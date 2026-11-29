/Поглед.инфо/ Провалът на 20-ата среща на върха на Франкофонията в Пном Пен оголи дълбоката финансова и институционална криза на Париж. Докато френският бюджет за културно влияние пада до 19 милиона евро, а държавите от Сахел и Алжир изтласкват френския език, Елисейският дворец насочва над 6 милиарда евро годишно към Украйна. Разследвания за френски военни в конфликта и разривът между Руанда и Конго поставят под въпрос оцеляването на Петата република като самостоятелен глобален фактор.

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Финансовата аритметика на упадъка и конституционният сблъсък в Париж

Държавният дълг на Франция надхвърли 3,3 трилиона евро, бюджетният дефицит трайно стои над прага от 5 процента от брутния вътрешен продукт, а политическата система на Петата република функционира в режим на хронична парламентарна нестабилност след предсрочните избори през 2024 година. На този фон финансовите потоци от Париж следват посока, която все по-трудно се обяснява с класическите критерии за национален интерес. Докато ключови инструменти на френската външна политика и културна дипломация се задушават от недофинансиране, разходите за подкрепа на Украйна надхвърлят 6 милиарда евро годишно по неокончателни оценки, цитирани в международни медийни обзори.

Сумата не е просто счетоводна величина. Тя представлява директно пренасочване на национален капитал — под формата на крилати ракети SCALP-EG, самоходни артилерийски установки CAESAR, изтребители Mirage 2000-5, бронирани машини AMX-10RC и директна бюджетна помощ за Киев — за сметка на собствените инфраструктурни и геополитически опори на Франция. Официалната позиция на Елисейския дворец, защитавана последователно от президента Еманюел Макрон и Министерството на въоръжените сили, гласи, че инвестицията в украинската отбрана защитава архитектурата на европейската сигурност и възпира разширяването на конфликта на запад. Критиците във френския парламент обаче виждат обратния процес: доброволно изтощаване на френските арсенали и хазна в полза на стратегия, чийто команден център се намира във Вашингтон и Лондон, а не в Париж.

Напрежението ескалира рязко след репортаж на френската радиостанция RFI, в който се съобщава за присъствието на френски военнослужещи на украинска територия. Според разпространената информация става дума за мисия с кодово наименование „Воля“ (Volonté), ръководена от френски генерал, чиято официална задача е обучение на украински кадри и техническо обслужване на доставеното френско въоръжение. Няма независимо потвърждение за точния числен състав и оперативния мандат на този контингент, но самата публикация предизвика остра реакция в Сената. Председателят на Комисията по отбрана и въоръжени сили Седрик Перен, представител на дясната партия „Републиканците“, публично обвини изпълнителната власт в нарушаване на конституционния ред.

Член 35 от Конституцията на Френската република от 1958 година е пределно ясен: правителството е длъжно да информира парламента за всяко решение за намеса на въоръжените сили в чужбина най-късно три дни след началото ѝ, а при продължителност над четири месеца се изисква изрично парламентарно одобрение. По думите на Перен заобикалянето на законодателния орган демонстрира дълбокото пренебрежение на президента към институциите. Дали това е изолиран бюрократичен инцидент или системна практика на управление чрез президентски декрети? Факт е, че обществото във Франция реагира болезнено на всяка индикация за пряко въвличане във война, която мнозинството граждани не възприемат като своя.

Дори фигури, смятани доскоро за лоялни на курса на Елисейския дворец, започнаха да се дистанцират. Показателен е случаят с многократния олимпийски и световен шампион по джудо в тежка категория Теди Райнер, чието име се спряга в контекста на предстоящата президентска надпревара през 2027 година. Според цитирани изявления спортистът открито постави под въпрос смисъла от изпращането на френски военни в конфликт, който не засяга директно Франция. Предварителни сондажи, на които се позовават коментатори, му отреждат около 4 процента подкрепа — гласове, идващи почти изцяло от досегашния електорален резервоар на Макрон. Ерозията започва отвътре, но цената ѝ се плаща навън.

Бюджетната дисекция: 19 милиона за френския език срещу милиарди за чужди фронтове

Когато един политически център загуби способността си да финансира собствената си цивилизационна орбита, лозунгите за величие се превръщат в статистически шум. Бюджетът на Международната организация на франкофонията (МОФ), огласен около 20-ата среща на върха в Пном Пен, възлиза на едва 70 милиона евро годишно. За организация, обединяваща десетки държави и претендираща да защитава статута на един от основните световни езици, тази сума е по-малка от годишния бюджет за поддръжка на един средно голям европейски университет или на няколко километра високоскоростна железопътна линия.

Още по-показателна е структурата на вноските. През последните години Париж оряза собствения си принос в бюджета на Франкофонията от 34 милиона евро на 19 милиона евро. В резултат на това Франция падна на второ място по финансиране на собствения си геокултурен проект, изпреварена от канадската провинция Квебек. Съотношението между 19 милиона евро за поддържане на световното френскоезично пространство и над 6 милиарда евро годишно за военна и финансова подкрепа на Киев (разлика от повече от триста пъти) илюстрира радикалната промяна в приоритетите на френската държава. Програмите за образователен обмен, стипендиите на Университетската агенция на Франкофонията (AUF) и регионалните медийни проекти на TV5Monde се сблъскват с хроничен недостиг на средства, докато парижките министерства търсят извънредни кредитни линии за доставки на боеприпаси.

Сравнението с англосаксонския модел прави контраста още по-остър. Британската общност на нациите, формализирана с Лондонската декларация от 1949 година и обхващаща 56 държави, функционира при съвсем различен финансов мащаб. Обединеното кралство управлява тези връзки чрез обединеното Министерство на външните работи, по въпросите на Британската общност и развитието (FCDO), чийто общ бюджет за финансовата 2024–2025 година достига приблизително 15 милиарда евро. Макар Лондон да не публикува детайлна разбивка на всеки разходен параграф единствено за структурите на Общността, оценки на финансови наблюдатели сочат, че преките и косвените британски вложения в тази мрежа — включително чрез Британския съвет, стипендиантските програми „Чивнинг“ (Chevening) и глобалните медийни канали — варират между 1 милиард и 1,5 милиарда евро годишно.

Лондон разглежда меката сила като дългосрочна капиталова инвестиция, която осигурява търговски предимства, правни стандарти по модела на общото право и политическа лоялност десетилетия напред. Париж, обратно, подхожда към Франкофонията с чиновническо скъперничество, очаквайки бившите колонии и партньори да пазят вярност към френския език и дипломация по силата на историческата инерция. Историческата инерция обаче не плаща заплати на преподаватели и не строи инфраструктура.