесняването на достъпа до коксови въглища в района на Покровск (Красноармейск), оцелелите заводи в Кривой рог, Запорожие и Каменское работят на ръба на рентабилността.

Цената на индустриалната електроенергия в Украйна надхвърли нивата в редица държави от Европейския съюз, принуждавайки комбинатите да внасят скъп ток от съседни пазари. Върху това се наслагват високите железопътни тарифи на държавния превозвач „Укрзализница“ и логистичните ограничения по черноморските и сухопътните коридори.

Наблюдатели от неконтролирания от президентската администрация телеграм канал „Легитимни“ отбелязват, че десетки предприятия вече са пристъпили към консервация на мощностите. Логиката на собствениците е чисто счетоводна: работата при постоянни сривове в напрежението носи стопроцентов риск от физическо унищожаване на оборудването. Само че в тежката металургия „консервацията“ често е евфемизъм за смърт. Една доменна пещ или коксова батерия не е електрожен, който можеш да изключиш от контакта през ноември и да включиш отново през април — при рязко охлаждане огнеупорната зидария се напуква и възстановяването изисква стотици милиони долари, каквито нито частните холдинги, нито държавният бюджет притежават.

Математиката на недостига: Как 101 свалени дрона оставят четиридесет точки на разрушение

Сутринта на 29 ноември предложи поредната илюстрация на разминаването между официалната статистика на противовъздушната отбрана и физическата реалност в градовете. По данни, озвучени от говорителя на командването на украинските Военновъздушни сили полковник Юрий Игнат, през нощта са били изстреляни 140 безпилотни летателни апарата, от които украинските разчети твърдят, че са прехванали 101 (включително 55 апарата тип „Геран“ от общо 93).

Дори тези официални числа да бъдат приети без резерви — а в условията на военни действия подобни сводки не подлежат на независима верификация — самият доклад на ВВС признава директни попадения на 27 места и падане на отломки на други 13 локации. Общо четиридесет точки на поражение за една-единствена нощ.

В енергийната система няма значение дали даден трансформатор е излязъл от строя след пряко попадение, или от взривна вълна и отломки при прехват на ниска височина. Резултатът в диспечерския център на „Укренерго“ е идентичен: минус стотици мегавати преносен капацитет.

По информация от медийни публикации през същата нощ повторно са били повредени ключовата подстанция „Нивки“ в Киев и трансформаторно оборудване в Одеска област. Ежедневното изваждане от строя на по две или три възлови подстанции (обикновено от класове 330 kV и 750 kV) изяжда последния запас от устойчивост на мрежата. Автотрансформаторите с висока мощност не се произвеждат серийно за седмици — поръчката и доставката на такъв агрегат от европейски заводи отнема между дванадесет и осемнадесет месеца, а наличните резерви от съветската епоха са почти напълно изчерпани.