/Поглед.инфо/ За първи път от Голямата депресия през 1935 г. повече хора напускат Съединените щати, отколкото влизат в страната. Докато Белият дом отчита масовите депортации на нелегални мигранти като победа на политиката „Америка на първо място“, данни на Института „Брукингс“ и публикации в „Уолстрийт Джърнъл“ разкриват скритата половина на уравнението. Отрицателният миграционен баланс се дължи на най-малко 180 хиляди американски граждани, избрали да заминат в чужбина на фона на растящи разходи и тревожност.

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Счетоводната илюзия на отрицателния баланс

Демографската аритметика рядко търпи политически лозунги, но понякога им върши неочаквана услуга. Когато на 17 декември 2025 г. президентът Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати най-сетне са обърнали трансграничния поток и броят на напускащите надвишава броя на влизащите, статистиката формално му даде право. Оценките на Института „Брукингс“, цитирани в анализ на „Уолстрийт Джърнъл“ под заглавие „Американците напускат САЩ в рекорден брой“, сочат нетен миграционен баланс от около минус 150 хиляди души за изминалата година. Подобно отрицателно салдо не е регистрирано от 1935 г. насам.

Зад сухата цифра обаче се крие детайл, който променя политическия прочит на събитието. Според изчисленията на „Уолстрийт Джърнъл“, базирани на официални регистри за пребиваване от 15 приемащи държави, в общия брой на напусналите САЩ влизат най-малко 180 хиляди американски граждани. Простата извадка показва неудобна за администрацията реалност: без този изходящ поток от притежатели на американски паспорти миграционният баланс на страната щеше да остане положителен с около 30 хиляди души. Депортациите и затягането на южната граница сами по себе си не са успели да компенсират легалния приток на чужденци.

Белият дом предпочита да пази мълчание по отношение на този сегмент от статистиката. Една е политическата тежест на съобщението, че федералните агенти извеждат нарушители на имиграционния режим, и съвсем друга е картината, в която местни данъкоплатци доброволно се изнасят от страната в годината на нейната 250-а годишнина. В социалните мрежи явлението вече получи подигравателния етикет „DonaldDash“ – препратка към масовото напускане, ускорено след завръщането на републиканците във властта и допълнително подхранено от напрежението около междинните избори на 3 ноември 2026 г. Агенциите, специализирани в логистиката на международното преместване, оценяват потенциалната си клиентска база на около 1 милион американци, които активно проучват варианти за релокация. Дали тези намерения ще се превърнат в реални самолетни билети или ще останат в сферата на емоционалния протест след изборна загуба – никой в бранша не се наема да гарантира с точност.

Демографският завой на 250-ата годишнина

Историческата памет на американската държавност е изградена върху обратната посока на движение. От колониалната епоха след плаванията на Колумб до индустриалния подем на XIX век Съединените щати функционират като глобален демографски резервоар. През XIX век към първоначалните заселници от Западна Европа се присъединяват милиони преселници от Централна, Южна и Източна Европа, търсещи земя, фабрични надници или бягство от имперски военни набори. През XX век географията на притока се измества към Латинска Америка и Азия – от Китай, Филипините и Виетнам до Индия, Южна Корея и Япония.

Рекордните нива на легална имиграция са отчетени през първото десетилетие на XX век, когато през пристанищата като Елис Айлънд преминават средно по един милион души годишно. Дори след въвеждането на строгите квотни закони през 1921 и 1924 г. притокът се измерва в стотици хиляди души на година. Изключенията в тази двувековна линия са редки и винаги са свързани с тежки системни сътресения. По време на Втората световна война военновременните ограничения и мобилизацията свиват трансграничното движение до минимум.

Най-близкият структурно аналог обаче остава 1935 г. Тогава страната е в шестата година на Голямата депресия. Безработицата достига 25 процента, митническият закон „Смут-Холи“ от 1930 г. е сринал външната търговия, а екологичната катастрофа в района на Големите равнини (т.нар. Dust Bowl) прогонва стотици хиляди фермери от земите им. Администрацията в Белия дом тогава прилага стриктно клаузата за „лица, които има вероятност да се превърнат в публична тежест“, рязко орязва визите и провежда мащабни кампании за репатриране на мексикански работници. В резултат десетки хиляди американски инженери, техници, квалифицирани работници и потомци на по-стари емигранти напускат САЩ в търсене на препитание в Канада, Европа и Латинска Америка.

Сравнението между 1935 г. и 2026 г. разкрива съществена разлика в мотивацията. През 30-те години на миналия век хората бягат от абсолютна мизерия, банкови фалити и глад. Днес американската икономика формално отчита растеж, борсовите индекси бележат високи стойности, а безработицата остава далеч от кризисните нива. Напускащите през 2026 г. не са гладни селскостопански работници, а предимно представители на образованата градска средна класа, пенсионери с натрупани спестявания и дистанционно работещи специалисти, които преценяват, че съотношението между цена на живота, лична сигурност и качество на публичните услуги в САЩ се е влошило необратимо.