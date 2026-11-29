/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Във втората част на разговора ми с доц. Григор Сарийски поставяме въпроса за цената на европейската милитаризация и за оцеляването на българската икономика. Може ли Брюксел да превърне превъоръжаването в средство за политическа централизация? Какво ще се случи с бизнеса, доходите и спестяванията ни, когато евтиното финансиране секне? Доц. Сарийски предупреждава за опасността от фалити, задлъжняване, обедняване и ограничаване на националния суверенитет. И поставя най-тежкия въпрос: ще успее ли България да остане извън войната, докато Европа се разкъсва от собствените си противоречия?

29.11.2026 18:30